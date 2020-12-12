«Если бы не было «Спартака», не было бы футбола». Не стало Валентина Гафта

Сегодня не стало прославленного советского и российского артиста театра и кино Валентина Гафта. Народный актёр умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал инсульт, после которого он восстанавливался несколько лет.

За свою творческую жизнь Гафт сыграл более 100 ролей в кино. Среди них — «Семнадцать мгновений весны», «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «12». Большую часть театральной карьеры он провёл в «Современнике». Также работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры.

Гафт был страстным болельщиком футбола, поддерживал «Спартак», писал стихи о любимой команде. Собрали самые памятные высказывания актёра.

Словом, мы все больны… футболом Несколько лет назад мы рассказывали про знаменитых людей, болеющих за европейские клубы. На этот раз решили составить российский аналог.

Футбол с детства

«Когда я был школьником, ездил на каникулы на хутор. Часто вспоминаю то время — и как мы играли на поле в футбол, и как я забивал голы, играя за местный хутор. Мне тогда казалось, что я мог бы стать и футболистом».

Парк «Сокольники» в 40-50-х годах. Николай Озеров

«Сокольники, танцплощадка, каток, Ширяево поле, «Спартак», Николай Озеров, с которым я впоследствии познакомился. Тогда я был школьником и ходил смотреть, как он играет в футбол и теннис на Ширяевом поле. Помню, жара, на Озерове несколько свитеров — он старался таким образом похудеть, — и он играет, играет, играет…».

Фото: РИА Новости

Самый запоминающийся футбольный матч

«Запоминающихся матчей было очень много! Я же с десяти лет ходил на футбол. Много было интересных послевоенных матчей. Наши уезжали в Англию, и я удивляюсь, что мы, мальчишки, уже знали все названия клубов — «Челси», других, знали имена игроков. И спорили, как могут сыграть наши с англичанами… Хотя не смотрели телевизоры, которых не было, а слушали картонное радио… Но я сейчас, к сожалению, на стадионе бываю редко, хотя очень люблю это романтическое и притягивающее к себе пространство. Раньше даже любил один посидеть на стадионе в тишине».

Почему стал поддерживать «Спартак»

«Да я просто не мог полюбить никакую другую команду. По сравнению со всеми остальными монстрами «Спартак» выглядел такой близкой, родной, действительно народной командой. Её боготворили все вокруг.

Жмельков, Леонтьев… Они стояли на воротах в простых кепочках, которые носили наши родители, учителя, обыкновенные дяди из соседнего подъезда».

Проблемы российского футбола

«Мы всё никак не можем научиться выигрывать в решающий момент. И талантливых людей много, но пока не получается. Я думаю, история страны, история жизни людей очень повлияла и на спорт. Покоя нет. А поэтому не хватает энергии мысли. Легкости, безответственности. Вся игра идет кусочками рваными. Свободы в игре не хватает, как и в нашей жизни».

Фото: РИА Новости

Футбол похож на театр

«Футбол — игра трудная, очень похожа на театр. Только драматургия не написана. И вместо тренера у нас главный режиссёр. Но вся подготовка, внутренние проживания, ошибки, комплексы, усталость, повторы — все очень похоже на нашу профессию, поэтому я футболистов понимаю очень хорошо».

Гафт писал стихотворения о футболе. Самые знаменитые — «Футбол» и «Константин Бесков»

Футбол

Скажу я так: кто не играл в футбол,

Тот счастья не испытывал ни разу.

Играя по свистку, не по приказу,

От мук любых вас избавляет гол.

Он вам поднимет дух, прорежет слух,

Он мышцы оживит, подтянет нервы.

Вернется страсть к тем, кто давно потух,

Захочется любить от радости безмерной.

И главное на свете — это пас,

Уметь открыться, угадать движенье,

Вбить в сетку мяч и осчастливить нас,

Чтоб вечным стало чудное мгновенье.

Футбол — не просто мячик на траве,

Не только наши радости и беды.

Жизнь — это поле — половины две:

Здесь пораженья, там — победы.

А вот как Валентин Гафт поздравил Константина Бескова с 70-летием.

Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я б в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле.

Тогда мой театр — стадион,

Скажу, быть может, резко:

Хоть Григорович и силен,

Сильнее Костя Бесков.

«Спартак» почтил память актёра, опубликовав его четверостишье.

***

В 2015 году Валентин Гафт стал главным гостем премьерной программы «Вечерний Ургант». На вопрос ведущего Ивана Урганта: «Почему столько деятелей культуры поддерживают «Спартак»?», — Гафт ответил: «Если бы не было «Спартака», не было бы футбола. Кого любить? «Динамо»? (смеётся)».



Светлая память…