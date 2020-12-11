ЧФР получил пенальти в свои ворота, два удаления и не вышел из группы ЛЕ, обвинив в этом арбитра.

«Это позор! Нас выкинули, потому что мы румыны». Второй расистский скандал за неделю

Последний тур в еврокубках оказался богат на скандалы – матч «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» даже пришлось перенести после того, как тренерские штабы после недолгой перепалки приняли решение увести команды с поля. Напомним, что один из членов румынской бригады арбитров сказал в адрес тренера турецкой команды «этот чёрный парень», потому что, как они утверждают, с первых минут матча тот называл их цыганами.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.

Участниками второго скандала тоже стали румыны – игроки ЧФР обвинили в расизме французского судью.



Перед последним туром клуб сохранял шанс выйти из группы: у ЧФР было 5 очков, у «Янг Бойз», с которыми и предстоял матч, – 7. ЧФР открыл счёт на 84-й минуте и праздновал так, будто игра уже закончилась, а они обеспечили себе место в плей-офф. Но радость была недолгой: на 90-й минуте арбитр Бенуа Бастьен поставил пенальти в ворота румынского клуба – он усмотрел в действиях вратаря Кристиана Бэлгрэдяна (выбил мяч рукой, попал по сопернику) нарушение.

Голкипер с решением арбитра не согласился, начал активно спорить – и договорился до удаления. Отражать пенальти вышел запасной вратарь Гжегож Сандомерски, но спасти команду не смог.



ЧФР отыграл в меньшинстве недолго: на 90+5-й минуте с поля ушёл нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме. А спустя минуту швейцарцы забили победный гол: Джанлука Гаудино подарил своей команде плей-офф Лиги Европы.



На 90+8-й ЧФР заработал ещё одно удаление за разговоры с главным арбитром, а всего за матч румынская команда получила пять жёлтых и две красные карточки.

Удалённый Бэлгрэдян возмущался и после матча: «Судья выкинул нас из Лиги Европы, видимо, потому, что мы румыны. Мы слишком малы. Не знаю, наверное, он хотел, чтобы Швейцария прошла дальше!»

Капитан клуба Марио Камора тоже не стал сдерживать эмоции: «Этот судья – позор, у меня нет слов. Не знаю, как он судит в Лиге Европы. На европейском уровне я никогда в жизни не видел ничего подобного: ни по телевизору, ни сам. Нет слов, кроме возмущения. Мы провели отличный матч и заслужили двигаться дальше, если бы не этот арбитр».

Омрачило этот неудачный вечер ещё одно событие: нападающий ЧФР Габриэль Дебульджух покинул поле с сотрясением мозга и сразу же был доставлен в больницу. Главный тренер Эдуард Йордэнеску сказал, что его состояние тяжёлое: футболист ничего не помнит, не знает, что находится в Швейцарии, а на вопрос «кто главный тренер ЧФР?» ответил «Дан Петреску» (он покинул команду 1 декабря).



«Запоминающийся» вылет из еврокубков.