0 побед за 4 тура в еврокубках. Вы вообще помните, когда наши команды побеждали в Европе?
Сделали для вас тест, который неожиданно оказался очень сложным.
В этом сезоне у наших команд в еврокубках что-то не складывается: одни ничьи да поражения. В 16 матчах ЛЧ и ЛЕ – 0 побед. Когда такое было последний раз? Сплошная грусть.
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. Тот случай, когда у нас между плохо и ужасно
Теперь России нужно опасаться в первую очередь Нидерландов.
Помните, когда наши клубы последний раз побеждали в еврокубках? А кого обыгрывали? Тест короткий, но довольно сложный – тот, кто вспомнит соперника «Кубани» в последнем выигранном матче, с лёгкостью может называть себя футбольной энциклопедией.
В тесте мы учитывали также квалификационный раунд и дали подсказку, указав год, чтобы вам было чуть попроще.
Вперёд!
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