«Куда ты лезешь, тебе ещё жить здесь». Игроку брянского «Динамо» угрожали на тренировке

Капитану брянского «Динамо» Андрею Луканченкову угрожает руководство клуба. На тренировку явился неизвестный человек вместе с начальником команды Валерием Корнеевым и начал «наезжать» на футболиста. Теперь 34-летний защитник опасается за свою жизнь. Объясняем, почему на Луканченкова начали оказывать давление.

Письмо футболистов брянского «Динамо» и ответ руководства

Всё началось с того, что капитан команды Андрей Луканченков и его одноклубники написали письмо на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова. В своём послании они высказались о деятельности нынешнего начальника команды Валерия Корнеева, посчитав, что он не исполняет свои обязанности, парализует рабочую обстановку, деморализует дух команды и создает конфликтные ситуации.



«Письмо опубликовано, вы можете с ним ознакомиться. Игроки команды были недовольны действиями Корнеева, а я, как капитан, высказывался от лица команды. Давно играю за «Динамо», мне небезразлична судьба клуба», — сказал футболист в интервью «СЭ».

Неделю назад, 17 ноября, на официальной странице брянского «Динамо» «ВКонтакте» появилось заявление, в котором клуб опроверг большинство фактов, приведённых в письме.

«Руководство ФК «Динамо-Брянск» в лице исполнительного директора А.М. Мисника заявляет: «Большинство фактов, указанных в письме, не соответствуют действительности. В.В. Корнеев, имеющий богатый управленческий опыт, ответственно относится должностным обязанностям в родном клубе, в котором провёл большую часть своей успешной футбольной карьеры. Цели и задачи клуба и футболиста Луканченкова разные. Мы хотим играть в ФНЛ и развиваться, а не устраивать разборки, вынося их за пределы клуба», — написано в заявлении.

Руководство клуба отметило, что Луканченков уже не является незаменимым футболистом, призвав его расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Луканченков отказался это делать.

«ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба, как минимум, непрофессиональным. За полтора сезона Луканченков провел всего 12 матчей и уже не является ключевым, незаменимым футболистом. В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив. На фоне происходящего Луканченков испортил свои отношения с А.Н. Горбачевым, который считает, что теперь, несмотря на все заслуги, экс-капитану команды нет места в коллективе. 16 ноября главный тренер призвал Луканченкова расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В этот же день было обнародовано письмо двухмесячной давности, которое в настоящее время потеряло свою актуальность», — говорилось в заявлении.

Руководство обвинило игрока в сливе информации, а неизвестный человек пришёл на тренировку клуба

В начале сентября клуб сообщил о том, что у 11 футболистов брянского «Динамо» диагностирован коронавирус. Команда не смогла выйти на матч против «Спартака-2», поэтому ей было присуждено техническое поражение.

Следом по интернету поползли слухи, что в брянском «Динамо» были фальсификации с тестами на коронавирус. По словам футболиста, в одном из матчей (предположительно с омским «Иртышом» 30 августа) приняли участие три футболиста с положительными результатами, а потом в команде началось массовое заражение. Теперь руководство клуба считает, что информацию в интернет слил Луканченков. Сам футболист это отрицает, рассказывая о давлении со стороны начальства.

«На меня оказывают давление. Руководство клуба заявляло, что перестанет пускать меня на базу, кормить, если я не замолчу. А сегодня на тренировку вместе с Корнеевым пришел неизвестный мне человек. Начальник команды показал на меня пальцем, тогда этот мужчина подошёл ко мне и начал недвусмысленно мне угрожать. Звучали такие фразы: «Куда ты лезешь, тебе еще жить здесь, у тебя семья. Зачем ты что-то пишешь против Корнеева — он мой близкий. Ты хочешь проблем?». Это происходило прямо во время тренировки. Потом этот человек начал говорить, что это не угрозы, а просто разговор», — рассказал Луканченков в интервью «СЭ».

Сегодня 34-летний футболист отправился в отделение полиции и написал заявление в отношении неустановленного лица, отметив, что этот человек пришёл в сопровождении Валерия Корнеева. Также Луканченков вышел в прямой эфир в “инстаграме” с блогером Евгением Савиным и ещё раз рассказал о сложившейся ситуации.

Как отреагировали ФНЛ на ситуацию в клубе с коронавирусом?

Несколько дней назад, 19 ноября, Футбольная национальная лига начала служебную проверку по делу о возможном участии игроков брянского «Динамо» с положительным тестом на коронавирус в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ с омским «Иртышом» (1:0).



«В соответствии с действующими нормативными документами все клубы ФНЛ в обязательном порядке проходят еженедельное тестирование, результаты которого предоставляются в лигу и в соответствии с которыми футболисты и персонал допускаются или не допускаются к участию в матчах Олимп-Первенства ФНЛ. В случае выявления по результатам служебной проверки фактов предоставления недостоверной информации к нарушителям будут приняты самые суровые меры», — заявил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.