Что пишут в соцсетях об очередных поражениях «Краснодара и «Зенита».

«Тоска и безнадёга». Лучший клуб России снова провалился в Лиге чемпионов

«Краснодар» и «Зенит» лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ, вновь проиграв «Севилье» и «Лацио. Очередные поражения российских клубов предсказуемо вызвали новую волну негодования в соцсетях.

«Севилья», забившая победный гол на 95-й минуте, иронично высказалась по поводу того, что в этом сезоне ей не удастся выиграть седьмой трофей Лиги Европы в истории. А один из пользователей пошутил над тем, что на фотографии изображён защитник Кайо, который стал главным антигероем матча.

Ведущий «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал гифку, на которой бык спотыкается о свои же рога, намекая на то, что «Краснодар» сам отдал победу «Севилье».

Один из пользователей заметил, что «быки» часто пропускают именно в последние 15 минут матча.

А болельщики «Зенита» «отблагодарили» Медведева и Рибалту за результат матча с «Лацио».

Заметили даже схожесть в быстрых пропущенных мячах, где победу одержал клуб из Санкт-Петербурга.

Многие негодовали и были просто опустошены.