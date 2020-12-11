Российский футбол на новом дне! Теперь за договорняк судьям скидывают деньги на карточку

Арбитр Матюнин пожизненно отстранён от футбола. Это ж надо так глупо спалиться!

РФС пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина. Причина — участие в договорном матче между «Чайкой» и «Армавиром». Такое решение сегодня вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Под санкции попал не только судья, но и бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Нам стали известны подробности дела. Рассказываем, как росфутбол в очередной раз пробивает дно.

Окончательное решение КДК РФС принял спустя почти два с половиной года

Матч 1/32 финала Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0), который прошёл 22 августа 2018 года, официально признан договорным. Результат игры аннулирован, а «Чайке» присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьёй Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром был допущен ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьёй матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК «Чайка» (Песчанокопское) техническое поражение со счётом 0:3», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца пресс-служба РФС.

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7 декабря на заседании бюро исполкома РФС было принято решение об исключении Матюнина из списка судей организации. Уже спустя четыре дня его отстранили пожизненно от любой футбольной деятельности.

«Чемпионату» удалось узнать, как проходила передача взятки арбитру Матюнину

Арбитр Максим Матюнин получил взятку в размере 200 тыс. рублей от исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за обеспечение необходимого «Чайке» результата в матче 1/32 финала Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Другой собеседник отметил, что Баян лично переводил средства на карту девушки Матюнина по имени Любовь.

«Сумма была отправлена после игры «Чайки» и «Армавира». У РФС имеются данные, которые подтверждают, что деньги были обещаны судье за выход команды в следующий этап кубка России», – добавил собеседник.

При этом, по словам источника «Чемпионата», судейская бригада отрицает факт получения взятки. «Но у РФС есть информация, что матч «Чайки» и «Армавира» не единственная игра, где представители «Чайки» стимулировали судей», – рассказал наш источник.

Исполнительный директор «Чайки» Баян на заседание КДК не явился. «Чемпионат» обратился за комментариями к представителям «Чайки» и РФС.

Любопытно, что в августе этого года Олег Баян получил отстранение на два года за участие в ставках, а футбольный клуб «Чайка» в 2019 году уже был причастен к ещё одному договорному матчу — против «Черноморца» из Новороссийска в первенстве ПФЛ. Тогда по итогам расследования главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова отстранили от любой футбольной деятельности на год. Ещё три года аналогичного наказания получили три футболиста клуба Пуляев, Резников и Юдин.