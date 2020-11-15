Полевой игрок 40 минут отстоял в воротах. Пропустил только в пенальти!

Пока РПЛ на паузе из-за матчей сборных, жизнь бьёт ключевом во втором по уровню дивизионе чемпионата России. Во встрече 22-го тура ФНЛ «Томь» – «Чертаново» случилось редкое событие: в воротах почти целый тайм отстоял полевой игрок! Героем дня стал 26-летний воспитанник «Зенита», бывший защитник молодёжной сборной России Илья Зуев.

В составе «Томи» три вратаря – Денис Вавилин, известный по выступлениям за «Крылья Советов», а также Дмитрий Арапов и Никита Зубчихин. Однако в заявке на матч с «Чертаново» оказался только 38-летний Вавилин. Среди запасных были лишь полевые игроки.



У Вавилина с самого начала не пошло. На 26-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Томи» голкипер хозяев неудачно отразил мяч после фланговой атаки гостей и прострела слева. Юрий Завезён добил мяч в сетку. Хуже того, в дебюте второго тайма Денис заработал удаление. Выйдя за пределы штрафной и получив передачу от защитника, Вавилин ошибся – подарил мяч игроку «Чертаново». Соперник нанёс удар по воротам, и голкипер сыграл руками за пределами штрафной. Это прямая красная карточка.



В рамку встал Зуев – центральный защитник ростом 183 см, который вышел на замену вместо нападающего Максима Дмитриева. Несмотря на то, что томичи остались без вратаря, москвичи при счёте 1:1 почти не оказывали давление на ворота хозяев, так и не пробили в створ с игры. Видимо, гостей устраивала выездная ничья. Всё-таки «Чертаново» – конкурент «Томи» в борьбе за выживание, обе команды перед этим туром имели по 14 очков. Илья пару раз вынес мяч от ворот, однажды удачно сыграл на выходе, поймав несложный мяч.

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Тем не менее за 15 минут до конца имевшие численные перевес москвичи заработали пенальти. Чертановский талант Сергей Пиняев (кстати, 16-летний форвард после травмы четыре раза вышел на замену и пока не отметился результативными действиями) упал в штрафной «Томи» после розыгрыша углового и лёгкого толчка со стороны Максика Казанкова. Судья Евгений Кукуляк незамедлительно указал на «точку», а главный тренер «Томи» Александр Кержаков отреагировал на его решение иронической улыбкой. Зуев был близок к тому, чтобы отразить пенальти – прыгнул в левый от себя угол, куда и пробил Илья Молтенинов, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. Впрочем, Кукуляк мог потребовать перебить одиннадцатиметровый, так как новоиспечённый голкипер явно нарушил правила. Обе его ноги в момент удара находились не на линии ворот.

В концовке «Томь» едва не спаслась, но всё-таки проиграла. Кержаков по окончании матча пообщался с судьями, кажется, без агрессии. На пресс-конференции молодой тренер объяснил отсутствие в заявке двух вратарей:



«К сожалению, по медицинским причинам отсутствовали запасные вратари, поэтому в ворота встал полевой игрок. Сами упустили игру. После нашего гола футболисты почему-то бросили играть. Не знаю, с чем это было связанно, наверное, с каким-то самоуспокоением. Думали, наверное, что спокойно возьмём три очка. Иначе объяснить их игру я не могу», – сказал Кержаков.

«Томь» в 10 матчах под его руководством набрала восемь очков, одержав две победы. Ещё три балла томичи получили благодаря техническому поражению соперника. До назначения Кержакова у томичей было лишь три очка за 11 матчей.