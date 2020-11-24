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Скандал в ФНЛ: футболисту брянского «Динамо» Андрею Луканченкову угрожают

Игроку брянского «Динамо» угрожали
Дмитрий Росип
«Куда ты лезешь, тебе ещё жить здесь». Игроку брянского «Динамо» угрожали на тренировке
Футболист всерьёз опасается за свою жизнь. Что там вообще творится?!
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Капитану брянского «Динамо» Андрею Луканченкову угрожает руководство клуба. На тренировку явился неизвестный человек вместе с начальником команды Валерием Корнеевым и начал «наезжать» на футболиста. Теперь 34-летний защитник опасается за свою жизнь. Объясняем, почему на Луканченкова начали оказывать давление.

Письмо футболистов брянского «Динамо» и ответ руководства

Всё началось с того, что капитан команды Андрей Луканченков и его одноклубники написали письмо на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова. В своём послании они высказались о деятельности нынешнего начальника команды Валерия Корнеева, посчитав, что он не исполняет свои обязанности, парализует рабочую обстановку, деморализует дух команды и создает конфликтные ситуации.

«Письмо опубликовано, вы можете с ним ознакомиться. Игроки команды были недовольны действиями Корнеева, а я, как капитан, высказывался от лица команды. Давно играю за «Динамо», мне небезразлична судьба клуба», — сказал футболист в интервью «СЭ».

Неделю назад, 17 ноября, на официальной странице брянского «Динамо» «ВКонтакте» появилось заявление, в котором клуб опроверг большинство фактов, приведённых в письме.

«Руководство ФК «Динамо-Брянск» в лице исполнительного директора А.М. Мисника заявляет: «Большинство фактов, указанных в письме, не соответствуют действительности. В.В. Корнеев, имеющий богатый управленческий опыт, ответственно относится должностным обязанностям в родном клубе, в котором провёл большую часть своей успешной футбольной карьеры. Цели и задачи клуба и футболиста Луканченкова разные. Мы хотим играть в ФНЛ и развиваться, а не устраивать разборки, вынося их за пределы клуба», — написано в заявлении.

Руководство клуба отметило, что Луканченков уже не является незаменимым футболистом, призвав его расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Луканченков отказался это делать.

«ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба, как минимум, непрофессиональным. За полтора сезона Луканченков провел всего 12 матчей и уже не является ключевым, незаменимым футболистом. В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив. На фоне происходящего Луканченков испортил свои отношения с А.Н. Горбачевым, который считает, что теперь, несмотря на все заслуги, экс-капитану команды нет места в коллективе. 16 ноября главный тренер призвал Луканченкова расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В этот же день было обнародовано письмо двухмесячной давности, которое в настоящее время потеряло свою актуальность», — говорилось в заявлении.

Руководство обвинило игрока в сливе информации, а неизвестный человек пришёл на тренировку клуба

В начале сентября клуб сообщил о том, что у 11 футболистов брянского «Динамо» диагностирован коронавирус. Команда не смогла выйти на матч против «Спартака-2», поэтому ей было присуждено техническое поражение.

Следом по интернету поползли слухи, что в брянском «Динамо» были фальсификации с тестами на коронавирус. По словам футболиста, в одном из матчей (предположительно с омским «Иртышом» 30 августа) приняли участие три футболиста с положительными результатами, а потом в команде началось массовое заражение. Теперь руководство клуба считает, что информацию в интернет слил Луканченков. Сам футболист это отрицает, рассказывая о давлении со стороны начальства.

«На меня оказывают давление. Руководство клуба заявляло, что перестанет пускать меня на базу, кормить, если я не замолчу. А сегодня на тренировку вместе с Корнеевым пришел неизвестный мне человек. Начальник команды показал на меня пальцем, тогда этот мужчина подошёл ко мне и начал недвусмысленно мне угрожать. Звучали такие фразы: «Куда ты лезешь, тебе еще жить здесь, у тебя семья. Зачем ты что-то пишешь против Корнеева — он мой близкий. Ты хочешь проблем?». Это происходило прямо во время тренировки. Потом этот человек начал говорить, что это не угрозы, а просто разговор», — рассказал Луканченков в интервью «СЭ».

Сегодня 34-летний футболист отправился в отделение полиции и написал заявление в отношении неустановленного лица, отметив, что этот человек пришёл в сопровождении Валерия Корнеева. Также Луканченков вышел в прямой эфир в “инстаграме” с блогером Евгением Савиным и ещё раз рассказал о сложившейся ситуации.

Как отреагировали ФНЛ на ситуацию в клубе с коронавирусом?

Несколько дней назад, 19 ноября, Футбольная национальная лига начала служебную проверку по делу о возможном участии игроков брянского «Динамо» с положительным тестом на коронавирус в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ с омским «Иртышом» (1:0).

«В соответствии с действующими нормативными документами все клубы ФНЛ в обязательном порядке проходят еженедельное тестирование, результаты которого предоставляются в лигу и в соответствии с которыми футболисты и персонал допускаются или не допускаются к участию в матчах Олимп-Первенства ФНЛ. В случае выявления по результатам служебной проверки фактов предоставления недостоверной информации к нарушителям будут приняты самые суровые меры», — заявил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fc-db.ru

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