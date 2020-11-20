«Рёбер говорил: «Вы и так всё знаете. Come on!» Как чудил первый немецкий тренер в РПЛ

Завтрашний матч «Спартак» – «Динамо» – первое дерби двух немецких тренеров в нашем футболе. Доменико Тедеско против Сандро Шварца. А помните, кто был первым немцем, поработавшим в России? Весёлый дядька — Юрген Рёбер. Он 9 месяцев возглавлял «Сатурн» в 2008-2009 годах. При этом колоритном специалисте подмосковная команда рисковала вылететь из РПЛ. Но сам 55-летний тренер, имевший за плечами работу со «Штутгартом», «Вольфсбургом» и дортмундской «Боруссией» (в принципе — солидный послужной список), даже при отсутствии результата не хотел уходить в отставку, в надежде как можно дольше получать свою немаленькую зарплату – порядка 1 миллиона евро в год.

Каким был «Сатурн» при Рёбере, в одном давнем интервью мне в подробностях рассказал защитник раменчан Вадим Евсеев, тогда ещё, конечно, не думавший о том, что когда-нибудь сам станет тренером. Уверен — эти занимательные истории и сейчас актуальны. С тех пор в нашем футболе мало что изменилось.

В «Сатурн» должен был прийти экс-тренер «Милана» и «Интера» Альберто Дзаккерони. Но пришел Рёбер, потому что… попросил больше денег

Евсеев: «Я видел Дзаккерони своими глазами – он на трибуне сидел. Ребята говорили — и на базу приезжал. Нам даже объявить успели: «Дзаккерони — в «Сатурне», это точно». А потом — тишина. Я так понял — по цене не сошлись. Видимо, итальянец слишком мало просил. Вы что, не понимаете? Команде дают бюджет на год. Например, у «Сатурна» он был 60 миллионов долларов. Если мы только 40 тратим, то в следующий раз нам скажут: «А зачем вам 60 миллионов? Вы их всё равно не выбираете. Давайте мы вам 40 дадим». Руководству зачем такой расклад? Вот и получается, Рёбер больше, чем Дзаккерони, попросил, его и взяли. Парадокс, да. Просто у нас тогда в команде ну очень много денег было».

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Рёбер и его методы работы: «Я тут тренер, а вы никто!»

Евсеев: «Рёбер с ходу заявил: «Будем «физикой» заниматься!». И на восемь дней нас на базе запер. Хотел сразу показать, кто он, а кто мы: «Я тут тренер, а вы никто!».

Меня он сразу вызвал: «Ты хороший футболист, но играть не будешь. Скорости нет». Вопросов нет, стал за дубль бегать. В восьми матчах забил, кажется, девять голов. Скорости, наверное, не было, поэтому и забивал.

Для Рёбера скорость — это всё. Скорость, скорость и ещё раз скорость — главный девиз. Он мечтал, чтоб в «Сатурне» одиннадцать Ковелей на поле выходило (Леонид Ковель – белорусский нападающий «Сатурна» в 2008-2010 годах, сыграл 32 матча в чемпионате России и не забил ни одного мяча. – Прим. «Чемпионата»). Не понимая, что тогда им ещё нужно каждому по голове Эйнштейна приставлять. Иначе, как они в футбол играть будут? Не лёгкая атлетика всё-таки.

Фото: Getty Images

Рёбер кроссы с нами бегал? Это не он с игроками, это мы с ним. Одному, видимо, скучно было — вот он нас и подключал. Бывало, по полтора часа бегали! Рёбер — впереди всех».

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Почему у Рёбера в России ничего не получилось

Евсеев: «Мне кажется, в клубе просто были люди, которые банально капали Реберу на мозг. Вовремя сливали «нужную» информацию.

Мы удивлялись, когда стартовый состав методом тыка определялся. Чтоб никого не обидеть. Удивлялись, когда на предматчевых установках слышали: «Come on!». А потом «… off!» от бровки — для связки слов. Футболист, выходя на поле, должен знать, что ему там делать. Надо наигрывать комбинации, действия в обороне… Но Рёбер говорил: «Вы и так всё знаете. Come on!».

Лоськову не нравилось, когда мы по кругу бегали и в ладоши хлопали — Рёбер говорил, что это упражнение должно объединять команду. Хотя, чего там объединять? Коллектив и так был отличный. Как в «Локомотиве» при Сёмине. Но Рёбер требовал — бегайте, хлопайте. Димон по этому поводу злился, я — нет. Надо, так надо. Хотя и глупость, конечно. Немецкая. Но, наверное, мы у немцев войну и выиграли потому, что они такие глупости придумывают.

Рёбер не хотел уходить? Обычная практика — тренер деньги считает. В контракте прописано: если сам уходишь — никаких выплат не будет. А если клуб увольняет раньше срока — неустойка положена. Агентам за такие контракты надо памятники ставить!».

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Чаша терпения руководства «Сатурна» переполнилась после двух подряд разгромных поражений в мае 2009-го – от «Рубина» (0:5) и от «Спартака» (0:4). Покинув РПЛ, Рёбер почти тут же завершил карьеру тренера. В турецком «Анкараспоре» он отработал всего 5 месяцев. Клуб был подвергнут санкциям и сначала переведён во второй дивизион, а потом и вовсе отстранен от участия в чемпионате Турции.

Последнее место работы 66-летнего Ребера – бельгийский «Мускрон-Перювельз», где он в прошлом году занимал пост спортивного директора. Осенью 2019-го Юрген дал совет Тедеско: «В России непросто работать – иногда владелец может оказывать на тебя давление». Хочется верить, что Тедеско и Шварц оставят о себе в России совсем другую память.