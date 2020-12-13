Чемпион России в составе «Спартака» не впервые попадает в неприятности. Но таких крупных у него ещё не было.

Промесу грозит 4 года тюрьмы! На этот раз всё очень серьёзно

У экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса крупные неприятности. По информации издания De Telegraaf, футболиста арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений. Теперь ему грозит 4 года тюрьмы. Разбираемся, что случилось.

Инцидент во время семейной вечеринки

Вчера вечером голландский футболист забил гол в ворота «Зволле» и помог «Аяксу» одержать разгромную победу со счётом 4:0 в 12-м туре Эредивизии. А уже сегодня утром Квинси был задержан полицией из-за инцидента, в котором якобы был замешан.

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По информации источника, неприятная ситуация с участием форварда «Аякса» произошла в конце июля этого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды). Тогда одного из членов семьи после ссоры серьёзно ранили ножом. Он получил травму колена, но обратился в полицию лишь месяц назад. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Квинси Промеса.

Сейчас 28-летний футболист находится в СИЗО. Это подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Промес может пробыть там до трёх дней, после чего срок его предварительного пребывания в СИЗО может быть продлён. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.

Фанаты «Аякса» недовольны тем, что игрока арестовали так поздно, спустя четыре с половиной месяца после инцидента. Они уже припоминают Промесу его прошлые выходки — нарушение режима самоизоляции во время первой волны коронавируса, сотрудничество с рэпером, обвинённом в убийстве, домашнее насилие, а также глупые видео в соцсетях. По их мнению, Квинси является полной противоположностью тому, каким должен быть игрок «Аякса».

В «твиттере» уже начали подшучивать на тему ареста форварда сборной Нидерландов.

«У Квинси Промеса больше арестов (1), чем у Марсьяля голов в АПЛ (0)».

«Теперь у меня не будет проблем с Квинси Промесом в Fifa 21 после его заключения».

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«Квинси Промес появляется на тренировочном поле «Аякса» как...».

«Квинси Промес играет в Монополию на это Рождество».

В текущем сезоне экс-форвард «Спартака» провёл за «Аякс» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.