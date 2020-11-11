50 млн за Жиркова! Самые дорогие российские игроки по сумме трансферов за карьеру

Мы привыкли к тому, что российские игроки ценятся не очень высоко на трансферном рынке. Поэтому переход Александра Головина летом 2018-го из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас Головина, по словам его агента, ведут «Барселона» с «ПСЖ», так что, возможно, в будущем полузащитник станет самым дорогим нашим футболистом по сумме трансферов за карьеру. Пока же первое место занимает другой игрок. Вот список топ-10 (по данным Transfermarkt).

«Общались по Головину с «Барсой» и «ПСЖ». Агент Артёмов подвёл итоги трансферного окна Рассказал, кто из наших может уехать в Европу, и почему не привёз Дракслера в «Зенит»

10. Динияр Билялетдинов, 16,7 млн евро

Динияр Билялетдинов Фото: Matthew Lewis/Getty Images

В карьере бывшего полузащитника «Локомотива» и «Спартака» было два трансфера с выкупной ценой. В августе 2009-го, через год после успешного для сборной России Евро-2008, на котором сыграл и Билялетдинов, «Эвертон» заплатил «железнодорожникам» за Динияра 10 млн евро. Россиянин задержал в Англии на 2,5 года, но на сто процентов так и не раскрылся. В результате в январе 2012-го клуб из Ливерпуля продал Билялетдинова «Спартаку» уже за меньшие деньги – 6,7 млн.

9. Андрей Аршавин, 17,7 млн

Андрей Аршавин Фото: Getty Images

Летом 2008-го Аршавин находился на пике карьеры. Победы с «Зенитом» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, яркое выступление на Евро-2008 — всё это заставило европейские топ-клубы повнимательнее приглядеться к Андрею и включиться в борьбу за него. На форварда претендовала «Барселона», но лучшие условия предложил в январе 2009-го «Арсенал» – 16,5 млн евро. Потом у Аршавина была аренда в «Зенит» за 1,2 млн, а в остальных случаях он переходил свободным агентом.

Самые дорогие российские игроки 2010 года. Аршавин стоил больше, чем сегодняшние звёзды! Хотя форварду «Арсенала» и сборной России было тогда уже 29 лет.

8. Александр Кержаков, 19,5 млн

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один экс-игрок «Зенита», попавший в топ самых ценных российских футболистов. Санкт-Петербургский клуб отпустил Кержакова в «Севилью» в январе 2007-го за 5 млн евро. В Испании нападающий задержался всего на год, а в феврале 2008-го его выкупило московское «Динамо» за более крупную сумму – 8 млн. «Зенит» зимой 2010-го тоже вернул Александра за большие деньги, нежели продавал в «Севилью»: петербуржцы перевели на счёт «Динамо» 6,5 млн.

7. Андрей Канчельскис, 22,8 млн

Андрей Канчельскис Фото: Getty Images

Трансферы Канчельскиса происходили ещё до того, как был введён евро, так что в его случае цифры приблизительные. Летом 1991-го полузащитник перешёл из «Шахтёра» в «Манчестер Юнайтед» (сумма сделки примерно 1 млн). Четыре года спустя игрок сборной России освободил дорогу в основу «МЮ» Дэвиду Бекхэму, уйдя в «Эвертон» (7,5 млн). В январе 1997-го Канчельскис перебрался в Италию – его приобрела «Фиорентина» (8 млн). Наконец, «Глазго Рейнджерс» выкупил Андрея в июле 1998-го (за 5,5 млн) и отдал его в аренду «Манчестер Сити» в январе 2001-го (800 тыс).

6. Александр Самедов, 23 млн

Александр Самедов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самедов пять раз переходил из одного московского клуба в другой с трансферной компенсацией. Летом 2005-го «Локомотив» забрал его у «Спартака» за 4 млн евро. Через три года «железнодорожники» продали полузащитника в ФК «Москва» за 3 млн. В январе 2010-го Александр стал уже игроком «Динамо», которое не пожалело на покупку 4,5 млн. Затем случился самый дорогой трансфер в карьере Самедова: летом 2012-го «Локомотив» вернул его за 8 млн. А в январе 2012-го состоялось и возвращение полузащитника в «Спартак»: красно-белые отдали за своего воспитанника 3,5 млн.

