Чудаковатый тренер «Лидса» снова удивил. Назвал стартовый состав за два дня до матча!

Это была обычная пресс-конференция Марсело Бьелсы. Он опустил глаза вниз, словно взаимодействовать с полом было проще, нехотя слушал переводчика и без всякого удовольствия отвечал на вопросы. Общаться с журналистами он ненавидит с первого дня работы тренером. И Англия не стала исключением. Он бесился из-за флэш-интервью Sky Sports, когда принял «Лидс» в Чемпионшипе, а высокий уровень медийности в АПЛ едва не стал причиной отказа заключать контракт с клубом на этот сезон (в итоге в соглашение внесли пункт об ограничении публичного общения). Пресс-конференция перед игрой с «Вест Хэмом» должна была превратиться в очередной сеанс неприятия. Но получилось даже смешно.

Бьелсу спрашивали о защитниках. Он назвал весь состав

Пресса Англии немного отличается от российской. Если в РПЛ у тренеров первым делом могут спросить об отставке или вещах, не связанных с игрой, то на островах соблюдают традиции. Поэтому сначала Бьелса отвечал на вопросы о составе.



После поражения от «Челси» (1:3) у «Лидса» вылетел основной центральный защитник Робин Кох, так что тренера спросили, кто его заменит.



– Кто будет играть в центре защиты рядом с Купером? – вопрос от журналиста.

– Это может быть Эйлинг или Филлипс, – ответ Бьелсы.



Настырный журналист не сдался. И продолжил.



– Вы не скажете это и команде? – спросил он дальше. И получился максимально неожиданную реакцию. Хоть Бьелса даже не поднял глаза.

– Нет, вот моя основа, – спокойно ответил он по-испански и начал перечислять игроков. – Родриго Морено заменит Льоренте, а старт такой: Мелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Алиоски, Филлипс, Клих, Морено, Рафинья, Бэмфорд и Харрисон.

И это за два дня до игры. Реакция болельщиков оказалась забавной.



«Чёрт возьми, я ожидал, что тренер, который играет по одной схеме с августа 2018-го, преподнесет сюрприз «Вест Хэму», – написал один из пользователей, намекая, что состав и так легко угадывался.



«Он может говорить всё, что угодно. Количество скандирований «Bielsa Out», которое вы услышите в этом сезоне – 0. Сколько раз вы услышите скандирование «Moyes Out» – угадайте!» – поддержали тренера.



«Вы не представляете, какая связь существует между фанатами «Лидса» и Бьелсой. Его уважают не только за выход в АПЛ, но и за то, что он оставался скромнейшим человеком, который не хвастается успехами и никогда не жалуется на плохие результаты, обвиняя рефери», – еще один твит поддержки.

Интересно, что за два года он так и не выучил английский. Болельщики шутят: только потому, что в этом случае журналисты мучали бы его ещё дольше. При этом аргентинец очень внимательно относится к переводу своей речи. Бьелса не терпит сторонних людей рядом с собой, особенно тех, кто не разбирается в футболе. Первое время ему переводили его же ассистенты, потом он нашёл идеальное сочетание, предложив дополнительную работу аналитику главной команды. Их химии можно позавидовать.



Да, кое-что Бьелса на английском всё-таки понимает. Но о футболе он явно думает больше, чем о языке Шекспира. Сам Марсело соглашается, что английский важен, но признает свои трудности в изучении языков. Аналогичные проблемы у него были во Франции. При этом коуч считает, что игроки его отлично понимают. По его мнению, тренер вообще не должен много говорить.



«Я думаю, что эмоции – самый большой фактор, который заставляет футболистов играть, – говорил Бьелса сразу после прихода в «Лидс». – Если вы говорите искренне, слова и то, как вы выражаете себя, не важны. Если вы искренне верите во что-то, можно донести точку зрения путём демонстрации чувств».



Незнание английского сильно затянуло очередное переподписание контракта Бьелсы и «Лидса». Ни для кого не секрет, что тренер в последние годы не подписывает соглашения с клубами больше, чем на сезон. Инсайдеры считают, что сделано это для того, чтобы обновлять условия. И дело совсем не в финансах. В приоритете – усиление состава, собственная независимость и хорошие условия для тренировок.



Перед началом этого сезона, который стал для «Лидса» первым в высшем дивизионе с 2004 года, контракт согласовывался несколько месяцев. Одна из причин в том, что его сначала переводили на испанский, а уже потом снова на английский. Марсело сам анализирует каждый пункт. Контракт в итоге подтвердили едва ли не накануне первого матча сезона с «Ливерпулем».



Возможно, любого другого тренера из-за незнания английского уже уничтожили бы собственные фанаты. Но Бьелсу обожают! Посмотрите на это трогательное видео, когда болельщики приехали к дому аргентинца, чтобы просто поблагодарить за выход в АПЛ.

А ещё про него сняли документальный фильм. За два года он стал героем города. И даже если он объявит стартовый состав на все матчи до конца сезона не перестанет им быть.