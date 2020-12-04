Незаметный герой АПЛ. Коди не заиграл в «Ливерпуле», но его спасла работа с психологом

8 сентября. Сборная Англии провела матч со сборной Дании. В той встрече впервые за англичан сыграл защитник «Вулверхэмптона» Конор Коди. Спустя месяц он отметился дебютным голом в составе сборной в товарищеской встрече с Уэльсом.



«Я просто бежал и орал. После матча никак не мог уснуть. Я жил один в номере гостиницы и несколько часов подряд пересматривал гол. Когда я вернулся в «Вулверхэмптон», семья болельщиков клуба, которая живёт рядом с моим домом, встретила меня овациями и вкуснейшим тортом.

В тот день меня поздравили ещё очень много фанов команды – и я понятия не имею, откуда у них мой номер».

В этом микроинтервью – сакральный смысл, раскрывающий всю роль Конора Коди для «Вулверхэмптона». По меркам АПЛ это не самый яркий персонаж. На локальном уровне это герой и главная звезда своей команды. Его можно назвать незаметным героем АПЛ.

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Коди не использовал главный шанс в карьере. Говорит, сначала думал об уходе из футбола, но ситуацию спас друг-психолог

Типичная история боления для английского мальчишки. Конор Коди родился в Ливерпуле. Семья и почти всё окружение – за «Ливерпуль». В школе многие – за «Ливерпуль». У Коди просто не было других вариантов по командам. Плюс, когда Коди было 12 лет, родители отвели его в академию «Ливерпуля».



Первое интервью клубному медиа Коди дал в 14 лет. Вот что он тогда говорил:



«Я, как страстный болельщик «Ливерпуля», всегда мечтаю играть за эту команду. Благо у меня есть возможность – я получил шанс пробиться в основу через академию. Я обязательно воспользуюсь ею».



Харрисон Коди, его родной брат, говорил, что примерно каждый третий разговор Коди начинал с рассказа о желании играть за «Ливерпуль» в будущем – настолько сильно он пропитался клубной философией.



Конор Коди стал продуктом переработки академии мощного клуба. Он был лидером юношеских команд, но в основе он сыграл лишь два матча. Дебютный – в Лиге Европы c «Анжи» (матч прошёл в Москве) в ноябре 2012-го.



Когда его отправили в аренду в «Шеффилд», он напрягся, но принял вызов. Когда ему сказали, что в основе на него не сильно рассчитывают и он будет в лучшем случае мёрзнуть на лавке, Коди загрустил и чуть не закончил с футболом.



Позже Коди говорил: «Я действительно думал о завершении карьеры. «Хаддерсфилд», с которым я договорился о переходе, казался неплохим вариантом. Но на фоне «Ливерпуля» он казался ничем.



Я замыкался в себе. Я не хотел понижения в лигах. Это меня здорово расстраивало. Однажды я подумал, что хочу уйти из футбола, потому что не добрался до клуба своей мечты. В этой ситуации очень помогла семья и окружение».



Друг Коди – парень, с которым он общался с детства. Тот тоже играл в футбол, но потом бросил его в пользу высшего образования. Этот парень учился на психолога, и когда Коди захандрил, постоянно общался с ним и отводил его от мысли о завершении футбола.



«Разговоры помогли мне. Я снова захотел играть в футбол. Мои близкие сказали, что всегда можно построить хорошую карьеру за пределами «Ливерпуля». Я поверил и пообещал себе, что никогда не буду больше переживать из-за этого случая. Это спасло меня морально».

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Роджерс переводил Конора в полузащиту – первый и последний опыт Коди игры на этой позиции. С этим помогал Каррагер

Коди – не единственный игрок юношеской команды «Ливерпуля» своего года, который сыграл за основу – ещё были Андре Уиздом и Рахим Стерлинг. Но если и того, и другого Роджерс наигрывал на родных позициях, то Коди постоянно смещал в полузащиту.



Причина вполне обычная – конкуренция. Роджерс видел в нём перспективного игрока, но, как защитник, он бы плотно сидел под Каррагером, Аггером и Шкртелом. Коди принимал это решение Роджерса, но опять же из-за сильной конкуренции не закрепился на новой позиции.

В сильных конкурентах в «Ливерпуле» Коди видел учителей. В недавнем интервью для The Athletic он поставил Джейми Каррагера в список из пяти человек, которые больше всего повлияли на его жизнь и карьеру. Кроме Каррагера там были отец, тренер и селекционер «Ливерпуля», которые долго вели его, и Нуну.



А вот что Коди говорил про Каррагера:



«В то время я играл в центре полузащиты, но постоянно был с Каррой. Он великолепен, он – самая настоящая легенда. Он не только помогал мне с адаптацией на новой позиции, но и готовил меня к постоянным выступлениям за основу».



Ещё воспоминания Коди о Каррагере:



«Я как-то загрустил после одной тренировки. Роджерс слишком жёстко критиковал меня на ней. В раздевалке встретился взглядом с Каррой – и тот предложил потусить с ним вместе. Мы сгоняли в небольшое кафе рядом с базой. Навсегда запомню его фразу: «Если тренер тебя много критикует, то это не значит, что ты полное ничтожество». Эта философия здорово помогла не сломаться.



Джейми был добр не только ко мне, но и ко многим другим молодым футболистом. Он был центром скопления положительной энергии – молодёжь тянулась к нему. Он всегда помогал».

Коди – локальная звезда «Вулверхэмптона». Фанаты посвящают ему кричалку (огромная привилегия). А его дети не понимают, почему отец хранит шарф «Ливерпуля» дома

Коди много раз отмечал: сезон в «Хаддерсфилде» стал переходным во взрослый футбол. Когда родному клубу он не понадобился, то ушёл в свободное путешествие. Там за сезон переосмыслил положение, принял новый вызов, освоился. А через год – уехал в «Вулверхэмптон».



В «Вулвз» Коди приходил, когда у тех ещё не было достаточно денег. Команда была выше середины таблицы Чемпионшипа, но на что-то большее не особо претендовала (условные «Уотфорд» и «Борнмут» выглядели мощнее и в плане финансов, и в плане игры).



В сезоне-2015/16, когда Коди только оказался в команде, у нее ещё не было больших денег. В первом интервью сказал, что очень хочет выйти в АПЛ вместе с «Вулверхэмптоном». Мечта сбылась только через три года, когда клуб финансово подкрепился и наприглашал много крепких игроков. А сам Коди дорос до статуса ключевого игрока клуба.



Сейчас есть дилемма. Коди уже шестой год играет за «Вулверхэмптон», но в его доме висит шарф «Ливерпуля» – как память о важнейшем клубе жизни, в котором он так и не заиграл. Против этого факта – любовь сыновей к «Вулверхэмптону».



Вот что Коди говорит об этом:



«Два моих пацана одержимы «Вулверхэмптоном». У них есть много маек команды. Они приходят на стадион и поют песни про наш клуб. Но они совершенно не поддерживают «Ливерпуль». Это меня расстраивает, но я с этим ничего не могу поделать».

Ещё один факт – любовь фанов с «Молинью». Коди стал первым футболистом за пять лет, которому они посвятили кричалку.



«Что я могу сказать об этом? Я горжусь. Я готов творить историю с этой командой. Да, моё сердце принадлежит другому клубу, но я очень уважаю «Вулверхэмптон» и его болельщиков. Думаю, это взаимно.



Я не нападающий, я забиваю очень мало. Но я стараюсь отплатить им за доверие своей игрой.

Небольшая пачка фактов про Коди: