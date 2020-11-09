Парадокс Дзюбы — секс-скандал может пойти только на пользу. Ему ведь чем хуже, тем лучше

Сам про себя он всегда говорит: «Я — весёлый человек». Вот уж точно — без Дзюбы было бы скучно. Не перестаёт удивлять.

Зачем в принципе такие видео снимать, я спрашивать не стану. Помню, как у нас в дворе пацаны постарше говорили: «Каждый др… т, как он хочет». Я только спустя годы понял, что эта грубовато сформулированная сентенция касалась не самого процесса, а отношения к жизни в целом. Имелось в виду — каждый волен жить так, как ему хочется, и делать то, что ему нравится. В рамках закона, естественно. А здесь закон не нарушен.

Кто и зачем такие видео сливает — другой вопрос. Выгода, обида, зависть, шалость? Лично мне история с Дзюбой напомнила недавний скандал с хоккеистом Евгением Кузнецовым. Тоже ведь кто-то видео со скрученными банкнотами и белым порошком выложил в Сеть. Закончилось тем, что простой челябинский парень Женя Кузнецов за употребление кокаина получил четыре года дисквалификации. А всё потому, что публичным людям всегда нужно думать, кто они, где они и что делают. И как бы двусмысленно это сейчас ни прозвучало, думать головой. Перефразируя классику — любое видео может быть использовано против вас.

Помнится, как в «Место встречи изменить нельзя» капитан Жеглов чётко и без сантиментов объяснил своё отношение к арестованному Груздеву – казалось бы, безвинно пострадавшему: «Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!». Так же и здесь — Дзюбе надо было просто со своими видео разбираться. Что снимать и где хранить.

«Я виноват». Покаяние Дзюбы Нападающий записал двухминутное видеообращение после матча с «Краснодаром».

Дисквалифицировать его, в отличие от Кузнецова, не за что. Хотя из сборной капитана Дзюбу уже попросили. Я ждал именно такого решения от Черчесова — и он, ярый поборник определённых правил поведения, им же установленных, ещё недавно защищавший Дзюбу в словесном конфликте с Соболевым, всё сделал по крайней мере честно. Исключений быть не должно. Подставился или подставили — это теперь разговоры в пользу бедных. Дешам тоже не стал долго разбираться с интимными съёмками Вальбуэна и участием во всей этой истории Бензема — форварда «Реала» до сих пор нет в сборной Франции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вернётся ли в сборную Дзюба? Почти наверняка да. Но при этом он должен быть готов к тому, что сан-маринские кричалки-свистелки теперь цветочками покажутся. Ведь такую благодатную тему хейтерам подарил этим своим выпуском «сам себе режиссёра». «Теперь понятно, отчего он устал», «ВАР заметил у Дзюбы игру рукой», «Если у Марадоны рука Бога, то что тогда у Дзюбы?» — подобные «шутки за 200» будут самым безобидным троллингом.

Дзюбе впору просить у Балотелли культовую футболку «Почему всегда я?». То он вдруг к Азмуну в раздевалке крепкой мужской любовью воспылал, то теперь эта «самостоятельная работа» в стиле ню. Карма у него, что ли, как у друга Кокорина – в разные дурнопахнущие истории то и дело вляпываться? Долго держался после «усов надежды» (это когда они на пару с тем же Кокориным привет Черчесову передали), в скандальную хронику не попадал — и вот вернулся. Дзюба такой Дзюба.

Хорошо хоть не стал юлить, придумывать про монтаж, ещё как-то выкручиваться. Честно признался: сам виноват. Подставился — ответил. И поблагодарил тех, кто поддержал.

Фото: instagram.com/kokorin9

Кстати, защитники Дзюбы в основном упирали на то, что все делают это. Может быть, и так. Но почему-то ни с Месси, ни с Роналду, ни даже с полным чудаком Балотелли такого видео нет. Хотя уж их-то подставить при возможности гораздо больше желающих найдётся. А есть с Дзюбой. Есть с Н'Жье, с тренером «Малаги», c игроками «Эйбара» и «Лестера»… Далеко не с топами. Тут Артёму тоже есть о чём подумать. В эту ли компанию он хотел попасть?

«Дзюба хотел всю жизнь отыграть в «Спартаке». С чего начались его проблемы в родном клубе Агент Алексей Сафонов утверждает: «После истории с кошельком Быстрова никто Дзюбу из «Спартака» не выгонял. Его просто начали выдавливать».

Что дальше? Имиджевые потери. Возможно, финансовые. Боюсь, детские пистолеты Дзюбу больше рекламировать не позовут — люди или смеяться начнут, или фантазировать лишнего. Или агрессию проявлять: «Чему этот… наших детей научить может?»

А в отношении футбола… Для него ведь — чем хуже, тем лучше. Много раз уже было доказано. Глядишь, и сейчас заведётся, разозлится на себя, ситуацию, весь мир и новый подъём начнёт. Как весной 2018-го, когда казалось, что его из «Зенита» подчистую списали.

Гол «Краснодару» в этом плане очень-очень вовремя. В клубе всерьёз могли задуматься и одним лишением капитанской повязки не ограничиться. Уже 32 года, забивать перестал, попадает в скандалы… Да, личная жизнь — это не работа, но не из-за слишком ли бурной личной жизни Кокорин работу в «Зените» потерял?

Но Дзюба забил (как он сам признался, в самом сложном матче в карьере) и ещё раз доказал — нужен. Просто вот такой он весёлый человек.