Топ-15 самых значимых матчей «Челси» в эпоху Абрамовича. К тысячному матчу бизнесмена

6 апреля 2004 года. «Арсенал» 1:2 «Челси». Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом сезоне при Абрамовиче «Челси» под руководством Клаудио Раньери завершил чемпионат Англии на втором месте. Сразу за «Арсеналом», который добился уникального достижения — ни одного поражения в сезоне. Но в еврокубках дело обстояло по-другому. На «Стэмфорд Бридж» в первом матче был зафиксирован результат 1:1, а в ответке на гол Рейеса «Челси» ответил точными выстрелами Лэмпарда и Бриджа.



В полуфинале Раньери не справился с «Монако», но победа над «The Invincibles» доказала, что в «Челси» строится новый крайне амбициозный проект. Правда, дальше «Челси» шел уже без Раньери — летом 2004 года на пост главного тренера был приглашен Жозе Моуринью.

Фото: Nigel French/EMPICS via Getty Images

8 марта 2005 года. «Челси» 4:2 «Барселона». Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов

Перед завоеванием первого титула в Англии Моуринью пошумел в ЛЧ. Игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», а «синие» потеряли из-за удаления Дидье Дрогба. Но дома «Челси» в первые 20 минут матча просто разнес соперника — 3:0 едва не отправили «Барселону» в нокаут. Впрочем, дубль гениального Роналдиньо вернул каталонцев в игру — они даже имели преимущество благодаря гостевым голам. На помощь «Челси» пришел Джон Терри, вколотивший головой на 76-й минуте победный мяч после углового.



Путь того «Челси» в ЛЧ закончился в полуфинале, где в напряженном противостоянии Моуринью уступил «Ливерпулю».

Фото: Sean Dempsey — PA Images/PA Images via Getty Images

30 апреля 2005 года. «Болтон» 0:2 «Челси». 36-й тур АПЛ

За четыре тура до конца чемпионата «Челси» оторвался от «Арсенала» на 11 очков и мог решить все вопросы с титулом уже в ближайшем матче с «Болтоном». Причем это была не проходная игра — «Болтон» рубился за место в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Эвертоном», поэтому матч для команды Моуринью получился сложным. Все решил дубль Лэмпарда во втором тайме, который принес «Челси» первый чемпионский титул за 50 лет. Жозе проиграл всего один матч из 38, а команда добилась уникального достижения — всего 15 пропущенных голов в сезоне. Бонусом шла еще и победа в Кубке лиги над «Ливерпулем»

29 апреля 2006 года. «Челси» 3:0 «Манчестер Юнайтед». 37-й тур АПЛ

Небольшое уточнение — 37-й тур в том году был сыгран раньше 36-го. Во втором сезоне Моуринью у «Челси» появился новый преследователь — в большую игру вернулся «Манчестер Юнайтед». За три матча до конца забега у «Челси» был комфортный отрыв в 9 очков, так что шансы «МЮ» на чемпионство выглядели немного тускло. Тем не менее, английская пресса подавала матч как «битву за золото». «Челси» без шансов укатал «МЮ» — голы Галласа, Джо Коула и Рикарду Карвалью принесли «синим» второй подряд чемпионский титул и убедительную победу. А вот в Лиге чемпионов «Барселона» вернула должок и выбила «Челси» уже в первом раунде плей-офф.

Фото: Tom Purslow/Manchester United via Getty Images

30 апреля 2008 года. «Челси» 3:2 «Ливерпуль». Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

После двух подряд титулов в «Челси» Моуринью отдал первое место в АПЛ «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона 2006/07. И после первой же затяжной серии неудач португалец был уволен. На его место пришел Авраам Грант, с которым «Челси» в упорной борьбе вновь уступил «МЮ» в борьбе за титул чемпиона Англии. Однако в резерве была Лига чемпионов — там «Челси» в драматичной ответке против «Ливерпуля» обеспечил себе поездку в Москву на финал благодаря дублю Дрогба и голу Лэмпарда с пенальти. Ну а дальше вы помните — «Лужники», серия пенальти и слезы Джона Терри.

