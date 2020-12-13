Арбитр Федотов: Погребняк по делу получил вторую жёлтую карточку в матче с ЦСКА

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал». В начале второго тайма с поля был удалён форвард екатеринбуржцев Павел Погребняк.

Нападающий сперва получил жёлтую карточку за отмашку, а затем и второе предупреждение. Арбитр показал Погребняку вторую карточку, так как форвард замахнулся на него мячом.

«Погребняк по делу получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Он замахнулся на арбитра, такое наказывается жёлтой карточкой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».

ЦСКА набрал 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35), однако эти команды уже провели матчи 18-го тура.