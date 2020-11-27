«Арсенал» готов был платить Марадоне рекордные деньги. Трансфер сорвался из-за войны

В 1982 году в руководстве лондонского «Арсенала» произошли серьёзные изменения — в возрасте 75 лет скончался президент клуба Денис Хилл-Вуд, которого сменил его сын Питер. Новый босс был намерен вернуть «Арсенал» на вершину английского футбола — последний чемпионский титул команды на тот момент был датирован 1971 годом. С переменным успехом она играла в еврокубках и трижды подряд выходила в финал Кубка Англии. Однако после ухода Лиама Брэйди в «Ювентус» команде не хватало такого же креативного игрока, способного в одиночку решать целые матчи — в сезоне-1981/1982 «Арсенал» финишировал позади «Ливерпуля», «Ипсвича», «МЮ» и «Тоттенхэма».
Питер Хилл-Вуд пообещал тренеру Терри Нилу серьёзные деньги для усиления состава — 4 млн фунтов. По тем временам это была солидная сумма, ведь всего семь лет прошло с тех пор, как клубы стали платить больше миллиона за игроков (речь о переходе Джузеппе Савольди из «Болоньи» в «Наполи»). И у Нила уже был один кандидат на примете.
Юный Марадона попал в поле зрения английских клубов ещё в 1978 году, когда на «Аргентинос Хуниорс» вышел «Шеффилд Юнайтед». Тренер «Шеффилда» Гарри Хаслэм обратился к руководству с просьбой купить игрока. Но английский клуб не нашёл необходимые для этого 200 тыс. фунтов. Через несколько лет Хаслэм стал помогать «Арсеналу» с поиском игроков и поделился с клубом информацией о том, что «Бока Хуниорс» намерен продать свою главную звезду — Диего Марадону. Терри Нил хорошо знал этого игрока, так как впервые увидел его на поле ещё в 1979 году во время поездки в Аргентину.
Терри Нил
Фото: Murrell/Getty Images
«Арсенал» тогда испытывал ещё и имиджевые проблемы — болельщики негативно отреагировали на продажу лидеров команды Брэйди и Стэплтона, так что посещаемость «Хайбери» стала падать. По замыслу Хилл-Вуда, приобретение Марадоны должно было произвести фурор — переезд в Европу для восходящей звезды мирового футбола был лишь вопросом времени. В дело пошли те самые 4 млн фунтов. Ещё никто в истории футбола не платил так много за переход игрока. «Арсенал» даже заморозил наметившийся трансфер Гленна Ходдла из «Тоттенхэма» (тем более сам Ходдл сомневался по поводу перехода в стан принципиального соперника).
«Бока Хуниорс» быстро приняла предложение из Лондона, а сам Диего в марте 1982 года признался, что хочет играть за «Арсенал». Казалось, что рекордный трансфер должен состояться уже совсем скоро. «Канониры» были готовы удовлетворить космические требования Марадоны по зарплате — в «Боке» ему платили невероятные по тем временам 7500 фунтов в неделю. Более того, аргентинский игрок «Тоттенхэма» Освальдо Ардилес настоятельно рекомендовал Диего переехать в Англию. Марадона уже собирал чемоданы, но вскоре вынужден был затормозить.
Первая проблема подъехала из Аргентины. Выяснилось, что «Бока Хуниорс» задолжал «Аргентинос Хуниорс» 1 млн фунтов как раз за переход Марадоны в 1981 году. Местный суд постановил, что «Бока» не имеет права продавать футболиста, пока долг не будет погашен.
Затем на сделку обратили внимание в английской Палате общин (поводом стало то самое интервью Марадоны, опубликованное в английских газетах). Парламентарии потребовали от министра спорта Нила Макфарлейна «разобраться с чрезмерными тратами английских клубов». Можно сказать, уже в 1982 году в Англии разрабатывали основы финансового фэйр-плей. Сейчас такое трудно представить, но тогда государство, по сути, вмешалось во внутренние футбольные дела.
Рекордная сделка превратилась в волокиту. «Арсенал» никак не мог согласовать трансфер Марадоны, а Хилл-Вуду пришлось объяснять министру спорта, что клуб планирует оплатить переход по спонсорским контрактам. Оперативно в футбольной ассоциации был создан трансферный комитет, постановивший, что игрокам не из ЕЭC (Европейское экономическое сообщество) как минимум до 1984 года не будут выдавать разрешение на работу.
Разозлённый «Арсенал» готовил ответный удар по FA и собирался оспорить такое решение, но неожиданно случилось ещё одно событие, окончательно поставившее крест на всех усилиях клуба по покупке Марадоны. В апреле 1982 года Аргентина вторглась на Фолклендские острова, что стало поводом для вооружённого конфликта с Англией. Он продлился до середины июня того же года и унёс жизни 258 англичан (Аргентина потеряла 649 человек убитыми).
Фото: JDHC Archive/Getty Images
Естественно, после такого вопрос о потенциальном переходе аргентинского футболиста в английский клуб был автоматически закрыт. «Арсенал» уже ничего не мог поделать в этой ситуации. Ну а Марадона поехал на чемпионат мира 1982 года, где договорился по контракту с «Барселоной». Каталонцы заплатили за Диего 8 млн долларов (что сразу сделало Марадону самым дорогим футболистом мира), ещё 3 млн получил сам игрок в виде подъёмных.
«Арсенал» тем временем рассматривал другие варианты. Сделки по Марадоне и Ходдлу сорвались, поэтому в новый сезон клуб пошел без усиления. Тем не менее Хилл-Вуд выбил с футбольной ассоциации компенсацию за неожиданный запрет на игроков не из ЕЭС, и зимой 1983 года «Арсенал» подписал контракт с Владимиром Петровичем из «Црвены Звезды». Интересен тот факт, что Югославия не входила в европейское экономическое сообщество, но «Арсенал» всё-таки продавил сделку.
Увы, но Петрович ничем не запомнился в Лондоне. Югослав по прозвищу Пижон провёл за «Арсенал» всего 13 матчей, в которых забил 2 гола. Марадона в это время колотил за «Барселону» — 22 гола в 35 играх.
Фото: fcbarcelona.com
«Канониры» закончили чемпионат на 11-м месте. Тренер Терри Нил был уволен, а вскоре Хилл-Вуд продал контрольный пакет акций клуба Дэвиду Дэйну, с которым началась новая страница в истории «Арсенала». Именно при Дэйне «Арсенал» снова выиграл чемпионат Англии в 1989 году, а в 1996 Дэйн стал инициатором приглашения на пост главного тренера тогда ещё малоизвестного Арсена Венгера.
В 2008 году Марадона говорил в одном из интервью: «В Англии я болею за «Арсенал». Они играют в красивый футбол — быстро перестраиваются, защищаются и атакуют как одно целое. В своё время я мог перейти в «Арсенал», ещё когда играл в Аргентине, и иногда я думаю, как могла бы сложиться моя карьера, если бы это всё-таки произошло».
Фото: arsenal.com
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