5. Роман Павлюченко, 27,1 млн

Роман Павлюченко в составе «Тоттенхэма» Фото: Ian Walton/Getty Images

Трансферная история Павлюченко начиналась с перехода в январе 2000-го из ставропольского «Динамо» в «Ротор» (за скромную сумму 30 тыс. евро). «Спартак» зимой 2003-го взял нападающего у волгоградского клуба за 700 тыс. По окончании отличного для Романа Евро-2008 красно-белые приняли предложение «Тоттенхэма» в размере 17,4 млн евро. После 3,5 лет в Англии Павлюченко вернулся в Россию уже в качестве игрока «Локомотива». «Железнодорожники» отдали «шпорам» 9 млн.

3-4. Александр Головин, 30 млн

В карьере 24-летнего полузащитника пока был только один трансфер – в «Монако», сделавший Головина самой дорогой покупкой среди российских игроков. ЦСКА перевёз Александра в Москву в возрасте 16 лет и заработал на его трансфере 30 млн евро. Между тем часть из трансферной суммы должна была достаться детско-юношеским школам, поучаствовавшим в воспитании талантливого футболиста. Тем не менее схема перевода денег за Головина оказалась запутанной. «Чемпионат» писал об этом:

Деньги за Головина заплатили не тем. Как так получилось? Разбираемся в запутанной истории.

3-4. Игорь Денисов, 30 млн

Игорь Денисов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Воспитанник и лидер «Зенита», скорее всего, всю карьеру провёл бы в родном клубе, если бы не устроил скандал из-за зарплат Халка и Акселя Витселя. В результате санкт-петербургский клуб принял решение расстаться с Денисовым и закрыл ему обратную дорогу. В июле 2013-го «Анжи» выкупил Игоря за 15 млн евро. Но вскоре после трансфера центрхава Сулейманов Керимов решил, что «наигрался» в футбол. Через полтора месяца Денисова продали за те же 15 млн в московское «Динамо».

Просил 5 млн, игнорил Халка, загремел в дубль. Как Денисов бунтовал в «Зените» 8 лет назад ЗМС Денисов был с позором отправлен в молодёжный состав. И Кержаков за компанию.

2. Александр Кокорин, 40 млн

Александр Кокорин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приключение Кокорина на российском трансферном рынке было похоже на приключение Денисова. В июле 2013-го «Анжи» выплатил «Динамо» отступные за нападающего в размере 19 млн евро. Однако через месяц с небольшим Александр вернулся в «Динамо» за те же 19 млн в связи со сменой курса в «Анжи». По сути, ничего не изменилось, кроме суммарной стоимости трансферов игрока. Ещё 2 млн на Кокорина потратил «Зенит», выкупив в январе 2016-го нападающего у столичного клуба.

1. Юрий Жирков, 47,9 млн

Юрий Жирков и Флоран Малуда Фото: Alexander Fyodorov/Epsilon/Getty Image

Жирков – наше золото на трансферном рынке. Если суммировать все его переходы за карьеру, то их стоимость составит почти 50 млн евро! Первым зимой 2004-го его продал тамбовский «Спартак» в ЦСКА за 300 тыс. Победа с красно-синими в Кубке УЕФА и игра на Евро-2008 в составе сборной России увеличили стоимость универсала в десятки раз. Летом 2009-го «армейцы» отпустили Юрия в «Челси» за 21 млн. Через два года Жирков ушёл в «Анжи» за 15 млн, а в августе 2013-го «Динамо» заплатило за него 11 млн. Последний на сегодня трансфер Юрия – из «Динамо» в «Зенит» в январе 2016-го всего за 640 тыс.