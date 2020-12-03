Зря ЦСКА тратил летом столько же, сколько и «Зенит». «Армейцы» тоже выбыли из еврокубков

Фёдор Чалов и Никола Влашич не забили в этой Лиге Европы ни одного гола!

ЦСКА вторым вслед за «Зенитом» выбыл из еврокубков, если брать российские клубы, выступавшие на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ. Выходит, зря «армейцы» потратили в летнее трансферное окно примерно столько же, сколько и петербургский клуб – 30 млн евро. Для выступления весной в РПЛ и Кубке России длинная скамейка вряд ли потребуется.

Константин Кучаев и Алан Дзагоев вернулись в состав ЦСКА. Первый вышел в основе, а второй просидел все 90 минут в запасе. Виктор Гончаренко не исключал и участие в матче Марио Фернандеса, однако российский бразилец не попал в заявку.

В игре с «Вольфсбергом» правый фланг обороны ЦСКА закрывал Константин Марадившили, а Бактиёр Зайнутдинов превратился в левого полузащитника. Ильзат Ахметов в свою очередь вернулся в середину поля. У Гончаренко были какие-то свои идеи на этого соперника, однако «армейцам» не всегда удавалось подстроиться под 4-4-2 с ромбом в полузащите у австрийцев. Поэтому красно-синие имели проблемы в «опорной» зоне при обороне. Одна из таких ситуацией завершилась голом Дарио Визингера на 24-й минуте. Никто не помешал форварду «Вольфсберга» принять мяч, протащить его и пробить из-за штрафной. Возможно, Игорь Акинфеев мог выручить ЦСКА, но уж больно коварный и удивительно точный выстрел получился: мяч от перекладины влетел в сетку.

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Обе команды должны были играть на победу, учитывая турнирное положение. В первом тайме по открытой игре ближе к успеху были австрийцы. Они перебили москвичей – 12:8 (5:2). Через центр пришли и некоторые другие опасные моменты «Вольфсберга», включая попадание в штангу перед перерывом. ЦСКА снова недоставало разнообразия при владении мячом на чужой половине поля, хотя Гончаренко надеялся, что теперь-то команда не будет атаковать однобоко. Многое было завязано на индивидуальных действиях Николы Влашича, разгонявшего атаки, подыгрывавшего партнёрам. Плюс из-за расположения игроков гостей имелись возможности для подключений фланговых защитников. Самым бьющим в первом тайме стал Фёдор Чалов (три удара), вот только реализация нападающим моментов по-прежнему остаётся нулевой.

Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство Теперь он свободный агент, но вернуть его будет сложнее.

На второй тайм вместо Чалова вышел Адольфо Гайч. Скорее всего, эта замена связана не столько с игрой российского форварда, сколько с тем, что Гончаренко просто должен давать шансы аргентинцу. Тем более в напряжённом графике. Кроме того, не очень хорошо готового пока Кучаева (полузащитник мало напоминал самого себя) поменял Чидера Эджуке.

Вроде бы дела пошли веселее, по лишь на короткий отрезок. В целом же игра в атаке у ЦСКА не клеилась. Было мало взаимодействий между игроками, каждый как будто действовал сам по себе, а команда в целом – простовато. Смены флангов, открывания Влашича в разных зонах, появление ещё пары свежих ног: всё это не срабатывало так, как хотелось болельщикам красно-синих и Гончаренко. Валивший снег делал поле белым, а настроение – совсем чёрным.

В плюс «армейцам» можно занести то, что у австрийцев почти не проходили контратаки. Во втором тайме ЦСКА превзошёл «Вольфсберг» по ударам – 7:1 (в створ – 2:0). Но и Гайч совершил всего 10 касаний мяча – в три раза меньше Чалова. По воротам не бил. У Гончаренко опять есть повод для критики своих форвардов, которые не вытащили хотя бы ничью.