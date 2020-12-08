Что клубные креативщики хотели этим сказать?

«Спартак» проводил Газизова мемом про бордель. Каррере повезло больше

Шамиль Газизов официально ушёл из «Спартака»! Генеральный директор не проработал в московском клубе и полугода. Эта потрясающая история в стиле российского футбола вызвала бурную реакцию в соцсетях:

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора

Прежде всего, пользователей «Твиттера» спровоцировал сам «Спартак». Московский клуб анонсировал уход генерального директора мемом из «Симпсонов». Забавная шутка, самоирония, а для кого-то насмешка над Газизовым. Вспомнилось, как ранее красно-белые прощались с Массимо Каррерой фотографией стадиона.

Справедливый вопрос:

Есть мнение, что мем из «Симпсонов» – хамство по отношению к теперь уже бывшему гендиректору.

Но существуют и другие точки зрения.

Известный футбольный деятель Роман Орещук удивлён, что в «Спартаке», анонсируя расставание с Газизовым, сравнили свой клуб с борделем.

Лучший трансфер экс-гендиректора – собственный?

Почему «Спартак» не смог дождаться объявления об уходе Газизова до начала зимнего перерыва?

Возможно, Газизов не подошёл «Спартаку» ментально.

Леонид Федун работает по законам Юрия Первака.

Не все поддерживают решение владельца «Спартака».

Летят ответы Федуну:

Немножко юмора из соцсетей:

Не успел Газизов побывать в зените славы, несмотря то, что «Спартак» при нём включился в борьбу за чемпионство.

Понимает ли Доменико Тедеско, что вообще твориться в клубе?

А вот ещё пара актуальных вопросов, которые все хотели бы задать Газизову:

Раз из «Спартака» ушёл тот, кто бросил перчатку «Зениту», то это может означать выход столичного клуба из чемпионской гонки.

Кто о чём, а болельщики «Локомотива» – о своём: