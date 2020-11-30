У Максименко есть мощный стимул догнать Акинфеева. В первой сборной его пока не видят

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 16-го тура. Лидеры рейтинга доказали свою состоятельность.

Слово Владимиру.



16-й тур порадовал большим количеством сухих матчей. При этом у немногих вратарей, сыгравших на ноль, были яркие спасения — самые сложные сейвы совершил голкипер «Ротора», чья команда в итоге проиграла. Отмечу, что не всем лидерам нашего рейтинга удалось себя проявить, а некоторые и вовсе провели провальные по результату матчи. Тем интереснее анализировать игру вратарей — в любом туре каждый может проявить себя.

5. Йосип Чондрич, «Ротор»

Команда Чондрича проиграла со счётом 0:2, но только благодаря его уверенной игре минимальный счёт сохранялся почти до конца матча. При этом первый гол на 15-й минуте вратарь «Ротора» пропустил с пенальти. Самые эффектные и эффективные спасения в туре — на его счету.



На 8-й минуте Понсе получил мяч в штрафной после проникающего паса Ларссона, быстро развернулся и с шести метров пробил низом под опорную ногу вратаря. Чондрич занял правильную позицию, не стал валиться или гадать, а выбросил ногу и отбил мяч. В таких ситуациях голкиперу всегда непросто — нужно проявить быстроту реакции, действуя на ширине одного-полутора метров у ворот.



Во втором тайме Чондрич выручил после двух похожих ударов Мозеса на 46-й и 93-й минутах. С убойной позиции — острый угол, 8 метров до ворот — спартаковец дважды хлёстко и быстро бил в дальнюю девятку. Йосип, находясь у ближнего угла, своевременно среагировал и дальней рукой в броске вытащил оба мяча из-под штанги.

Лучший матч Кокорина в этом сезоне! «Спартак» выиграл, и теперь у РПЛ три лидера Красно-белые сравнялись с «Зенитом» и ЦСКА. Кто по игре фаворит в гонке за золото?

«Спартак» сыграл на ноль против аутсайдера РПЛ, но «Ротор» в разящих атаках создаёт достаточно много моментов. Вратарю всегда сложно играть, когда его команда почти весь матч проводит на чужой половине поля, а соперник выбегает в быстрые контратаки. Именно в этих эпизодах голкипер должен сохранять максимальную концентрацию, быть внимательным и хладнокровным, чтобы не спешить, не делать лишних движений и вообще не перегореть от большого желания выручить. У ворот Максименко такие моменты возникали — пусть удары игроков «Ротора» не были из разряда неберущихся, но по динамике смотрелись опасно.



В конце первого тайма Давиташвили бил с линии штрафной в касание, но вратарь занял правильную позицию и зафиксировал мяч намертво. А на 72-й минуте Зурико вывалился в штрафную, подстроился под правую ногу и открыл для себя весь створ ворот, пробив сильно, но не в угол. Снова отмечу позицию Максименко: он не открыл ближний угол и при этом контролировал дальний. Нападающему «Ротора» ничего не оставалось, кроме как ударить сильно, надеясь на ошибку вратаря, но Александр уверенно забрал этот мяч.

Судьи вновь ошиблись против «Спартака»! Теперь у команды отняли пенальти А Ларссон получил незаслуженную карточку. Разбор судейства матча с арбитром Игорем Федотовым.

Медведев взял «сухарь» в напряжённом матче с ЦСКА, который создавал большое количество моментов. Хотя ударов в створ и эпизодов, в которых вратарю приходилось спасать, было не так много. На 21-й минуте, ещё при ничейном счёте армейцы провели динамичную атаку: Эджуке сместился в центр и отдал пас Влашичу на линию штрафной. Для Николы, который обладает точным и мощным ударом, это убойная позиция — он пробил очень хлёстко по встречному мячу. Медведев в лучших традициях классической вратарской школы — в броске, дальней рукой — вытащил мяч из-под перекладины. Вратарь в важный момент проявил себя блестяще и заслуженно вошёл в тройку нашего рейтинга.

Слуцкий стал кошмаром для ЦСКА! Он снова обыграл свою бывшую команду и лишил её лидерства ЦСКА отказался от Деспотовича летом. Деспотович вышел и оставил ЦСКА без очков.

Беленов ворвался на второе место после ряда неудачных матчей. В этом туре у него сейв с пенальти. Для «Уфы», которая находится в зоне вылета, было особенно важно сыграть на ноль в прямом противостоянии с «Тамбовом». Но стоит отметить, что Чуперка пробил с точки недалеко от центра, на удобной вратарю высоте. Самым сложным для Беленова было угадать направление удара, а проблем, чтобы отбить мяч, уже не возникло.

У «Локомотива» было много острых моментов и достаточно времени для их реализации, но Гудиев сыграл очень уверенно и надежно. На 11-й минуте после подачи углового Эдер пробил с 11-метровой отметки — для удара головой это дальняя дистанция, но мяч летел в правый верхний угол. Чтобы дотянуться до него, Гудиеву пришлось прыгать по дугообразной траектории, немного за линию ворот.



На 62-й минуте случился нестандартный момент: после подачи с фланга и рикошета мяч отскочил на линию вратарской, а Райкович уже готов был добивать его в прыжке в стиле каратэ на высоте человеческого роста. Гудиев вовремя сориентировался, не медля ни секунды, выбросился вперёд и руками заблокировал этот удар на высоте 1,5-2 метров. Мяч снова отскочил на добивание, но уже прозвучал свисток — атака была остановлена судьёй.

На 89-й минуте Зе Луиш вывалился на убойную позицию и пробил с линии штрафной по центру, где ему никто не мог помешать. По динамике этот момент смотрелся опасно. Удар у форварда получился очень сильным, но не таким точным — во многом благодаря сбалансированной позиции Гудиева относительно двух штанг и вратарской. Зе Луиш пробил прямо в голкипера, а тот зафиксировал мяч намертво. Когда мяч летит во вратаря, значит, он выбрал правильную позицию. Игроку «Локомотива» сложно было исполнить более точный удар — возможно, он сам допустил небольшие технические ошибки.



В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.