Вышел на замену и получил красную через 50 секунд! Спартаковец Петрунин стал героем мемов

Ни один тур ФНЛ не обходится без курьёзов. Вот и сегодня в лучшей лиге мира было жарко. Очередной комический случай произошёл в матче «Краснодар-2» и «Спартак-2».
• Игра у «Спартака-2» не заладилась с самого начала. Москвичи пропустили в дебюте первого тайма, затем Виталий Дьяков получил травму и не смог продолжить игру.
• Вместо травмированного Дьякова на поле появился молодой Даниил Петрунин.
• Тут же случилась атака «Краснодара», нападающий южан Сабуа отправился один на один с голкипером и … Петрунин его сбивает. Арбитр немедленно достал красную карточку и удалил защитника.
• 50 секунд — столько времени хватило молодому защитнику для удаления. Спорить с арбитром было бессмысленно.
• 21-летний Петрунин провёл в нынешнем сезоне 23 матча в ФНЛ. Ему не удалось отметиться результативными ударами, при этом спортсмен собрал коллекцию из пяти желтых карточек. Теперь он пополнил свою статистика и карточкой красного цвета. Transfermarkt оценивает стоимость молодого футболиста в 250 тыс. евро
• 20, 29, 37, 60, 75, 81 — нет, это не случайные цифры. Это минуты, на которых хозяева забили ещё шесть мячей до конца матча.
• Финальный счёт — 7:0. «Краснодар-2» сократил отставание от «Спартака-2» в турнирной таблице до пяти очков. Красно-белые потерпели 12-е поражение в сезоне и занимают 12-е место. Что касается «быков», то они расположились двумя строчками ниже. ФНЛ уходит на зимний перерыв.
- 5 декабря 2020
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