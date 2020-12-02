Ради фото с любимой командой болельщик «Ростова» прыгнул с трёх метров. И сломал ногу

Появление болельщиков на поле – ситуация непредсказуемая. Порой такие забеги даже представляют опасность для участников игры: ещё свежи в памяти события матча «Зенит» – «Динамо», когда фанат петербуржцев ударил Владимира Граната. Но чаще болельщики с миролюбивыми намерениями проникают на поле. Как в Ростове в 16-м туре РПЛ.

Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака» Ровно 10 лет назад.

По окончании матча «Ростов» – «Динамо» на поле выбежал болельщик хозяев. Сотрудники стадиона пытались поймать фаната, но тому каждый раз удавалось вырываться. Вступились за болельщика игроки «Ростова». В конечном счёте фанат ростовчан наравне с футболистами праздновал победу. Мало того – попал на командное фото!

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Мы разыскали ростовского страйкера. Дмитрий Смоляк недавно завёл аккаунт в «Инстаграме», где разместил видео своего забега по полю.

– Мне 35 лет. Живу в Ростове-на-Дону, работаю сварщиком, — представляется Дмитрий. – За «Ростов» болею с первого класса, но на матчи ходил редко. Более активно стал посещать стадион с 2014 года. Стараюсь не пропускать домашние матчи, пробивать выездные.



– Матч с «Динамо» где смотрели – на фанатском секторе или на центральной трибуне?

– На фанатке, но выбегал немного с другого сектора.



– Как получилось, что сотрудники стадиона вас не остановили?

– Там без вариантов было вообще (смеётся). Я же с трёх метров прыгнул! Ногу сломал – перелом пяточной кости.

– Когда подбежали к команде, за вас вступился Данил Глебов. Что он сказал стюардам?

– Первым был Хорик (Хорен Байрамян. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «Не трогайте его, мы сфотографируемся». Потом уже Глебов подошёл с Терентьевым.



– Получается, сделать победное фото с командой – идея Байрамяна?

– Я ещё на секторе сказал друзьям: «Если выиграем – выбегу! Хочу фотку сделать с командой». А тут ещё и футболисты вступились. Если честно, я и сам удивился, что игроки согласились. Я ведь без атрибутики выбежал – могли и не понять, что я свой. Сел, потом уже по мне равнялись все. Наверное, повезло.

– Штраф уже выписали?

– Пока нет. Меня стюарды отвели в отделение, составили протокол. Когда выходил из полиции, уже начинал хромать. Они меня спросили: «Может, в скорую?» Сказал, что сам дойду. Оттуда уже поехал в травмпункт.

– Первый раз выбегали?

– Второй. Первый забег был на прощальном матче Тимофея Калачёва. Выбежал, подарил ему шарф. Он мне после игры майку отдал. Но там простительно было, ведь выбегал не только я. Кто бы нас удержал, такую толпу?