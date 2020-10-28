Взял Лигу чемпионов раньше Аленичева, в «Спартак» не пустила жена. Где сейчас Владимир Бут

В ожидании матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Зенитом» нельзя не вспомнить Владимира Бута – игрока, имеющего прямое отношение и к России, и к Германии. В сезоне-1996/1997, выступая за дортмундский клуб, он стал победителем Лиги чемпионов. В 19 лет! Несмотря на яркий дебют во взрослом футболе, реализовать полностью свой талант Владимир так и не смог. Вспоминаем карьеру Бута и рассказываем, чем он занимается теперь.

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Переезд в Германию случился после убийства отца

Уже в 16 лет Владимир вовсю играл за «Черноморец» из родного Новороссийска. Отец футболиста, Владимир Бут-старший, занимал в клубе пост вице-президента, но о блате с его стороны не могло быть и речи. Бут действительно обладал большим футбольным талантом. На юниорском чемпионате Европы 1994 года он привлёк к себе внимание топ-клубов, причём как российских, так и зарубежных.

«В первой игре со сборной Германии я сделал две результативные передачи, – вспоминал Бут в интервью для еженедельника «Футбол». – В следующем матче я оформил хет-трик. Сразу посыпались предложения: от «Боруссии», «Аякса», «Фиорентины»… Звали ещё в «Спартак» и «Динамо». Выбор пал на дортмундскую «Боруссию», но переход был омрачён семейной трагедией – убийством Владимир Бута-старшего.

Как признался сам футболист, мысли о переезде в Европу отошли на второй план. К тому же в «Черноморце» сменилось руководство, и отпускать Владимира долгое время никуда не хотели. Когда боль от потери отца немного поутихла, Бут всё-таки решился на переход в «Боруссию». Интерес немцев к талантливому хавбеку не пропал, и «Черноморец» получил выгодное предложение. «Деньгами там было, по-моему, 250 тысяч марок. Неплохая сумма для 1994 года. Плюс клубу подарили автобус «Мерседес», оплатили сборы команды, подарили ей комплекты формы на сезон», – рассказывал Владимир.

Дедовщина в «Боруссии» и победа в Лиге чемпионов

На вопрос, тяжело ли переезжать в чужую страну, не зная языка, Бут ответил: «Если хорошо играешь, то не тяжело». Владимир на фоне своих ровесников выделялся – и забивал, и голевые передачи раздавал. В общем, делал всё, что требуется от атакующего полузащитника. На первых порах Бут в доме у товарища по молодёжке «Боруссии» и во многом благодаря этому смог быстро адаптироваться к Германии.

К основе Владимира первым подтянул Оттмар Хитцфельд. «Захожу в клубный автобус, а там Маттиас Заммер, Андреас Мёллер… Волновался дико», – говорил Бут. Помогло то, что юный россиянин к тому времени успел подтянуть немецкий язык. Влади, как называли Бута в Германии, сразу же приняли за своего. Избежать дедовщины, правда, Буту не удалось: собирал мячи после тренировок, таскал манишки. «Нас было трое молодых – я, Ларс Риккен и Ибрагим Танко из Ганы. Никто не обижался. Бутсы мыть, слава богу, не заставляли – за ними ухаживал специальный человек на базе», – признался Бут.

Владимир часто тренировался с первой командой, изредка отвлекаясь на игры дубля и молодёжки. Летом 1996 года Бут дебютировал за «Боруссию» в Бундеслиге, а чуть позже – и в Лиге чемпионов. В том же сезоне дортмундцы выиграли главный клубный турнир Европы. Сам Бут принял участие в двух матчах группового этапа, оба раза выйдя на замену (против «Видзева» и «Стяуа»).

«Народ в Дортмунде погулял, а в команде всё прошло скромно, – рассказал Бут «Советскому спорту» в прошлом году. – Немного отметили прямо в раздевалке: налили шампанское в джакузи, пили оттуда. Но с алкоголем не перебрали – нам предстоял ещё последний тур в чемпионате Германии… Потом уже чествования проходили с фанатами на Марктплатце, центральной площади города».

В 20 лет Бута считали восходящей звездой европейского футбола

По-настоящему основным игроком «Боруссии» Бут стал в сезоне-1997/1998. Итальянец Невио Скала, возглавивший команду, доверял молодёжи, в том числе и россиянину. Владимир вытеснил из состава самого Михаэля Цорка, в ту пору вице-капитана и просто легенду клуба (почти 600 матчей за «Боруссию»). Тогда Бут провёл 35 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи. На общем фоне выделяется его гол в ворота «Шальке», принципиального соперника «Боруссии».

Под руководством Скалы дортмундцы провалились, заняв 10-е место в чемпионате Германии.

Итальянский специалист был уволен, и команду возглавил Михаэль Скиббе, главный тренер молодёжной команды. Он хорошо знал возможности Бута по совместной работе, но игровых минут ему выделял крайне мало. Лишь к середине сезона Влади вернулся в основу, выдав при этом внушительную серию – в 4 матчах он забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. После одной из встреч немецкий Kicker включил Бута в символическую сборную игрового дня: «Самая заметная фигура среди созидателей дортмундской команды. Не боялся брать на себя ответственность, требовал и распределял мячи, был убедителен как организатор атак. Дерзок и опасен перед воротами».

