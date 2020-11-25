Баста наехал на Карпина: назвал приезжим и тренером-наёмником. Валерий Георгиевич ответил

В 2018 году Баста выступил на «Ростов Арене» – это был его первый большой концерт в родном городе, на который пришло более 35 тысяч человек. Но он мог и не состояться: клуб тогда сильно возмущался, что мероприятие может сильно покалечить поле, ситуация переросла в перепалку в общественном пространстве. «Ростов» стоял на своём даже после того, как управляющая компания «Спорт-Ин» объявила, что концерт всё равно пройдёт в назначенную дату, и грозился: если газон будет тотально повреждён, клуб переедет на «Олимп-2».

Баста молчать не стал и накатал пост в «Инстаграме», назвав происходящее безумием, которому никогда не будет конца, а также намекнул, что в отмене есть заинтересованные люди. Ну а в конце написал коронное «Я люблю свой город» и выразил готовность даже выступить бесплатно для всех ростовчан.

«Ростов» ответил: в клубе сказали, что не против концерта Василия, но только не во время чемпионата, потому что следующий домашний матч через неделю и есть опасения не успеть восстановить поле.

Матч с «Оренбургом» спустя неделю после концерта состоялся – поле было в порядке. Конфликт утих, но спустя два года Вакуленко в программе «Инсайдеры» вспомнил ту ситуацию и наехал на Валерия Карпина.



«Валерий… Валерий… человек очень чувствительный, – сказал Баста Нобелю Арустамяну. – Я отношусь к нему с симпатией – по-другому к нему нельзя. Он предложил такую позицию: если я выступлю на стадионе, команда больше не сможет там играть. Для меня любовь к городу – не громкие слова. Хотелось сделать праздник и себе, и людям. Для меня честь выступить перед городом и подарить ему концерт.

Я с иронией говорю о Карпине. Не лукавлю. С иронией. У меня с «Ростовом» противостояние, но, естественно, я не могу быть вне города. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Не ассоциирую Валеру с городом Ростов-на-Дону и с клубом «Ростов». Очередной тренер, ещё один человек, который поработает в команде, и всё. Я только об этом говорю! Я никогда в жизни не был инициатором конфликтов. Меня взбесило, что приезжий человек из Москвы решает указать мне на место в моём родном городе. Мне по-человечески было обидно. Почему мне никто не позвонил, хотя все знают мой телефон, не сказал: «Вась, а как там всё будет происходить?» Собрать пресс-конференцию, обсудить сложные вопросы, договориться, обсудить возможный ущерб полю. Здесь нужно понимать кто есть кто. Если ты тренер-наёмник, ты должен выполнять свою работу.



Мне кажется, Валерию нужно отказаться от своей прописки и прописаться в Ростове-на-Дону. Вот это будет поворот».



Валерий Георгиевич это высказывание не пропустил и ответил в своём «Инстаграме», приложив фото с пропиской:



«Вот так поворот, Василий! Скинули мне тут статью… Отвечаю по пунктам.



1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.



2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба и да – наёмник, причём с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?



3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!



P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЁМ» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наёмными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наёмник Валерий Карпин».

1:0 в пользу Карпина.