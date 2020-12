Психолог сборной и поставщик пива в автобус «Зенита». Кого Тедеско обвинил в расизме

Вы точно слышали про конфликт Доменико Тедеско с Дмитрием Бородиным – тренером вратарей «Сочи», а до этого яркой фигурой нашего футбола в девяностые и нулевые: в 17 лет играл за команду братков, в 20 подписал за один день два контракта и ходил с телохранителем, качественно играл в «Торпедо» и качественно не играл в «Зените» и сборной, создавая там атмосферу.

Этот текст про Дмитрия Бородина – его Тедеско и «Спартак» через клубные медиа обвинили в расизме.

«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло? Тедеско повздорил с Джанаевым и сказал, что игрок «Сочи» ударил его помощника.

Бородин говорил с Тедеско на английском, хотя плохо знал его в школе

По словам Бородина, в адрес Тедеско на английском он произнёс всего две фразы.

1. «Easy!» (то есть «полегче») – показывал двумя руками вниз, обращаясь к эмоциональному Тедеско рядом со скамейкой «Сочи». Сразу после того, как VAR отменил гол «Спартака», а Доменико побежал к тренеру «Сочи» Олегу Фоменко.

2. «It's our field, it's our Coliseum» («Это наша земля, это наш Колизей) – это уже эмоции Бородина после того, как Тедеско «продолжал жестикулировать».

Тедеско считает, что Бородин оскорбил его по национальному признаку, подчеркнув, что он – Тедеско – из другой страны. «Спартак» (клуб) добавил, что Бородин призывал Тедеско «покинуть Россию».

Бородин отвечает: про Тедеско говорил как про представителя другой команды, а словами про Колизей решил поставить тренера «Спартака» на место после его апелляций и прыжков в сторону скамейки «Сочи». А произнести фразу «убирайся в Германию» (отсылка к «покинуть Россию») на английском он просто не смог бы: не хватило бы словарного запаса, в школе по английскому у него была тройка.

Бородин с детства за «Зенит». Переживал за «Спартак» в нулевые. Не понимает Панова

«Спартак» для Бородина – важный соперник.

Дмитрий родился в Cанкт-Петербурге, любит родной город: прогулки по Петергофу, катания по каналам. В детстве болел за «Зенит», играл за него в начале нулевых и потом у Спаллетти, а с игроками чемпионского состава 1984 года ездил на ветеранские турниры, после которых задавался вопросом: «Вот продолжится ветеранское движение – аргентинцы поедут? Вспомнят ли ветеранов «Зенита» потом, если большинство из них будут иностранцами? Для многих в регионах «Зенит-84» на слуху. Кто будет следующим, пока вопрос».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё одно проявление любви к «Зениту» – через атрибутику. Мама Бородина работала на ленинградской фабрике по производству одежды «Красное Знамя», а пятилетний Дмитрий выступал моделью: позировал, ходил по подиуму, его фото напечатали в газете «Вечерний Петербург». На фабрике мама сделала Бородину футболку с надписями «Зенит», «матч» и «4:1» – в честь победы над «Металлистом» в золотом матче 1984 года.

Бородин признавался, что в 1999-м и 2000-м переживал за «Спартак» в еврокубках, отмечая, что та команда гораздо сильнее нынешней. Дальше – про судейство и спартаковского болельщика Панова.

Во-первых, ещё летом, после домашней победы «Сочи» над «Спартаком» (1:0) и протестов из-за непоставленного пенальти на Понсе, Бородин прокомментировал, что москвичи «в последнее время слишком много плачут из-за судейства, хотя им в первую очередь надо обратить внимание на собственную игру».

Во-вторых, через месяц, перед полуфиналом Кубка России, Бородин сказал, что «Зенит» обыграет «Спартак» одной левой, добавив: «Пусть не обижается Панов».

Про бывшего одноклубника Бородина спрашивали и раньше.

«Я с глубоким уважением отношусь к футболисту Панову, который был моим партнером в «Зените» и «Торпедо», – рассказывал Бородин Sports.ru. – Тебе «Зенит» дал путёвку в футбол, потом – в старость, когда подписал последний немаленький контракт. Ты можешь быть болельщиком «Спартака» или кого угодно, повесь спартаковский вымпел дома, но когда ты провоцируешь народ, который тебя боготворил, носил на руках после победы в Кубке-99, – для меня это непонятно».

Братки, Мутко, дерзкий Аршавин

Ещё у Бородина полно баек.

История: в 17 лет он играл за мини-футбольную команду братков «Полесье» (потом МФК «Зенит»).

