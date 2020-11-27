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Когда российские клубы последний раз побеждали в Европе: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» — тест

Российские клубы в еврокубках
«Чемпионат»
0 побед за 4 тура в еврокубках. Вы вообще помните, когда наши команды побеждали в Европе?
Сделали для вас тест, который неожиданно оказался очень сложным.
Футбол / Лига чемпионов 0

В этом сезоне у наших команд в еврокубках что-то не складывается: одни ничьи да поражения. В 16 матчах ЛЧ и ЛЕ – 0 побед. Когда такое было последний раз? Сплошная грусть.

Грустная таблица коэффициентов УЕФА. Тот случай, когда у нас между плохо и ужасно
Теперь России нужно опасаться в первую очередь Нидерландов.

Помните, когда наши клубы последний раз побеждали в еврокубках? А кого обыгрывали? Тест короткий, но довольно сложный – тот, кто вспомнит соперника «Кубани» в последнем выигранном матче, с лёгкостью может называть себя футбольной энциклопедией.

В тесте мы учитывали также квалификационный раунд и дали подсказку, указав год, чтобы вам было чуть попроще.

Вперёд!

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