Чалов – наш Фирмино. Его вызов в сборную логичен, несмотря на всего два гола в сезоне

У сборной России беда с составом перед решающими матчами в Лиге Наций с сербами и турками. Мало того, что Головин и Фернандес травмированы, а Дзюба восстанавливает своё психологическое состояние, так ещё и утром 11 ноября стало известно, что Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Как результат в сборной остался только один стопроцентно здоровый нападающий – Александр Соболев. Из-за этого в основную сборную из молодёжной и был сегодня переброшен Фёдор Чалов. Объясняем, почему это правильно и справедливо.

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Конкуренция в ЦСКА пошла на пользу Чалову. У него появилась возможность перезагружаться

После некоторых матчей прошлого сезона, в которых Фёдору не удавалось забивать в очевидных моментах, у Гончаренко спрашивали, в чем проблема Чалова. После домашнего матча с «Лудогорцем» коуч ЦСКА довольно подробно объяснил спад Фёдора: «На него выпадает очень большая нагрузка, поскольку вынужден играть практически без замен в клубе и молодёжной сборной. Нахождение Чалова на поле уже плюс для нас. Но чтобы он становился лучше, надо дать паузу, позволить посмотреть на игру со стороны, со скамейки запасных. Был бы у ЦСКА другой нападающий, пошли бы на этот шаг».

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Сейчас у ЦСКА другой нападающий появился – Адольфо Гайч. И пусть аргентинец пока забил всего один гол во всех турнирах, Гончаренко теперь может проводить ротацию в атаке, а Чалов – периодически перезагружаться, наблюдая игру со стороны. Кроме того, включение Фёдора в процесс по ходу матча – крутой тактический ход для усиления игры. К примеру, в этом сезоне РПЛ Чалов трижды начинал матч со скамейки и в двух из них отметился результативными действиями.

Фото: twitter.com/TeamRussia

То есть у Чалова, наконец, появилась возможность прогрессировать не только через постоянные игры, но и за счёт конкуренции и возможности смотреть на игру со стороны, делая для себя важные игровые и тактические выводы.



Но важнее этого тот факт, что для ЦСКА Чалов остаётся незаменимым футболистом.

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За 14 официальных матчей этого сезона у Чалова всего два гола, но уже пять голевых передач. Но при этом для ЦСКА присутствие Фёдора на поле носит ключевой характер. Никто в «армейском» клубе не открывается так умно и не играет так хорошо в подыгрыше, как Чалов. Никого не напоминает? Роберто Фирмино в «Ливерпуле» в этом сезоне вообще имеет 1+2 по статистике, но при этом почти всегда выходит с первых минут, потому что во многом за счёт него успешно играют Салах и Мане.



В ЦСКА та же история: если бы не подыгрыш и поиск пространства Чаловым, наверное, не случилось бы такого резкого прогресса у Кучаева. Их телепатическое взаимопонимание на поле — для меня вообще одно из главных открытий сезона. Вспомните гол Кучаева в ворота «Динамо». Открывание Кучаева прочувствовал именно Чалов, исполнив отличный пас в одно касание.

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Можно вспомнить и выход Чалова на замену против «Уфы»: матч складывался тяжело для красно-синих, но именно Фёдор качественной передачей нашел Бистровича и выкатил ему под удар так, что хорвату оставалось только хорошо попасть.



Мозг — главное оружие Чалова. Лично я считаю Фёдора одним из самых умных футболистов нашего чемпионата. Именно поэтому он так важен для построения ЦСКА и лично Гончаренко. Точно известно, что Виктор Михайлович особенно ценит в Чалове умение уводить за собой соперников и освобождать свободные зоны партнёрам.



Чалов добавит сборной вариативности, даст возможность менять схему по ходу игры. Плюс не стоит забывать про их связку с Кучаевым, который тоже вызван в основную команду. Но если Чалов выйдет на поле и не забьет, не расстраивайтесь. Смотрите не на голы – последите за игрой.