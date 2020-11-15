Полевой игрок 40 минут отстоял в воротах. Пропустил только в пенальти!

Пока РПЛ на паузе из-за матчей сборных, жизнь бьёт ключевом во втором по уровню дивизионе чемпионата России. Во встрече 22-го тура ФНЛ «Томь» – «Чертаново» случилось редкое событие: в воротах почти целый тайм отстоял полевой игрок! Героем дня стал 26-летний воспитанник «Зенита», бывший защитник молодёжной сборной России Илья Зуев.
В составе «Томи» три вратаря – Денис Вавилин, известный по выступлениям за «Крылья Советов», а также Дмитрий Арапов и Никита Зубчихин. Однако в заявке на матч с «Чертаново» оказался только 38-летний Вавилин. Среди запасных были лишь полевые игроки.
У Вавилина с самого начала не пошло. На 26-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Томи» голкипер хозяев неудачно отразил мяч после фланговой атаки гостей и прострела слева. Юрий Завезён добил мяч в сетку. Хуже того, в дебюте второго тайма Денис заработал удаление. Выйдя за пределы штрафной и получив передачу от защитника, Вавилин ошибся – подарил мяч игроку «Чертаново». Соперник нанёс удар по воротам, и голкипер сыграл руками за пределами штрафной. Это прямая красная карточка.
В рамку встал Зуев – центральный защитник ростом 183 см, который вышел на замену вместо нападающего Максима Дмитриева. Несмотря на то, что томичи остались без вратаря, москвичи при счёте 1:1 почти не оказывали давление на ворота хозяев, так и не пробили в створ с игры. Видимо, гостей устраивала выездная ничья. Всё-таки «Чертаново» – конкурент «Томи» в борьбе за выживание, обе команды перед этим туром имели по 14 очков. Илья пару раз вынес мяч от ворот, однажды удачно сыграл на выходе, поймав несложный мяч.
Тем не менее за 15 минут до конца имевшие численные перевес москвичи заработали пенальти. Чертановский талант Сергей Пиняев (кстати, 16-летний форвард после травмы четыре раза вышел на замену и пока не отметился результативными действиями) упал в штрафной «Томи» после розыгрыша углового и лёгкого толчка со стороны Максика Казанкова. Судья Евгений Кукуляк незамедлительно указал на «точку», а главный тренер «Томи» Александр Кержаков отреагировал на его решение иронической улыбкой. Зуев был близок к тому, чтобы отразить пенальти – прыгнул в левый от себя угол, куда и пробил Илья Молтенинов, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. Впрочем, Кукуляк мог потребовать перебить одиннадцатиметровый, так как новоиспечённый голкипер явно нарушил правила. Обе его ноги в момент удара находились не на линии ворот.
В концовке «Томь» едва не спаслась, но всё-таки проиграла. Кержаков по окончании матча пообщался с судьями, кажется, без агрессии. На пресс-конференции молодой тренер объяснил отсутствие в заявке двух вратарей:
«К сожалению, по медицинским причинам отсутствовали запасные вратари, поэтому в ворота встал полевой игрок. Сами упустили игру. После нашего гола футболисты почему-то бросили играть. Не знаю, с чем это было связанно, наверное, с каким-то самоуспокоением. Думали, наверное, что спокойно возьмём три очка. Иначе объяснить их игру я не могу», – сказал Кержаков.
«Томь» в 10 матчах под его руководством набрала восемь очков, одержав две победы. Ещё три балла томичи получили благодаря техническому поражению соперника. До назначения Кержакова у томичей было лишь три очка за 11 матчей.
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