«Урал» спас игру с ЦСКА вдесятером! Удаление Погребняка будут обсуждать

Какой же боевой матч выдали ЦСКА с «Уралом»! Команда Юрия Матвеева ушла от поражения в Москве, несмотря на то что почти целый тайм отыграла в меньшинстве. Безвыигрышная серия «армейцев» во всех турнирах продлилась до семи матчей, они упустили возможность обойти в таблице «Спартак».

В заявку ЦСКА не попали дисквалифицированный Игорь Дивеев и получивший повреждение Константин Марадишвили. В центре обороны «армейцев», как и в Загребе, сыграл Виктор Васин. Между тем в РПЛ в последний раз Васин появлялся с первых минут два месяца назад в дерби с «Динамо».

Игроки «Урала» вышли на матч в специальных футболках в поддержку 4,5-месячного мальчика Миши Бахтина. Ребёнок болен очень редкой и тяжёлой болезнью – спинально-мышечной атрофией первого типа. Как сообщил в соцсетях клуб из Екатеринбурга, для лечения нужен препарат стоимостью более 2 млн долларов, а на данный момент собрано около 40% необходимой суммы.

Играл же «Урал» поначалу совсем робко. В отсутствие группы центральных защитников (Владимира Рыкова, Стефана Страндберга и Романа Емельянова) и травмированного лучшего бомбардира Эрика Бикфалви команда из Екатеринбурга ушла в глубокую оборону. Однако гости оборонялись скорее количеством, нежели качеством. Позволяли «армейцам» комбинировать, проигрывали подборы, фолили. Тем временем нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжал цепляться за свой шанс закрепиться в основе. В дебюте матча он создал момент для Бактиёра Зайнутдинова, а на 12-й минуте забил. В этой атаке пользу красно-синим принесло одно из нередких смещений Чидеры Эджуке с левого фланга в центр и направо.

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Выдав мощный стартовый отрезок, ЦСКА стал терять контроль над игрой при счёте 1:0. Уже в который раз словно какая-то невидимая рука отключает красно-синих от электричества в самый неподходящий момент. Пусть первый тайм «армейцы» выиграли по ударам – 8-4 (в створ – 3-2), к перерыву была ничья. В эпизоде с голом «Урала» хозяева, казалось бы, отбились на стандарте, однако потом последовал хитрый заброс из глубины от Бранко Йовичича на Андрея Егорычева, который избежал офсайда по причине того, что линию сломал Иван Обляков. Да и Васину, конечно, следовало среагировать на движение соперника.

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Гончаренко может покинуть ЦСКА. Что вообще происходит в клубе У него есть два матча. Но станет ли без Гончаренко лучше?

Сразу же после перерыва «Урал» остался вдесятером: две жёлтые карточки в течение нескольких секунд заработал Павел Погребняк. Первую за фол в атаке, а вторую – за угрозу судье. Форвард замахнулся так, будто собирается бросить мяч в Алексея Сухого, тем не менее в последний момент остановился. Арбитр не видел этого движения Погребняка, но после чьей-то подсказки достал «горчичник». Вопрос в том, кто сообщил Сухому о случившемся. Если коллеги с VAR, то рефери допустил грубейшую ошибку, поскольку видеоассистенты могут смотреть повтор только на предмет красной карточки, а не жёлтой, какой бы она ни была.

Арбитр Федотов: Погребняк по делу получил вторую жёлтую карточку в матче с ЦСКА

Главным действующим лицом Сухой стал и в эпизоде с голом ЦСКА на исходе часа матча. Впрочем, тут всё было более очевидно – мяч попал Алексею Герасимову в руку, которая находилась никак не в естественном положении. В общем-то, судья при желании мог наказать уральцев «точкой» ещё в первой половине, когда Погребняк уронил в собственной штрафной Хёрдура Магнуссона. На один пенальти ЦСКА наиграл. Арендованный у «армейцев» Илья Помазун проиграл дуэль Николе Влашичу – не угадал, куда пробьёт хорват.

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Чтобы забить третий гол и снять все вопросы, Виктор Гончаренко выпустил Фёдора Чалова в пару к Шкурину. Однако это решение тренера не усилило игру команды (в активе Чалова два удара, в створ – один), поэтому напряжение сохранялось до самой концовки. И на 89-й минуте «Урал» забил! Пара заработанных «шмелями» стандартов завершилась тем, что Игорь Калинин выиграл воздух у Марио Фернандеса. Хотя слово «выиграл» даже не совсем подходит, ведь правый защитник сборной России почему-то не вступил в борьбу с уральцем.

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В компенсированное время ЦСКА тоже остался без удалённого форварда. Шкурин получил заслуженную красную карточку за грубый фол на Алексее Евсееве. Между тем, «армейцы» потеряли лучшего бомбардира, ведь у нападающего из Беларуси теперь больше голов в нынешнем сезоне (три), чем у Чалова (два) и Адольфо Гайча (один).