3 августа 2008 года. «Милан» 0:5 «Челси». Кубок РЖД. Матч за третье место

Когда говорят, что Луис Фелипе Сколари ничего не добился в «Челси» — это неправда. Завоевать бронзовые медали на Кубке РЖД мало кому удавалось вообще в истории футбола. В полуфинале «синие» не выстояли под натиском «Локомотива» и лично Руслана Камболова — «Челси» уступил по пенальти. Но в «бронзовом» матче команда Сколари разгромила «Милан» Анчелотти, где играли тогда Мальдини, Пирло и Зеедорф. Николя Анелька сделал покер, еще один гол забил Лэмпард. Несправедливо забытый разнос!

Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

14 апреля 2009 года. «Челси» 4:4 «Ливерпуль». Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Галлюциногенная заруба, украшенная потрясающим ударом Алекса со штрафного и обилием голов как в свои, так и в чужие ворота. Сколари к тому времени уже покинул клуб, и его сменил Гус Хиддинк. В принципе, «Челси» был спокоен за результат — в первом матче на выезде благодаря дублю Ивановича и голу Дрогба «синие» победили на «Энфилде» 3:1. Но ответная игра запомнилась именно по результату. А вот дальше был полуфинал с «Барселоной» и ответная игра имени лысого норвежского судьи Эвребе, который навеки обессмертил свое имя поганым судейством.

3 апреля 2010 года. «Манчестер Юнайтед» 1:2 «Челси». 33-й тур АПЛ

При Карло Анчелотти «Челси» взял первый в своей истории «золотой дубль». Но в чемпионате пришлось изрядно потеть — несмотря на крайне результативный футбол (103 забитых мяча в 38 играх) «Челси» никак не мог оторваться от «МЮ». Команда Фергюсона тоже была в огне, так что судьба чемпионского титула снова решалась в этом противостоянии. Перед 33-м туром «МЮ» даже опережал «Челси» на одно очко. На голы Джо Коула и Дрогба «красные дьяволы» ответили только результативным ударом Македы (помните же такого?). «Челси» вышел на первое место и побежал к чемпионству, а «МЮ» уже в следующем туре оступился в игре с «Блэкберном» (0:0).

24 апреля 2012 года. «Барселона» 2:2 «Челси». Ответный матч 1/2 Лиги чемпионов

После мощного первого сезона Анчелотти потихоньку сломался и снова пропустил вперед «Манчестер Юнайтед» (как в АПЛ, так и в ЛЧ). Сменивший его Виллаш-Боаш слабо стартовал в сезоне 2011/12 и был уволен. По итогам «Челси» финишировал на шестом месте в АПЛ — впервые так низко при Абрамовиче. Команду в середине сезона подхватил Роберто Ди Маттео. В чемпионате уже было нечего терять, поэтому все силы «Челси» бросил на Лигу чемпионов. В драматичном стиле «Челси» прошел «Наполи», затем сломал «Бенфику» ну а ответный полуфинал с «Барселоной» с решающим голом Торреса до сих пор эхом истошного крика Гари Невилла отзывается в ушах болельщиков лондонского клуба. Но дальше было еще круче.

Фото: Darren Walsh/Chelsea FC

19 мая 2012 года. «Бавария» 1:1 «Челси» (3:4 по пенальти). Финал Лиги чемпионов

В Мюнхене «Челси» весь матч отбивался от атак «Баварии» и пропустил на 83-й от Мюллера. А затем — как в кино. «Челси» заработал первый свой угловой в матче, который сразу же превратился в гол Дрогба. В серии пенальти Петр Чех взял удар Олича, а Швайнштайгер пробил в штангу — вот так совершенно внезапно «Челси» при Ди Маттео взял главный клубный трофей.

