«Он называл белых людей белыми!» Новый поворот в главном расистском скандале Европы

Тема расизма в этом году может легко составить конкуренцию коронавирусу – обсуждают её ничуть не меньше, чем поразившую мир заразу. Движение BLM, появившееся в этом году, быстро проникло и в футбол, где до сих пор остаётся место дискриминации, – порой на трибунах кто-то «ухает» или выкрикивает оскорбления. Обычно до громких скандалов подобные инциденты не разрастались: за каждый «ух» следовало наказание, пара комментариев и напоминание, как важно бороться с расизмом. Но 8 декабря разделило все такие истории на «до» и «после»: матч Лиги чемпионов был прерван, потому что на поле началась стычка из-за слов румынского судьи в адрес тренера «Истанбул Башакшехира» Пьера Вебо – рефери идентифицировал его «как того чёрного парня».

И понеслось.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.

На румынского судью сначала накинулись, что он сказал «негр» (а на деле – negru — чёрный), потом – что выделил Вебо по цвету кожи

Румынский журналист Эмануэль Рошу потратил три часа, чтобы отсмотреть 15 минут безумия на «Парк де Пренс» с чистым звуком и расшифровать, что и кто говорил тем вечером. «Короткий тред» получился совсем не коротким.

9:15. Главный тренер «Истанбула» Окан Бурук остался недоволен жёлтой карточкой и крикнул со скамейки: «1-й фол! 1-й фол! Это не баскетбол!». Его попытался успокоить резервный судья Кольцеску, на что специалист ему сказал: «Это не Румыния! Мы приехали из Турции!». Кольцеску после этого по связи сказал своему помощнику Совре: «Говорил же тебе, этот парень капризный!».

13:13. Ассистент Совре говорит: «Накажи его! Того чёрного! Нельзя допускать подобное! Иди и посмотри, кто это. Вон тот, чёрный, там! Так делать нельзя».

13:23. Журналист акцентирует внимание, что слова принадлежат именно Совре, а не Кольцеску – на трансляции видно, как он указывает главному арбитру в сторону скамейки.

13:45. Игроки начинают кричать на Кольцеску, но мы не знаем, говорил ли ОН что-либо кому-то, пишет Рошу. Тренер «Истанбула» Пьер Вебо начал беситься и кричать «негр». «Даже если Кольцеску так и сказал, то это было NEGRU, что по-румынски значит «чёрный», – пишет журналист.

Вебо начал спрашивать, как на повторе: «Почему ты сказал негр? Почему ты сказал негр?». Овидиу Хацеган, главный судья, пытался успокоить собравшуюся толпу вокруг тренера «Истанбула».

14:15. Столпившимся объяснили, что арбитр сказал negru, что значит «чёрный», а не «негр». Вмешался Демба Ба, который, как и его коллега, начал на повторе спрашивать: «Почему ты выделил его по цвету кожи?».

14:28. Кольцеску продолжал объяснять, что сказал «чёрный», а не «негр». Постепенно всё стихает.

14:35. Вызывали делегата УЕФА.

Называть судей цыганами можно, а темнокожего игрока чёрным — нет? Мир неоднозначно отреагировал на расистский скандал в ЛЧ.

14:40. Окан: «В моей стране румыны – цыгане! Но я не могу сказать «цыгане».

15:25. Чей-то голос: «Это Лига чемпионов, а не румынская лига».

15:28. Хацеган: «Друг мой, мы общаемся между собой на румынском».

15:35. Мбаппе – главному судье о Кольцеску: «Убери его отсюда!».

15:50. Хацеган пытается объяснить Демба Ба, что negru – это «чёрный цвет» по-румынски. Демба Ба очень громко настаивает, что Кольцеску выделил Вебо по цвету кожи.

16:05. Демба Ба первый раз просит игроков и коллег уйти с поля.

16:13. Мбаппе – главному судье о Кольцеску: «Убери его отсюда!».

16:27. Окан говорит Кольцеску: «Парни не принимают тебя. Мы не принимаем тебя! Мы не хотим тебя тут видеть. Ты расист! Ты расист, мы не хотим тебя тут видеть».

16:57. Демба Ба говорит Хацегану: «Реф! Когда он [Кольцеску] говорит о белом парне, он говорит «этот парень». А когда о чёрном – «этот негр».

17:00. Хацеган пытается убедить Окана и Демба Ба, что речь шла не про негра, а про «чёрного».

17:29. Нападающий «Истанбула» Фредрик Гульбрандсен говорит Тухелю: «Он сказал расистскую фразу. Он сказал это!».

17:50. Кто-то из тренерского штаба «Истанбула» просит Хацегана убрать с поля Кольцеску: «Мы не можем это принять! Ему очень не повезло из-за этого слова. Пожалуйста, выгоните его, и мы сможем продолжить».

18:06. Демба Ба продолжает: «Почему ты не сказал «тот парень», а сказал «тот чёрный парень?» Ты же так не делаешь, когда обращаешься к белому!».

18:47. Делегат УЕФА общается с Хацеганом и Кольцеску.

19:15. Кольцеску продолжает объяснять, что negru – «чёрный».

19:37. Демба Ба второй раз призывает команду уйти.

20:55. Окан кричит арбитру: «Ты расист! Ты расист! Ты сказал негр! Расист!» Чуть позже снова: «Ты удалил его [Пьера Вебо на 14-й минуте] из-за цвета кожи!».

Неймар и Мбаппе поддержали BLM и забили 5 голов туркам. У бразильца — новый рекорд Самый скандальный матч недели все-таки доиграли.

Вебо дал интервью Daily Mail: рассказал о переживаниях, звонке от президента Турции и поддержке со стороны «ПСЖ»

Получился целый монолог.

