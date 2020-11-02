Газзаев и Гусев верят в команду, Ярошик и Масалитин — не очень.

Готов ли ЦСКА отобрать золото РПЛ у «Зенита»? В прошлый раз он лидировал всего один тур

После 13-го тура в РПЛ новый лидер. ЦСКА, обыграв «Ротор», опередил и «Зенит», и «Спартак». Первое место «армейцев» позволяет всерьёз рассуждать о чемпионских перспективах команды Гончаренко. Но готов ли ЦСКА отобрать золото у «Зенита» и сохранить отрыв от «Спартака» в дальнейшем? В такое развитие событий верят не все эксперты и болельщики красно-синих.

В лидеры РПЛ команды выбиваются не благодаря, а вопреки. В этом тоже коронавирус виноват? Гончаренко недавно готов был покинуть ЦСКА, а теперь на вершине. «Спартак» хватило на тур?

Например, немного скептически настроен экс-полузащитник «армейцев» Иржи Ярошик, хотя и хочет видеть команду на первом месте:

«Летом у ЦСКА было тяжёлое время, но боссы клуба сделали всё грамотно: оставили тренера, сохранили лидеров, купили новых игроков. С каждым годом команда выступает лучше, но пока она не созрела для чемпионства. Очень сложно играть на два фронта. Да, пока ЦСКА выглядит уверенно, но прошло всего 13 туров».

Ярошика поддерживает и бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин, которому временами «тревожно» за игру красно-синих:

«Молодцы, что возглавили турнирную таблицу, но по качеству игры с «Ротором» есть вопросы. Начали не так активно, хочется, чтобы сразу прессинговали, потом немного завладели инициативой, но после забитого мяча все результативные действия закончились. Для чемпионства пока не созрели: игра нестабильная, временами выглядят очень хорошо, а временами тревожно. Если бы после забитого мяча «армейцы» держали мяч, не позволяли практически ничего создавать у своих ворот, тогда можно было говорить о стабильности».

Фото: pfc-cska.ru

Известный болельщик красно-синих Михаил Грушевский и вовсе заявил, что говорить о ЦСКА как о готовом чемпионе после победы над «Ротором» наивно: «Армейцы» сейчас в большом порядке. Но надо учитывать тот факт, что конкуренты могут подтянуть свои результаты. Больше года ЦСКА не был на первом месте, в прошлом году наше лидерство было краткосрочным. «Зенит» вот несколько туров занимал первое место, поэтому и можно обсуждать лидерство. Когда команда выходит на первое место за счёт потери очков конкурентов – это приятно, но не является поводом для дискотеки».

ЦСКА – единоличный лидер РПЛ! Такого не было больше года Гол Дзагоева – добрая примета для «армейцев».

А вот легендарный тренер ЦСКА Валерий Газзаев настроен оптимистично:

«Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, «армейцам» пора выигрывать какой-то серьёзный титул. Сейчас команда мотивирована. В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру».

Поддерживает Газзаева и ветеран «армейцев» Владимир Пономарёв: «Если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита». У команды хорошее движение. Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил. У ЦСКА есть желание, в команде появилась конкуренция. Чалов заиграл и заработал, а до этого стоял и ждал пас. Очень хорошо выглядит Влашич, отлично вписался Эджуке».

Влашич – исключительный. Он тащит ЦСКА в ЛЧ, его ни в коем случае нельзя отпускать Цифры и графики, которые доказывают уникальность игры хорвата.

Верит в красно-синих и их бывший полузащитник Ролан Гусев: «ЦСКА готов стать чемпионом. То состояние, которое у них сейчас и тот футбол, который они показывают — заслуживают уважения. Главное, удержать это состояние на длинной дистанции. На чемпионство есть все шансы».

А экс-игрок ЦСКА Элвир Рахимич вообще назвал «армейцев» командой без слабых мест, хотя отметил, что некоторые позиции стоит усилить: «Весь сегодняшний чемпионат показывает, что ЦСКА способен стать чемпионом. Команда заслуженно идёт на первом месте, прекрасно играет.

Все ребята стали опытнее, сыгрались. К тому же пришли хорошие игроки, теперь можно ротировать состав. «Скамейка» усиливает игру. Всё вместе и даёт такой результат, который мы видим. Не скажу, что у ЦСКА есть слабые места. Скорее есть позиции, которые требуют усиления, а вместе с тем и повышения конкуренции. Это требуется не только ЦСКА, но и всем командам».

А что думаете по этому поводу вы?