15 мая 2013 года. «Бенфика» 1:2 «Челси». Финал Лиги Европы

Ди Маттео продержался недолго — по традиции, после первых же неудач Абрамович снова сменил тренера. Им стал Рафаэль Бенитес. Для «временщика» Бенитес был неплох — докатил команду до третьего места в АПЛ и выиграл Лигу Европы. Главным героем финала против «Бенфики» стал Бранислав Иванович. На гол Фернандо Торреса португальцы ответили пенальти Кардосо. Казалось, что дело идет к овертайму, но на 93-й минуте «Челси» разыграл угловой — Мата навесил, Иванович прыгнул выше всех и принес клубу еще один трофей.

Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

22 марта 2014 года. «Челси» 6:0 «Арсенал». 31-й тур АПЛ

Летом 2013 года состоялось второе пришествие Жозе Моуринью в «Челси». Получился классный сезон — основная борьба за титул развернулась между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», однако «Челси» после эпичного разгрома «Арсенала» даже временно вышел на первое место (а потом Жозе практически лишил «Ливерпуль» шансов на титул, но это другая история, которая до сих пор снится Стивену Джеррарду в самых страшных снах). Арсен Венгер был уничтожен — еще до удаления Гиббса «Арсенал» пропустил от Это’О и Шюррле, а затем до неприличного дело довели Азар, Салах и дважды Оскар. Это был настоящий нокаут.

3 мая 2015 года. «Челси» 1:0 «Кристал Пэлас». 35-й тур АПЛ

Уже в следующем сезоне Жозе Моуринью снова вернулся на трон. «Золотым» стал матч против «Кристал Пэлас» с победным голом Эдена Азара, который не переиграл Сперони с пенальти, но со второй попытки послал мяч в сетку (для бельгийца год получился крутым — 14 голов и 9 ассистов в 38 матчах). «Челси» ровно шел по дистанции, а связка Фабрегаса и Косты уничтожала лигу. Бонусом к победе в АПЛ стал Кубок лиги, в финале которого «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Дальше вы помните — синдром третьего сезона Жозе, провал по всем фронтам и второе расставание с клубом.

Фото: Tom Jenkins/Getty Images

12 мая 2017 года. «Вест Бромвич» 0:1 «Челси». 37-й тур АПЛ

Опять же, тогда была чехарда с перенесенными турами, поэтому 28-й играли позже 37-го. После печального сезона 2015/16 в Лондон приехал Антонио Конте, сделавший из «Ювентуса» главную доминирующую силу Италии. Его система с тремя центральными защитниками произвела настоящий фурор в АПЛ и привела «Челси» к еще одному чемпионскому титулу. Который был завоеван в игре против «Вест Бромвича». И кто забил «золотой» гол? Азар? Коста? Ну, может быть, нынешний спартаковец Мозес? Нет, это вечный резервист Батшуайи вышел на замену и пробил Бена Фостера на 82-й минуте.

29 мая 2019 года. «Челси» 4:1 «Арсенал». Финал Лиги Европы

У Конте после «золотого» сезона испортились отношения с руководством «Челси» и с некоторыми игроками (Диего Косте итальянец вообще послал сообщение с текстом, мол, ты мне не нужен, хочу Лукаку, ищи новый клуб). Результаты, естественно, были уже не те. Летом 2018 года отношения Конте и «Челси» закончились. Абрамович пригласил другого итальянца, Маурицио Сарри, построившего в Неаполе одну из самых стильных команд Европы.



При Сарри «Челси» был крайне нестабилен (например, обыграл «Манчестер Сити» 2:0, а затем им же влетел 0:6), но финишировал третьим в АПЛ и трофей все-таки зацепил, обыграв в финале Лиги Европы «Арсенал». «Челси» уничтожил правый фланг обороны «Арсенала», а Жиру, Педро и дважды Азар пробивали Чеха. На это «канониры» ответили только голом Ивоби



Фамилия Лэмпарда часто фигурировала в этом тексте. Посмотрим, получится ли у Фрэнка подкинуть в историю «Челси» такие же исторически значимые матчи.