Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Антон сыграл со «Спартаком» очень надёжно и качественно. Сделал сразу нескольких ключевых спасений, особенно в первом тайме после удара Зобнина.
Защита
Максим Ненахов, «Ахмат»
Ненахов здорово действовал на своём правом фланге против «Зенита». Максим не позволил сопернику создать много моментов, а сам к атакующим действиям подключался охотно и перспективно.
Анхель, «Ахмат»
Анхель провёл хороший матч с «Зенитом». Выиграл много борьбы и прекрасно вёл верховые единоборства.
Максим Осипенко, «Ростов»
«Ростов» одержал важную победу в матче с «Рубином». Большая в этом заслуга и игроков защиты. Осипенко грамотно руководил обороной и подстраховывал товарищей по команде.
Евгений Чернов, «Краснодар»
Чернов понравился в матче с «Тамбовом». Играл очень неуступчиво, в меру жёстко, самоотверженно и здорово подключался к атакам.
Полузащита
Роман Зобнин, «Спартак»
С «Динамо» Зобнин сыграл прекрасно. Разгонял атаки «Спартака», отбирал мяч в центре, хорошо открывался между линий. Ну а гол, который принёс его команде ничью, Зобнин сделал единолично.
Никола Моро, «Динамо»
Моро у «Динамо» тоже здорово смотрелся в центре поля. Отлично бил с дальних дистанций, здорово распоряжался мячом и вёл игру команды.
Хорен Байрамян, «Ростов»
Байрамян сделал дубль и принёс «Ростову» важную победу. Сыграл очень качественно.
Нападение
Бернард Бериша, «Ахмат»
Бериша оформил дубль в матче с «Зенитом». Бернард постоянно напрягал оборону питерцев, обыгрывал и действовал весьма качественно.
Зе Луиш, «Локомотив»
Зе Луиш в матче с «Арсеналом» не забил, но действовал очень полезно. Стягивал на себя защитников, хорошо вёл верховые единоборства и здорово смотрелся в подыгрыше.
Даниил Лесовой, «Динамо»
Лесовой в матче со «Спартаком» смотрелся просто классно. Постоянно напрягал оборону красно-белых, обыгрывал, обострял ситуацию. С каждым матчем Даниил играет всё увереннее и увереннее, становится лидером команды.
Лучший тренер
Игорь Черевченко, «Химки»
«Химки» одержали важную победу. Победили «Уфу» — прямого конкурента в борьбе за выживание. Поэтому в этом туре лучший Черевченко.
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