Сергей Николаевич, чья была идея поставить Кайо центральным защитником?

Сергей Галицкий – особенная фигура для нашего футбола. Им принято скорее восхищаться, чем критиковать. И на то есть причины. Человек создал клуб с нуля и вывел его в Лигу чемпионов, параллельно создав шикарный стадион, академию и парк – лучшее место в городе. Но всё это не означает, что Сергея Галицкого нельзя критиковать. Возможно, даже нужно, но мы боимся это делать. Всё-таки столько всего хорошего сделал. Ну как тут можно – о плохом?

Увы, Галицкий перестал давать интервью спортивным изданиям. А спросить его хотелось бы о многом. В первую очередь о том, чья задумка сделать из Кайо центрального защитника? Безусловно, в поражении от «Севильи» виноват не один бразилец, но именно «его» гол стал переломным. Именно этот мяч пришел не вследствие стандартного «на фланге не накрыли навес, в штрафной чуть-чуть не заблокировали бьющего». Гол случился из-за грубой ошибки Кайо в ситуации, когда он контролировал мяч.

Глупейшее поражение «Краснодара» в ЛЧ! Большой привет Кайо Вели в два мяча, но не удержали даже ничью. И это играя в большинстве!

Уже видел сравнения Кайо с центральным защитником ЦСКА Виктором Васиным. Мне кажется, что это неуместно. Васин совершает яркие ошибки раз в полгода-год. Кайо умудрился за 3-4 месяца собрать целый букет привозов. Да, безусловно, Кайо – быстрый футболист и очень хорош в единоборствах. Да, в Европе особенно ценятся такие, кто не боится выдёргиваться из линии. Да, «Краснодару» особенно важна скорость центрального защитника, когда команда атакует большой группой и на своей половине поля остаётся много пространства.

Чего грустим? И «Локо», и «Краснодар» в ЛЧ на своих местах. Провалился только «Зенит» Как всё-таки можно было проиграть дома «Брюгге»?!

И всё же, разве его косяки не перевешивают? В ЛЧ он ошибается с каждым соперником. Подарил пенальти ПАОКу, просто потому что не стал убирать руки за спину, блокируя удар. С «Ренном» успел первым к мячу, но не попал по нему ногой и через несколько секунд был назначен пенальти. С «Челси» сбил Вернера, который выбегал из штрафной, даже не угрожая воротам Сафонова. С «Севильей» зачем-то пошел в обводку у своих ворот, и сами знаете, что вышло. При этом было ещё много других ошибок. Особенно это касается навесов в штрафную, но это мы уже даже не берем.

Из того, что было в РПЛ за последние месяцы, я бы не стал винить Кайо за удаление в матче с «Уралом». Там в обоих эпизодах можно было обойтись без жёлтой (хотя вина бразильца тут тоже присутствует). Более показателен был гол Алексея Миранчука, который поймал мяч в воздухе. Кайо изначально неплохо занял позицию перед нападающим, но потом убежал драться с призраком и упал на попу. Выглядело весьма неуклюже.

Кстати, уже через две минуты он снова обрезался на своей половине поля. Как всегда, был первым на мяче, но даже двумя касаниями не смог его обработать, и Смолов перехватил. Если мяч у Кайо – это всегда опасно для «Краснодара». Он быстрый, но эта скорость играет против него. Куда он убежал перед тем, как «Спартак» забил третий гол? Защитник переоценил себя, думая, что допрыгнет до мяча.

А теперь, еще раз, главный вопрос. Кто придумал, чтобы полузащитник Кайо стал центральным защитником? Это ведь не первая подобная история. Сергей Петров сам признавался, что в своё время именно Галицкий сделал из него защитника. Петров рассказывал в интервью «Чемпионату», как сидел в кабинете Хашига по поводу продления контракта:

«Сижу, и тут заходит Сергей Николаевич со словами: «Пойдём поговорим». Он сказал, что видит меня крайним защитником, что у меня есть скорость. В центре всё-таки нужны мощные ребята, как Юра Газинский. Дал мне понять, что навряд ли я буду играть в центре. Сергей Николаевич хотел, чтобы я выступал на позиции правого защитника. Сказал: «Попробуй, я в тебя верю». Я согласился. Вскоре продлили контракт. Так я стал играть правого защитника. Всё благодаря ему».

Со стороны кажется, что у Кайо похожая ситуация. Я не берусь что-то утверждать, но хотелось бы спросить Галицкого на этот счет. Понятно, что он тратит на клуб свои деньги и может хоть из принципа дать «Краснодару» вылететь из РПЛ, но строить так, как ему хочется. Будь в центре защиты хоть Кайо, хоть Сафонов. Право владельца неоспоримо. Просто за командой Галицкого интересно наблюдать, и хочется понимать, что происходит в клубе. Мы тоже болеем за эту команду. Радуемся как дети после шикарного матча с «Порту» и возмущаемся после «Севильи».

Леонид Федун способен уничтожить имидж своего тренера одной фразой: «По просьбе зрителей, то есть по моей, выпустили сверхатакующий состав: два нападающих, три атакующих полузащитника». Россия отстаёт от футбольной Европы в том числе из-за того, что боссы клубов лезут в работу тренера. В атаке пошире, в защите поуже. Помню, Павлюченко нам рассказывал, что у нас руководство может прийти в раздевалку и после матча, и даже в перерыве, а в АПЛ такое невозможно. В топ-чемпионатах боссы клуба не сидят на скамейке рядом с тренером, а у нас есть «Урал».

Нам остаётся только догадываться, что происходит сейчас с «Краснодаром». Шапи публично говорит, что высказывает команде. Кажется, будто есть какие-то проблемы с коммуникациями внутри коллектива. В комментариях пишут, чтоб не обвиняли Кайо, а во всём виноват трусливый футбол Мусаева. Но мы ведь даже не уверены, насколько он управляет командой. Мы просто слышим на 89-й минуте «что вы делаете, блин?» Только там не «блин», а другое слово.

Футболисты между собой общаются, и доводилось слышать, что игроки «Краснодара» жалуются: «Как же он замучил». И при этом речь не про главного тренера. Я решительно отказываюсь верить в эти слухи, но одна мысль не выходит из головы. Было бы здорово, если бы однажды Галицкий получил тренерскую лицензию и сам возглавил свою команду.

Это не ирония и не стёб. Хватает примеров, когда тренерами становились люди, не игравшие на высоком уровне. Галицкий — человек, который, безусловно, любит вникать в футбол. Как он спорил о расстановке игроков «Краснодара» при угловых – об этом рассказывал Шалимов. Нужно ли при пенальти заранее падать – об этом Галицкий спорил с Синициным. Это уже нечто большее, чем найти Перейру, занимаясь на беговой дорожке.

«Шапи сотворил чудо». В Испании оценили гол форварда «Краснодара» Грубейшая ошибка Кайо – лишь одна из составляющих камбэка «Севильи».

Если однажды Галицкий станет главным тренером «Краснодара», то это будет максимально логичное явление. Пускай и редкое, но «Краснодар» никогда не стеснялся своего пути.