Скиббе однажды заявил, что Бут является «самым талантливым молодым полузащитником Европы». В одном из интервью россиянина похвалил Андреас Мёллер, звёздный форвард «Боруссии» и сборной Германии тех лет. После матча со «Штутгартом» Мёллер сказал: «Игру «Боруссии» нужно строить через юного Бута», – вспоминал Влади. Отмечал Бута и Оттмар Хитцфельд, называвший его «неогранённым алмазом». Тогда же Владимир получил вызов в сборную России, за которую провёл два матча.

И всё-таки Бут играл нестабильно. Он периодически выпадал из основы «Боруссии», а выходя на замену не всегда действовал полезно. К тому же, сказался тренерский фактор: за шесть лет, проведённых в дортмундском клубе, сменилось шесть специалистов. У каждого из них был свой взгляд на футбол, которому порой не соответствовал Бут. Так случилось и в 2000 году, когда «Боруссию» возглавил Маттиас Заммер.

Бута звали в «Спартак», но жена сказала: «Или ты остаёшься в Европе, или мы разводимся»

В начале сезона-2000/2001 Владимир вообще выпал из состава. Заммер отправил его в дубль, вспыхнул конфликт. Ситуацию подогревало то, что летом Бут имел предложение от «Вердера», но клубы не договорились. Бременцы давали за россиянина 5 млн марок, в то время как «Боруссия» требовала 7,5 млн, оставляя за собой право на половину суммы от следующего трансфера.

«Я сказал: «Вчера вы не продали меня за 5 миллионов, а сегодня ссылаете в дубль? За дубль я играть не буду!» – вспоминал Бут в интервью «Советскому спорту». Россиянина тут же выставили на трансфер. «Подобрал» Влади аутсайдер Бундеслиги – «Фрайбург». Бут отличился в четвёртом матче за свою новую команду, причём сделал это красиво. Его мяч в ворота Оливера Кана, забитый со штрафного, позволил «Фрайбургу» сыграть вничью с «Баварией» (1:1). Мюнхенцев тогда, кстати, возглавлял Оттмар Хитцфельд.

Тот сезон «Фрайбург» закончил на шестом месте, в зоне еврокубков, а сам Бут показал неплохую статистику: 28 матчей, 4 гола и 8 результативных передач. Через год «Фрайбург» уже боролся за выживание и всё-таки вылетел во вторую Бундеслигу. Чуть позже Владимир перешёл в «Ганновер», где заиграть на прежнем уровне, увы, не смог. Раскрыться Буту в полной мере, возможно, помешала звёздная болезнь, ведь ещё во «Фрайбурге» ему советовали жить поскромнее.

«Я тогда ездил на «Порше», но тренер сказал мне, что лучше бы её сменить. Дескать, нескромно как-то, в 24 года ездить на такой машине. Я сказал: «Нет проблем». Продал «Порше» и купил себе джип», – поведал Бут.

В 2004 году Владимир едва не оказался в московском «Спартаке». Главным тренером красно-белых в ту пору был Невио Скала, знакомый Буту по совместной работе в «Боруссии». При нём россиянин провёл свой лучший сезон в дортмундском клубе. Тогда «Спартак» нуждался в атакующем полузащитнике (из-за допинга был дисквалифицирован Егор Титов), но переход не состоялся из-за жены Владимира. «Моя бывшая супруга – хорватка, выросшая в Цюрихе. Она сказала: «Или ты остаёшься в Европе, или мы разводимся», – признался Бут. – Тогда младшему сыну было всего два года, поэтому я выбрал семью».

Дед, которого боялись свои и чужие. Где сейчас Сергей Горлукович В золотом «Спартаке»-1996 ему отводилась особая роль.

Закат карьеры и неудачный переход в «Шинник»

По окончании контракта с «Ганновером» Бут стал свободным агентом. Вариантов продолжения карьеры у него было не так много. Интерес к Владимиру проявляли «Болтон» и шотландский «Хартс», но некогда перспективный хавбек перешёл … в «Шинник». Тренером в ярославском клубе работал Олег Долматов, под чьим руководством Бут начинал карьеру в «Черноморце».

Владимир пробыл в «Шиннике» всего три месяца, после чего уехал к семье в Швейцарию. «Может быть, я и остался бы в «Шиннике», но в тот момент не было ясности, кто будет руководить клубом», – сказал Бут. Его карьера, по сути, завершилась в 28 лет. Владимир два года сидел без клуба, после чего ненадолго вернулся в футбол: поиграл за родной «Черноморец», после чего отправился в Грецию, где выступал за «Левадиакос» и ОФИ.

Чем занимается Владимир Бут сейчас

Ещё будучи игроком, Владимир не слишком рвался обратно, в Россию. «Мне порой в голову приходит шальная мысль: вот закончу карьеру – и вернусь в Новороссийск. Буду здесь жить, дом построю… Но потом думаю: а как жена моя, дети к этому отнесутся? Они привыкли жить совсем в другом мире. Это и останавливает, заставляет вернуться с небес на землю», – признался Бут в интервью газете «Наш Новороссийск».



С тех пор многое изменилось. Владимир давно развёлся, а сыновья – Брендан и Энтони – остались в Швейцарии. Оба, кстати, пошли по стопам отца и продолжают футбольную династию. Бут же вернулся в Новороссийск, где его ждали мама и брат. С 2013 года Владимир трудится в «Черноморце» на должности генерального директора. На вопрос, что бы он хотел изменить в карьере, бывший игрок «Боруссии» ответил: «Только одно – нужно было соглашаться на переход в «Спартак».