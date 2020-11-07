Погребняк – кошмар «Спартака». Ушёл со скандалом, постоянно забивает родному клубу

Павел Погребняк ушёл из «Урала» в июле, думал завершать карьеру, но делать этого не торопился: сам признавался, что не исключал варианта возвращения в Екатеринбург в качестве футболиста или сотрудника клуба. Роман Павлюченко в начале сентября говорил, что «Пашка закончил», дальше будет заниматься бизнесом, но сам игрок эту информацию не подтверждал – говорил, что хочет посмотреть, как всё будет складываться дальше.

А сложилось так, что Погребняк спустя три месяца без футбола вернулся туда, откуда ушёл: «Урал» не взял нападающего в летнее трансферное окно, экстренно искать и брать лишь бы кого клуб не хотел, поэтому тренеры предложили вернуть Павла. Договорились быстро и без проблем – Погребняк был только рад. Но сказал: на 80% этот сезон будет для него последним. Возраст всё-таки.

Погребняк поддержал тренд камбэков. Ушёл из «Урала» и вернулся спустя три месяца А ведь президент клуба советовал ему закончить с футболом.

С момента возвращения в Екатеринбург Погребняк провёл пять матчей (один из них в кубке) и забил один гол – «Спартаку». Он, судя по статистике, очень любит забивать родному клубу.



· За всю карьеру Погребняк провёл 16 матчей против «Спартака», за которые забил 9 голов.



· Он забивал «Спартаку» за пять разных команд – «Томь», «Зенит», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

«Спартак» снова теряет очки. Опять наказал Погребняк На 60-й минуте у Ларссона отобрали мяч. Этот эпизод ещё долго будут обсуждать.

· За «Спартак» Погребняк тоже забивал: 2 гола за 18 матчей. Нападающий с шести лет был в академии, в 2001 году дебютировал за резервную команду, в 2002 – за основную. Но в команде так и не закрепился: только начал играть, его сразу же отправили в аренду в «Балтику» (наколотил там 15 голов за 40 матчей), вернулся – отправили в «Химки», потом – в «Шинник».



· Расстался он со «Спартаком» не по любви. «Был забавный переход в «Томь», вспоминать который очень неприятно, – рассказывал Погребняк в интервью «СЭ». – Трудился в «Спартаке» техническим директором Евгений Смоленцев, который никак не хотел меня отпускать. И чтобы он дал добро на переход в Томск, мне пришлось позвонить ему и, не стесняясь в выражениях, высказать все, что думаю о своем положении в «Спартаке» и о нем самом. Не помню, но я говорил все подряд и страшно матерился. Невероятно, но после этого он меня отпустил». «Томь» купила Погребняка за €2 млн, а через год продала «Зениту» за €5 млн.

· После переезда в Томск Погребняк говорил, что был готов на всё, чтобы покинуть команду – даже на забастовку. «Многие годы меня там не воспринимали всерьез, – говорил он в интервью «СЭ» в 2006 году. – А Александр Старков вообще выгнал всю молодежь. Начнем с того, что он сразу сказал, что не нуждается в футболисте Погребняке. Впрочем, даже в случае заинтересованности со стороны тренера я бы ушел. Запросто мог объявить забастовку. На все был готов, чтобы покинуть команду».



· А потом ещё не раз говорил что-то острое и дерзкое про «Спартак»: «Великий клуб? Был великим. Да сплыл, ***»; «Посмотрите, как «Спартак» работает с судьями, ***! Он переплюнул нас только в одном: он отлично, ***, с судьями работает».



· Обида на «Спартак» уже давно в прошлом, а все колкие слова переросли в голы на поле.