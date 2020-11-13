12 лет тюрьмы получил бывший капитан «Рубина». Вот до чего доводят мечты о списке «Форбс»

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня утром Вахитовский районный суд Казани вынес вердикт по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост», к которой был причастен и бывший футболист. Рассказываем, чем занимался Харламов после завершения карьеры и как он умудрился оказаться за решёткой.

Ссора с Бердыевым и занятие бизнесом

В 2004 году 31-летний Харламов завершил карьеру из-за разногласий с главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым. У футболиста оставалось ещё два года по контракту, но он так и не смог найти общий язык с тренером, позже объяснив своё решение.

«Мы играли за наш город, за свою честь. Я казанский парень, 90 процентов всех людей, которые ходили на футбол, знали меня, я знал их. И получилось так, что в 2004 году Курбан Бекиевич решил: хватит уже разделять сферу влияния между казанским фундаментом и собой. И начал формировать собственную команду под брендом «Курбан Бекиевич». То есть за один год он убрал всех 8-9 человек из нашей команды руководителей, последний был уволен 31 декабря. И начиная с 2006 года Курбан Бекиевич единолично, самостоятельно руководил командой», — рассказывал Харламов в интервью Sports.ru.

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Уйдя из футбола, Харламов занялся предпринимательством, поставив себе цель – к 40 годам оказаться в списке Forbes (к сожалению, так и не удалось). В 2002-м он начал строить загородный клуб для того, чтобы «Рубин» мог принимать судей, инспекторов и гостей из других городов. А когда достроил, получил одни проблемы.

«Этот проект мы организовывали на протяжении трёх лет. Наконец запустили. И как только мы его запустили, передо мной закрыли дверь на базу «Рубина». Без объяснения причин. Просто не взяли на сборы и всё. А под свой загородный проект я назанимал большое количество денег и остался, в общем, у разбитого корыта. Моя жизнь в течение недели перевернулась с ног на голову. Я остался без своего любимого дела, без денег, которые должен был получить по контракту», — рассказывал экс-футболист.

Со временем Харламову удалось рассчитаться с долгами, и он основал свою компанию, которая вела дела по 15 направлениям бизнеса.

Арест и автобиография, написанная в СИЗО

13 марта 2015 года Верховный суд Республики Татарстан обвинил Харламова по делу компании «Рост» в соучастии, организации преступного сообщества и мошенничестве. Финансовая пирамида «Рост» имела 40 офисов в 23 городах России, давая «возможность выгодно разместить денежные средства и приумножить их с помощью различных программ и акций».

Харламов мог сразу же попасть под стражу, но бывшего футболиста отпустили из зала суда под залог в один миллион рублей. Уже в середине июля того же года Сергея арестовали, но посадили под домашний арест. А в феврале 2016-го перевели в следственный изолятор.

Там он время зря не терял, написав автобиографию, которая была выпущена тиражом в 500 экземпляров. Работу над книгой «Снизу — Вверх!» Харламов начал под домашним арестом, а закончил её уже за решёткой. Однако о проблемах с законом бывший футболист не писал ни слова.

В СИЗО он находился вплоть до сегодняшнего дня, пока Вахитовский районный суд Казани не вынес окончательный приговор, лишив свободы бывшего футболиста на 12 лет в колонии общего режима.

Но есть важное замечание. Время его нахождения под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016-го зачтётся как один день домашнего ареста за один день колонии. А один день содержания под стражей до 13 ноября 2020-го засчитают как один день за 1,5 дня отбывания наказания. Таким образом, больше половины срока (7 лет, 8 месяцев, 11 дней) бывший футболист уже отбыл. Осталось отсидеть чуть больше 4 лет.

Кстати, досталось не только Сергею Харламову. Организатор преступной группы Андрей Макаров получил 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Его сестру Наталью Макарову приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, ещё одного фигуранта дела — Александра Бурнаева — к 12 годам лишения свободы. Роберт Гарипов получил 10 лет, Александр Гречко и Вадим Еникеев — по 9 лет 6 месяцев лишения свободы.