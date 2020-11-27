«Арсенал» готов был платить Марадоне рекордные деньги. Трансфер сорвался из-за войны

В 1982 году в руководстве лондонского «Арсенала» произошли серьёзные изменения — в возрасте 75 лет скончался президент клуба Денис Хилл-Вуд, которого сменил его сын Питер. Новый босс был намерен вернуть «Арсенал» на вершину английского футбола — последний чемпионский титул команды на тот момент был датирован 1971 годом. С переменным успехом она играла в еврокубках и трижды подряд выходила в финал Кубка Англии. Однако после ухода Лиама Брэйди в «Ювентус» команде не хватало такого же креативного игрока, способного в одиночку решать целые матчи — в сезоне-1981/1982 «Арсенал» финишировал позади «Ливерпуля», «Ипсвича», «МЮ» и «Тоттенхэма».

Питер Хилл-Вуд пообещал тренеру Терри Нилу серьёзные деньги для усиления состава — 4 млн фунтов. По тем временам это была солидная сумма, ведь всего семь лет прошло с тех пор, как клубы стали платить больше миллиона за игроков (речь о переходе Джузеппе Савольди из «Болоньи» в «Наполи»). И у Нила уже был один кандидат на примете.

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Юный Марадона попал в поле зрения английских клубов ещё в 1978 году, когда на «Аргентинос Хуниорс» вышел «Шеффилд Юнайтед». Тренер «Шеффилда» Гарри Хаслэм обратился к руководству с просьбой купить игрока. Но английский клуб не нашёл необходимые для этого 200 тыс. фунтов. Через несколько лет Хаслэм стал помогать «Арсеналу» с поиском игроков и поделился с клубом информацией о том, что «Бока Хуниорс» намерен продать свою главную звезду — Диего Марадону. Терри Нил хорошо знал этого игрока, так как впервые увидел его на поле ещё в 1979 году во время поездки в Аргентину.

Терри Нил Фото: Murrell/Getty Images

«Арсенал» тогда испытывал ещё и имиджевые проблемы — болельщики негативно отреагировали на продажу лидеров команды Брэйди и Стэплтона, так что посещаемость «Хайбери» стала падать. По замыслу Хилл-Вуда, приобретение Марадоны должно было произвести фурор — переезд в Европу для восходящей звезды мирового футбола был лишь вопросом времени. В дело пошли те самые 4 млн фунтов. Ещё никто в истории футбола не платил так много за переход игрока. «Арсенал» даже заморозил наметившийся трансфер Гленна Ходдла из «Тоттенхэма» (тем более сам Ходдл сомневался по поводу перехода в стан принципиального соперника).

«Бока Хуниорс» быстро приняла предложение из Лондона, а сам Диего в марте 1982 года признался, что хочет играть за «Арсенал». Казалось, что рекордный трансфер должен состояться уже совсем скоро. «Канониры» были готовы удовлетворить космические требования Марадоны по зарплате — в «Боке» ему платили невероятные по тем временам 7500 фунтов в неделю. Более того, аргентинский игрок «Тоттенхэма» Освальдо Ардилес настоятельно рекомендовал Диего переехать в Англию. Марадона уже собирал чемоданы, но вскоре вынужден был затормозить.

Первая проблема подъехала из Аргентины. Выяснилось, что «Бока Хуниорс» задолжал «Аргентинос Хуниорс» 1 млн фунтов как раз за переход Марадоны в 1981 году. Местный суд постановил, что «Бока» не имеет права продавать футболиста, пока долг не будет погашен.

Затем на сделку обратили внимание в английской Палате общин (поводом стало то самое интервью Марадоны, опубликованное в английских газетах). Парламентарии потребовали от министра спорта Нила Макфарлейна «разобраться с чрезмерными тратами английских клубов». Можно сказать, уже в 1982 году в Англии разрабатывали основы финансового фэйр-плей. Сейчас такое трудно представить, но тогда государство, по сути, вмешалось во внутренние футбольные дела.

Рекордная сделка превратилась в волокиту. «Арсенал» никак не мог согласовать трансфер Марадоны, а Хилл-Вуду пришлось объяснять министру спорта, что клуб планирует оплатить переход по спонсорским контрактам. Оперативно в футбольной ассоциации был создан трансферный комитет, постановивший, что игрокам не из ЕЭC (Европейское экономическое сообщество) как минимум до 1984 года не будут выдавать разрешение на работу.

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Разозлённый «Арсенал» готовил ответный удар по FA и собирался оспорить такое решение, но неожиданно случилось ещё одно событие, окончательно поставившее крест на всех усилиях клуба по покупке Марадоны. В апреле 1982 года Аргентина вторглась на Фолклендские острова, что стало поводом для вооружённого конфликта с Англией. Он продлился до середины июня того же года и унёс жизни 258 англичан (Аргентина потеряла 649 человек убитыми).

Фото: JDHC Archive/Getty Images

Естественно, после такого вопрос о потенциальном переходе аргентинского футболиста в английский клуб был автоматически закрыт. «Арсенал» уже ничего не мог поделать в этой ситуации. Ну а Марадона поехал на чемпионат мира 1982 года, где договорился по контракту с «Барселоной». Каталонцы заплатили за Диего 8 млн долларов (что сразу сделало Марадону самым дорогим футболистом мира), ещё 3 млн получил сам игрок в виде подъёмных.

«Арсенал» тем временем рассматривал другие варианты. Сделки по Марадоне и Ходдлу сорвались, поэтому в новый сезон клуб пошел без усиления. Тем не менее Хилл-Вуд выбил с футбольной ассоциации компенсацию за неожиданный запрет на игроков не из ЕЭС, и зимой 1983 года «Арсенал» подписал контракт с Владимиром Петровичем из «Црвены Звезды». Интересен тот факт, что Югославия не входила в европейское экономическое сообщество, но «Арсенал» всё-таки продавил сделку.

Увы, но Петрович ничем не запомнился в Лондоне. Югослав по прозвищу Пижон провёл за «Арсенал» всего 13 матчей, в которых забил 2 гола. Марадона в это время колотил за «Барселону» — 22 гола в 35 играх.

Фото: fcbarcelona.com

«Канониры» закончили чемпионат на 11-м месте. Тренер Терри Нил был уволен, а вскоре Хилл-Вуд продал контрольный пакет акций клуба Дэвиду Дэйну, с которым началась новая страница в истории «Арсенала». Именно при Дэйне «Арсенал» снова выиграл чемпионат Англии в 1989 году, а в 1996 Дэйн стал инициатором приглашения на пост главного тренера тогда ещё малоизвестного Арсена Венгера.

В 2008 году Марадона говорил в одном из интервью: «В Англии я болею за «Арсенал». Они играют в красивый футбол — быстро перестраиваются, защищаются и атакуют как одно целое. В своё время я мог перейти в «Арсенал», ещё когда играл в Аргентине, и иногда я думаю, как могла бы сложиться моя карьера, если бы это всё-таки произошло».