«Когда смотрю повторы и вижу свое лицо, как я действовал, насколько был агрессивен, ох! Даже я сам не хотел бы оказаться против себя в этот момент. Я впервые увидел своё лицо таким. Даже не помню, когда подобное бывало.

Но я находился в такой позиции, что легко можно было сказать: «Вон тот третий парень». — «Кто?» — «Тот парень, вон он». — «Покажи мне». — «Вот-вот, это он». Это же просто. Но оказалось, что ему проще сказать, что он сказал. Почему именно «чёрный»? Почему именно это слово? Было тяжело такое слышать от одного из судей. Это шок. От парня, который с такими ситуациями должен бороться. Четвертый судья в Лиге чемпионов – это высокий уровень, и на нём должны быть соответствующие люди. Мы должны думать, что говорим на поле. Вот я сейчас говорю, и я должен думать. Представьте, если бы я был судьёй.

Когда я ушёл с поля, следом за мной в раздевалку последовал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль. Я не знаю, что происходит на поле, а он зашёл и сказал: «Мы останавливаем игру, дальше играть не будем». Я переспросил его. Через секунд 30 пришла вся команда. Меня начали спрашивать, как у меня дела, но я не знал. Очень нервничал и не хотел ничего говорить. По FaceTime мне позвонил президент «Истанбула» Гоксель Гюмусдаг и предложил свою поддержку, а чуть позже набрал мой сын Маркос – тоже по видеосвязи. Он был очень взволнован и подавлен, на что я попросил его быть сильнее. Ещё я получил звонок и от президента Турции – ему я особенно благодарен за поддержку в эту очень непростую неделю. Со вторника пью таблетки, чтобы уснуть.

Не осозновал всего масштаба, пока не вышел из раздевалки: я вышел, потому что меня позвал поговорить Леонардо, спортивный директор «ПСЖ», а увидел, что там были Неймар. Мбаппе, Диалло, Маркиньос. Они извинились и сказали, что в этой ситуации на моей стороне: «Не волнуйтесь, мы с вами. Играть дальше не будем. Мы против таких слов в футболе». Я хочу поблагодарить всех игроков «ПСЖ», всех, кто нас поддержал. Я очень ими горжусь. Благодарен за то, что они сделали в тот момент, потому что лично я секунд на пять-десять потерял контроль. Это было очень важно, ведь это матч Лиги чемпионов. За такую реакцию могу сказать только «спасибо» и «браво».

После услышанного от судьи я подумал, что УЕФА стоит придумать какие-то специальные курсы для судей, потому что подобное поведение неприемлемо. На рукавах у нас написано «Respect», «Уважение». Вижу, что футбольные власти прилагают большие усилия по борьбе с расизмом, и сейчас его гораздо меньше, чем 15 лет назад. Но должно быть что-то еще, что повысит осведомлённость и активизирует работу по борьбе с расизмом. Футбол – велик. Он объединяет людей, объединяет народы. УЕФА знает, что нужно делать. Думаю, там сделают верные выводы».

УЕФА отменил дисквалификацию Вебо, а фанаты атаковали Демба Ба в «Твиттере», призывая ассоциацию наказать его за расизм по отношению к белым

Демба Ба тем вечером возмущался чуть ли не больше оскорблённого Вебо – сенегальца уже давно заботит тема расизма, он яро поддерживает BLM и вообще за то, чтобы бороться за справедливость для всех. «Движение Black Lives Matter становится сильнее, когда в нем участвуют нечернокожие. Когда же мы увидим, как остальной мир встанет на защиту мусульман? Я должен попытаться сделать что-то, чтобы футболисты могли собраться вместе и поговорить об этом. Знаю, что есть футболисты, которые хотят бороться за справедливость – будь то мусульмане, буддисты, христиане, люди любой веры. У спортсменов есть сила, о которой мы даже не подозреваем. Если мы собираемся и говорим, все начинает меняться, если мы выражаем протест, люди встают вместе с нами», – сказал он недавно в интервью BBC.

В прошлом году Демба Ба высказался о расизме в Серии А, рассказав, что не поехал в Италию исключительно из-за этой проблемы. «Я хочу, чтобы все черные игроки покинули эту лигу. Конечно, подобное решение не изменит тупость и ненависть итальянских расистов, но тогда хотя бы представители других рас не будут из-за этого страдать», – добавил он.

В «Твиттере» он тоже писал о проблеме расизма: «Добро пожаловать на Запад, где белые люди думают, что они настолько превосходят остальных, что расизм и бессилие становятся обычным явлением. ПОРА ВОССТАТЬ».

«Восстать» призвала уже общественность – в комментариях к этому «твиту» некоторые попросили УЕФА наказать Демба Ба за расизм. По отношению к белым.

«Настоящий расизм игнорируется. УЕФА?» — написал один из болельщиков.

«УЕФА должен пожизненно дисквалифицировал Ба за разжигание расовой ненависти», — добавил другой болельщик.

«Называть чёрного чёрным нельзя. Матч Лиги чемпионов могут остановить только из-за этого. С другой стороны, чёрному можно называть белых белыми… Безумная логика», — отметил пользователь «Твиттера».

«Ну что, Демба Ба. Как ты посмел написать «белый» в «Твиттере»?» — обратился к футболисту франкоговорящий человек.

«Вот иди и играй за африканскую команду», — добавил другой болельщик.

«Что? «Белые»? Вор кричит: «Держи вора!» — констатировал ещё один пользователь «Твиттера».

Фанаты призвали УЕФА наказать Демба Ба за расизм, он называл белых людей белыми

Ассоциация уже пообещала провести тщательное расследование, ведь дискриминации и расизму нет места в футболе. Но дело им предстоит явно не самое простое: тут и цыгане, и чёрные, и призывы (пусть и старые) к восстанию.