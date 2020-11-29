«Краснодар» ужасен, но уход Мусаева ничего не изменит. Галицкому нужно изменить себя

«Горжусь, что этот парень из Краснодара возглавит команду Премьер-Лиги. Не хочу никаких Тухелей и прочих иностранцев! Это наши ребята, которые здесь выросли, это их земля, и они в этом клубе будут делать всегда больше, чем даже качественный наёмник, который приехал просто заработать зарплату». Такими яркими словами Сергей Галицкий в апреле 2018 года анонсировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

С тех пор прошло два года. За этот срок Мусаев дважды финишировал третьим в чемпионате, дошёл до 1/16 финала Лиги Европы, а в этом сезоне через квалификацию, наконец, вывел команду в группу Лиги чемпионов. Но при всём этом не покидает ощущение, что «Краснодар» давно перестал развиваться и всё больше вязнет в собственной трясине.

Ещё одно обидное поражение «Краснодара» в ЛЧ. Кайо и Газинский повздорили по ходу матча «Севилью» спасла штанга, а победный гол был забит на 95-й минуте!

Прямо сейчас «Краснодар» — это катастрофа:

Из последних 8 матчей проиграл 7, а обыграл только «Тамбов» — 1:0.

Команда делит с «Ренном» предпоследнее место в группе Лиги чемпионов.

В РПЛ клуб на девятой позиции и прямо сейчас ближе к стыкам, чем к тройке лидеров.

Во всех 7 проигранных матчах кроме одного «Краснодар» нанёс меньше пяти ударов в створ.

В 8 последних матчах «быки» пропустили 18 голов (2,25 за игру).

В 8 последних матчах «Краснодар» ни разу не пробил показатель в 2 ожидаемых гола по модели xG.

Мурад Мусаев в РПЛ уже два раза получил красную карточку за неспортивное поведение после финального свистка.

Вот с таким бэкграундом «Краснодар» подходит к решающей встрече с «Ренном» в Лиге чемпионов. Ситуация в команде действительно патовая. В любой другой российской, да и не только, команде тренер уже был бы уволен. Но Мусаев продолжает работать и, кажется, Сергей Галицкий даже не задумывается об отставке специалиста. Почему?



Ответ в самом Сергее Галицком и его подходе. «Краснодар» — это особенная экосистема российского футбола. Нашему единственному частному клубу в болельщицкой среде принято многое прощать, потому что Сергей Николаевич многое сделал для краснодарского и российского футбола только на свои деньги. Это действительно так, но такое отношение привело к тому, что с команды до сих пор не спрашивают за результат, а это приводит к стагнации.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: fckrasnodar.ru

Самое обидное, что и Галицкий не делает шагов, чтобы стагнация переросла в рост. Почему? Потому что ему так удобно. Вы же помните, чьей идеей было поставить Кайо, над которым сейчас не смеётся только ленивый, центральным защитником? Насколько мне известно, Галицкий даже звонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому и рассказывал, насколько хорош Кайо на этой позиции. А помните, как Дмитрий Торбинский неожиданно стал в «Краснодаре» левым защитником? Это тоже идея Галицкого. Он настаивал на этом в разговорах с Олегом Кононовым.

Сергей Николаевич, чья была идея поставить Кайо центральным защитником? То, о чём все говорят, но боятся спросить.

Торбинский и Кайо — не единственные примеры того, когда Сергей Николаевич выступал в большей роли, чем просто владелец клуба. Безусловно, такой подход имеет право на жизнь, так как «Краснодар» существует и живёт исключительно благодаря Галицкому – и это его большая заслуга. Но это приводит к ситуации, когда даже отставка Мусаева ничего не изменит. Потому что вместо него придёт другой главный тренер, но подход Галицкого не поменяется. А в это же время «тухели и прочие иностранцы» играют в финале Лиги чемпионов. Клубу необходим шаг вперёд, нужны свежие идеи и европейский взгляд. Но для этого Сергею Николаевичу следует наступить на горло собственной песне. Иначе «Краснодар» продолжит свой путь по замкнутому кругу Сансары, из которого просто не будет выхода.