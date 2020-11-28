Три пенальти и хет-трик игрока «Ростова»! Первое поражение Шварца в России – разгромное

Сандро Шварц потерпел первое поражение в России после трёх побед и ничьей в дерби со «Спартаком». Главным героем матча «Ростов» – «Динамо» стал Дмитрий Полоз. Нападающий сделал хет-трик, забив в ворота московской команды больше, чем за весь сезон РПЛ: до этого у Полоза было два мяча.

Впрочем, два из трёх голов Полоза – с пенальти. Если в начале матча команды Валерия Карпина и Шварца пытались удивить друг друга взаимным прессингом, из-за чего игра свелась к большому количеству единоборств и борьбе за подборы, то уже по ходу первого тайма стало вырисовываться преимущество «Ростова». У «Динамо» и мяч не держался, и контратаки не проходили.

Ключевой эпизод – фол Шарля Каборе на Денисе Терентьеве на 34-й минуте. Центрхав вполне мог обойтись без нарушения правил, но попытался выбить мяч и сбил правого защитника ростовчан. Контакт не был сильным, поэтому возникли сомнения по поводу назначения пенальти, тем не менее судья Сергей Лапочкин, скорее всего, принял справедливое решение.

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Во втором тайме, когда Шварц выпустил на подмогу Николаю Комличенко (один неточный удар за час игры) другого форварда Вячеслава Грулёва, «Динамо» имело шансы зацепиться хотя бы за ничью. Однако на 70-й минуте Никола Моро сбил в собственной штрафной Романа Тугарева, и судья опять назначил одиннадцатиметровый. В обоих моментах с ударами с «точки» Антон Шунин не угадал, куда пробьёт Полоз.

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Второй гол отправил динамовцев в нокдаун. Поэтому за ним тут же последовал третий. Хет-трик Полоз оформил, сыграв на добивании после мощного удара Данила Глебова. Вопреки надеждам защитников бело-голубых нападающий не находился в офсайде.

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«Динамо» совсем растерялось, «поплыло». В результате на 85-й минуте Хорен Байрамян довёл дело до разгрома. Терентьев не в первый раз удачно подключился к атаке и поделился мячом с атакующим полузащитником, которого потеряли в районе вратарской. Шварц смотрел на всё происходящее с грустным лицом.

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При счёте 4:0 Карпин поменял под аплодисменты Полоза, сделавшего всего 17 касаний мяча за матч, да и вообще тренер хозяев держал замены до самой концовки. У него не так много вариантов для усиления игры, поскольку в заявке «Ростова» по разным причинам отсутствовали семь важных футболистов – Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Хайтам Алеесами, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Павел Мамаев и Владимир Обухов.

Наверное, настолько крупного поражения команда Шварца всё-таки не заслужила. По ударам преимущество «Ростова» оказалось минимальным – 12:10 (в створ – 7:4). В компенсированное время динамовцы забили с третьего пенальти в матче. Александр Павловец принял на бедро Константина Тюкавина, а Моро захотел реабилитироваться за ошибку голом с «точки». Хорвату это удалось. Любопытно, что «Динамо» забило в Ростове впервые за 5,5 лет.

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Благодаря крупной победе ростовчане обошли бело-голубых на два очка и догнали в таблице «Спартак». Карпин даёт результат, даже несмотря на мощное обновление состава по ходу сезона.