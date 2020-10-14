5 главных творцов успеха молодёжной сборной России. Спасибо, парни!

Случился момент, который мы все так долго ждали — второй раз в XXI веке наша молодёжная сборная сыграет на Евро. Первый раз сборная России играла в 2013 году и закончила выступление на групповом этапе, заняв четвёртое место. В этой квалификации мы вышли с первого места, как в 2013 году. В честь этого выделяем пять игроков, чья игра принесла наибольший вклад в победу сборной.
Константин Кучаев, полузащитник ЦСКА
Статистика в квалификации на Евро-2021: 10 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи.
Кучаев принял участие во всех матчах группового турнира. Константин располагался в привычной для себя опорной зоне. В матчах против сборных Эстонии и Латвии игрок ЦСКА отметился забитыми мячами, также на его счету голевая передача в игре против Болгарии и Латвии.
Фото: rfs.ru
Большую часть матчей прошлого отбора на Евро Кучаев не играл из-за разрыва крестообразной связки. На этот раз ему удалось помочь команде Михаила Галактионова выйти в групповой этап финальной части турнира.
Игорь Дивеев, защитник ЦСКА
Статистика в квалификации на Евро-2021: 7 матчей, 3 гола.
На последние три матча квалификации Дивеев не получил вызов в сборную из-за проблем с приводящей мышцей правого бедра. Однако, первые семь игр отбора Игорь провёл с первой до последней минуты, являясь ключевым игроком обороны. Несмотря на позицию защитника, футболисту ЦСКА удалось забить три гола, которые стали победными в матчах против сборных Сербии, Латвии и Болгарии.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Одним из важных факторов выхода нашей сборной на Евро является хорошая игра на «втором этаже» (пять из 22 голов забили головой).
Матвей Сафонов, вратарь «Краснодара»
Статистика в квалификации на Евро-2021: 7 матчей (6 — «на ноль»).
Основным вратарём в молодёжной сборной является Сафонов. Статистика поражает: во всех матчах, в которых вратарь «Краснодара» выходил с первых минут, Матвей отыграл на ноль, кроме проигранной встречи с поляками.
Из-за вызова в национальную сборную Сафонов не сыграл в последнем матче против сборной Латвии, но зато был сильно счастлив вызову в главную команду.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Приехал на базу после матча со сборной Эстонии. Ко мне подошли и сказали собирать вещи, готовиться переезжать. По выражению лица понял, что не шутят. Пошёл собирать вещи, через пять минут я уже здесь.
Эмоции? Это мечта детства, поэтому только положительные эмоции. Ни разу в истории сборной России на поле не выходил человек с именем Матвей? Всё бывает в первый раз», — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной.
Максим Глушенков, нападающий «Спартака»
Статистика в квалификации на Евро-2021: 6 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи.
Глушенков сыграл меньше всех игроков, находящихся в этом списке. Тем не менее его продуктивность на поле была колоссальная. В домашней игре против Польши Максим отметился голевой передачей, а в разгромном матче против сборной Эстонии (5:0) внёс наибольший вклад в успех команды — гол и три голевые передачи. Во встречах против Латвии и Сербии Глушенков не сыграл все 90 минут, а вот в матч с Болгарией провёл до финального свистка и забил победный гол.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
К сожалению, из-за повреждения и разрыва крестообразной связки форвард «Спартака» не смог принять участие в четырёх играх квалификации.
Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА
Статистика в квалификации на Евро-2021: 8 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи.
Фото: rfs.ru
Чалов — первый нападающий молодёжной сборной России в отборе на Евро-2021. Несмотря на нестабильную игру в ЦСКА, Фёдор по-прежнему входит в планы Михаила Галактионова и, как показывает статистика, оправдывает его доверие. Три гола в двух матчах против Эстонии и победный мяч в ворота Сербии в игре на выезде на счету форварда «армейцев». Ещё нападающий ЦСКА поучаствовал в двух голах в ворота латвийской сборной.
- 14 октября 2020
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