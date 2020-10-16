Погребняк поддержал тренд камбэков. Ушёл из «Урала» и вернулся спустя три месяца

Это трансферное окно наметило тренд на возвращения. Далер Кузяев ушёл из «Зенита», чтобы вернуться в «Зенит». Роман Нойштедтер проделал такой же путь в «Динамо». Теперь к этой компании присоединился и Павел Погребняк, который вернулся в «Урал».
Погребняк после ухода из «Урала» грустил, был близок к завершению карьеры и хотел заняться бизнесом
«Урал» Погребняк покинул в конце июля по истечении своего контракта с клубом. На тот момент «Урал» и Павел решили, что пришло время расстаться. К тому времени Погребняк переболел коронавирусом в довольно тяжёлой форме и был не до конца уверен, что сможет продолжать играть. Правда, скоро Павел дал интервью, где сказал следующее: «В плане физических кондиций сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть ещё остаётся. Но в то же время я понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Вопрос открыт, вопрос в воздухе, я не могу сказать, что я завершил карьеру. На данный момент очень грустно, ты всё равно к этому не подготовишься. Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но сейчас пришёл этот момент, и какая-то апатия, ничего не хочется делать. Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше. У меня были такие мысли, что или «Урал», или потом нигде».
Через неделю после этого интервью появились новости, что Погребняк склоняется к завершению карьеры.
3 сентября Роман Павлюченко заявил, что форвард закончил с футболом и уйдёт в бизнес: «Пашка закончил. Я у него спросил, что он будет делать дальше. Он сказал, что будет заниматься бизнесом, но не сказал, каким. Но буквально через несколько дней он перезвонил и спрашивал за нашу команду «Знамя». Начал уже удочку закидывать. Я ему объяснил, он принял информацию и переспросил, найдётся ли ему место. Я ему сказал, что мы с президентом клуба поговорим. Думаю, ему всегда место найдётся».
Через пару недель Павел сказал, что с футболом пока не завязал: «Официально пока карьеру не закончил. Посмотрим, как всё будет дальше. Возможно, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а может, ещё и поиграю. Иванов же сказал: «На месте Погребняка я бы закончил». Расстроил меня, в общем».
Позже Погребняк подтвердил, что им интересовались «Торпедо» и «Нижний Новгород». Но 36-летний форвард не рассматривал для себя клубы ФНЛ.
В конце сентября Погребняк стал претендентом на премию «Джентльмен года» в 2020 году.
И вот 15 октября нам стало известно, что «Урал» и Погребняк договорились о новом контракте. 16 октября эту информацию подтвердил Григорий Иванов: ««У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по независящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется. Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить сотрудничество».
Какие варианты сорвались у «Урала»?
Вряд ли Погребняк вернулся бы в «Урал», если бы у «Урала» сросся бы хоть один вариант по нападающему. По нашей информации, главной опцией для «Урала» был Лука Джорджевич. Екатеринбуржцы были очень близки к аренде форварда, но он предпочёл уйти в тульский «Арсенал». Плюс, «Урал» хотел подписать нападающего «Динамо» Евгения Маркова, но тот выбрал «Краснодар».
Таким образом Григорий Иванов, который советовал Погребняку заканчивать, решил вернуться к проверенному варианту и позвал Павла. Погребняк, который так хотел ещё поиграть в РПЛ, отказываться не стал.
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