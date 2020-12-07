Худшая замена тура: убрав с поля Эджуке, Гончаренко всё испортил

ЦСКА проваливает концовку календарного года – сейчас, после серии из пяти матчей без побед, можно уже не избегать громких слов и рассуждений о кризисе. Команда потеряла первое место в РПЛ, лишилась шансов на выход из группы Лиги Европы, а самое главное напрочь пропали дерзость и безбашенное веселье, сопровождавшие футбол «армейцев» на пиковом отрезке. Теперь вместо них – зажатость, неумение держать удар и неготовность дожимать соперников в концовках.

У спада ЦСКА множество причин, ключевые среди них – плохая или спорная форма прежних лидеров, из-за чего реальная глубина состава превратилась в виртуальную, кадровые перестановки часто не улучшают ситуацию, а делают хуже. Но и к тренерскому штабу есть большие вопросы. Особенно после матча с «Химками», где красно-синие вдруг отдали победу, несмотря на неплохой первый тайм.

Эджуке был одним из лучших на поле – и в первом тайме, и во втором. Имелись ли предпосылки его убирать?

В воскресенье ЦСКА провёл далеко не образцовый, но уверенный первый тайм: команда постоянно сидела на чужой половине, много давила (но не так много создавала), почти не пускала соперников к своей штрафной. Вес всех ударов «Химок» до перерыва составил жалкие 0,02 xG, то есть острота отсутствовала. «Армейцы» же насобирали 1,09 xG и два отличных момента: помимо гола Влашича, верный шанс упустил Эджуке, не попавший в ворота с левой ноги с близкого расстояния после подбора.



Критика в адрес нигерийца, смех над его суетливым дриблингом – уже классическая оценка игры Эджуке. Но иногда стоит отказываться от сложившихся предубеждений и освежать картину: в воскресенье новичок ЦСКА провёл классную игру, был активен на протяжении всех 62 минут и по итогам стал одним из самых острых футболистов в составе команды.

Из плюсов Эджуке не только традиционный дриблинг и повороты корпусом (пару раз при помощи них он здорово выходил из-под давления и продвигал мяч со второй трети поля на финальную), но и качественный подыгрыш. Едва ли не впервые в Москве нигериец действовал в один такт с партнёрами, почти не передерживал мяч, не ошибался в пасах (суммарная точность – 100%, 33 из 33!), а ещё внезапно проявил себя как диспетчер.



Первая сочная передача случилась на 37-й минуте, когда Эджуке разрезал чужую оборону и вывел на ударную позицию Щенникова.

Вторая – тот самый ассист на Шкурина. Да, это не самые тонкие действия, но они грамотные, отличные по силе, точности и таймингу.

Кроме того, Эджуке пару раз здорово находил Влашича и Дзагоева между линиями и в штрафной. А ещё – отлично сужал пространство при атаках и работал на подборах. Суммарно он пять раз подобрал мяч у чужой штрафной в первом тайме, это позволяло команде проводить атаки вторым темпом. Удар из убойной позиции на 34-й минуте тоже следствие подобранного мяча.

Чалов вышел на странной для себя позиции и полностью провалился. После ухода Дзагоева и Эджуке исчезла почти вся острота

Самое непонятное – это то, что замены Эджуке и Дзагоева произошли вскоре после того, как ЦСКА сравнял счёт, то есть был не самый провальный отрезок (наоборот, «армейцы» провели несколько опасных атак подряд и подавали признаки жизни), а сам Эджуке выдал на 100% все свои эпизоды. В его игре не чувствовалось усталости – но Гончаренко решил освежить атаку и выпустил друг за другом Зайнутдинова, Облякова и Чалова вместо Кучаева, Дзагоева и Эджуке.



Сразу же стало хуже: Чалов вышел на непривычной для себя позиции правого форварда – пусть он смещался в середину и насыщал центр нападения, но большинство его встреч с мячом случились на правой стороне поля, что несколько необычно. Здесь же Фёдор работал и в фазе обороны. Свой игровой отрезок Чалов провёл скверно: потерял много мячей (точность передач – 61%), слабо выглядел в борьбе (три единоборства из 11), загубил все свои полумоменты плохими ударами.

Фактически ЦСКА убрал с поля главных творцов – Дзагоев тоже выглядел достойно, минимум вопросов разве что по Кучаеву, который пока только набирает форму. А без Эджуке стал хуже получаться взлом пространства в средней линии (то есть первый блок обороны «Химок» получалось проходить гораздо хуже), количество атак в минуту уменьшилось с 0,93 до 0,63 в заключительные 15 минут.



И ни на какую победу ЦСКА концовкой явно не наиграл.

Замену Эджуке не понял даже Овчинников. Ассистент уже не в первый раз выражает удивление решениями Гончаренко

«Замены Эджуке и Дзагоева? Решение принимает главный тренер, — сказал после матча Овчинников, руководивший ЦСКА с бровки из-за дисквалификации Гончаренко. — Я согласен с вами, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли».

Это был не первый случай публичного несогласия Овчинникова с Гончаренко. В марте после разгромного поражения от «Зенита» (0:4), когда Виктор Михайлович не захотел приходить на пресс-конференцию и отправился в Беларусь, его помощник также выражал сомнения по поводу выбранной тактики: «На мой взгляд, мы могли бы выстроить оборону по-другому». Далее Овчинников в игре с «Динамо», к которой готовил команду, отказался от постоянного высокого прессинга – и ЦСКА доиграл в этом стиле вплоть до конца чемпионата.



Вряд ли можно рассуждать о каком-либо конфликте: речь идёт просто об альтернативных мнениях, и это нормально, когда у тренеров даже внутри одного штаба они отличаются. Не совсем нормально, когда это так явно подчёркивается на публике.



И, конечно же, совсем ненормально, когда из раза в раз замены команды ухудшают футбол, а не улучшают его. Здесь Гончаренко должен кое-что переосмыслить.