Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

В списке не оказалось ни одного футболиста ЦСКА и «Зенита».

Вратарь

Антон сыграл со «Спартаком» очень надёжно и качественно. Сделал сразу нескольких ключевых спасений, особенно в первом тайме после удара Зобнина.

Тедеско и Шварц испугались друг друга. Кокорин сыграл не так слабо, как все говорят Подробный тактический разбор субботнего дерби «Спартак» — «Динамо».

Защита

Максим Ненахов, «Ахмат»

Ненахов здорово действовал на своём правом фланге против «Зенита». Максим не позволил сопернику создать много моментов, а сам к атакующим действиям подключался охотно и перспективно.

Анхель, «Ахмат»

Анхель провёл хороший матч с «Зенитом». Выиграл много борьбы и прекрасно вёл верховые единоборства.

Максим Осипенко, «Ростов»

«Ростов» одержал важную победу в матче с «Рубином». Большая в этом заслуга и игроков защиты. Осипенко грамотно руководил обороной и подстраховывал товарищей по команде.

Чернов понравился в матче с «Тамбовом». Играл очень неуступчиво, в меру жёстко, самоотверженно и здорово подключался к атакам.

Полузащита

С «Динамо» Зобнин сыграл прекрасно. Разгонял атаки «Спартака», отбирал мяч в центре, хорошо открывался между линий. Ну а гол, который принёс его команде ничью, Зобнин сделал единолично.

Зобнин – новый Глушаков. Если кто и сделает «Спартак» чемпионом, то именно он Цифры Романа за матч с «Динамо» вызывают восхищение.

Моро у «Динамо» тоже здорово смотрелся в центре поля. Отлично бил с дальних дистанций, здорово распоряжался мячом и вёл игру команды.

Байрамян сделал дубль и принёс «Ростову» важную победу. Сыграл очень качественно.

Нападение

Бериша оформил дубль в матче с «Зенитом». Бернард постоянно напрягал оборону питерцев, обыгрывал и действовал весьма качественно.

Странный пенальти от Карасёва лишил «Зенит» победы. Где судья увидел нарушение? Теперь в РПЛ защитника наказывают за удар соперника головой ему в локоть!

Зе Луиш в матче с «Арсеналом» не забил, но действовал очень полезно. Стягивал на себя защитников, хорошо вёл верховые единоборства и здорово смотрелся в подыгрыше.

Бьётся за букву «Л» на груди. Зе Луиш превращается в лидера и лучшего игрока «Локомотива» Если бы не экс-спартаковец, «железнодорожники» могли бы совсем развалиться.

Лесовой в матче со «Спартаком» смотрелся просто классно. Постоянно напрягал оборону красно-белых, обыгрывал, обострял ситуацию. С каждым матчем Даниил играет всё увереннее и увереннее, становится лидером команды.

Лучший тренер

«Химки» одержали важную победу. Победили «Уфу» — прямого конкурента в борьбе за выживание. Поэтому в этом туре лучший Черевченко.