Цитата: «Нашим вратарём был человек с цепью толщиной в палец, занимал все ворота, при этом платил мне зарплату и премиальные, позволял мне играть, когда у него были разборки. На игры нас возили на 140-х «Мерседесах», так что ребята были серьёзные. Кого-то, по-моему, уже нет в живых, но время было весёлое».

История: В 2000 году за день подписал два контракта – с «Зенитом» и питерским «Локомотивом», слышал мат Мутко.

После сезона-1998/1999 за питерский «Локомотиве» в первой лиге Бородин получил два предложения: переподписаться в «Локо» или уйти в «Зенит». Дальше – стремительные события одного дня. Сначала выбрал «Зенит», подписал контракт в кабинете президента клуба Виталия Мутко и получил 10 тысяч долларов подъёмных. Дальше – поехал в офис «Локомотива», чтобы сообщить о решении, но получил улучшенные условия плюс 30 тысяч долларов наличными – и решил никуда не уходить. Все деньги Бородин спрятал в кресле. Что было дальше?

Фото: РИА Новости

Цитата: «С вечера на деньги из кресла я купил телефон Nokia 3210, приехал в «Макдоналдс» на Петроградке, заказал обед и позвонил Мутко: «Во сколько могу приехать отдать деньги?». Мне казалось: ну подписал, ну верну деньги. Минут пять я просидел, слушая монолог, какой я мудак, какими словами я только не узнал, что будет со мной в ближайшие годы, он меня порежет на куски и дисквалифицирует. И потом его как будто подменили. Последующие минут 20 рассказывал про перспективы, как он строит новый клуб. Теперь понял, что деньги надо вернуть в «Локомотив».

Обед уже остыл, на телефоне кончились деньги – наговорил очень много в минус. Договорились: еду домой, отвожу конверт «Локомотива» Мутко, он сам с ним разберётся, а я через два дня улетаю на сборы с «Зенитом». Так я стал игроком «Зенита». Какое-то время боялся: звонили из «Локомотива», месяц-два напрягали, по телефону обещали сломать руки и ноги. В «Зените» ко мне приставили человека, который сопровождал меня до дома».

История: молодой Аршавин дерзил и убегал от опытных игроков

Цитата: «Неправильно вёл себя со старшими. Помню, Боря Горовой и Денис Угаров гонялись за ним по базе. Перед тренировкой часто играли в нарды, Аршавин выигрывал и мог ляпануть что-то обидное, и за ним бежали с коробкой от нард. Он был резкий и быстрый, а Боря и Денис не особо мобильные, так что он всегда убегал».

История: баня занимала важное место в жизни игроков «Торпедо».

Цитата: «На следующий день после матчей премиальные приносили в баню. «Знали, что там будет конверт, рыба, восстановительное пиво и наполненная ванная. При этом знали меру – не больше двух часов. Мы обсуждали игру, кому-то пихали, происходил разбор. В бане было две комнаты: для игроков и тренерская. И два разных выхода. Так что мы практически не пересекались».

Совсем не играл в сборной и «Зените», зато создавал в командах атмосферу

Бородин – дважды чемпион России «Зенита» с двумя проведёнными матчами и третий вратарь сборной при Хиддинке с нулём матчем. Свою роль в командах Бородин сформулировал сам: персональный психолог. Гусу нравилось, что вратарь улучшает атмосферу общением и шутками.

История про Гуса и тактику: «О том, что команда должна располагаться треугольниками, я впервые узнал на теории от него – между любой тройкой игроков остаётся треугольник. До этого тренеры говорили про перестроения в общих чертах. Исключение – Юрий Морозов в «Зените», у него мы разбирали всё. Сборная же при Хиддинке перестроилась, и очень жаль, что «Торпедо» вылетело, команду Премьер-Лиги я не нашел, и Евро-2008 прошло без меня».

История про пиво и русскую музыку в «Зените»: «От меня исходила атмосфера. Перед играми ставил музыку, которая заводит команду. На тот момент – в основном русскую, типа «Самый лучший день». Хусти и Розина потом подучили Лепса, знали, кто это такой.

Фото: РИА Новости

Часто на выездах десять литров разливного пивка для скорейшего восстановления лежали у меня в рюкзачке. Форму тогда сдавали администраторам, там у меня были только косметичка и перчатки, так что десять литровых бутылок прекрасно помещались. И уже в автобусе передавал по рядам – ребята ехали в аэропорт и заправлялись».

***

В 2015 году Бородин стал тренером вратарей в питерском «Динамо», которое через три года переехало в Сочи, сменило название и теперь выступает в РПЛ.

Сегодня Бородина и Тедеско ждёт КДК – обсудят поведение обоих на матче «Сочи» – «Спартак».

В материале использованы цитаты Бородина из публикаций «СЭ» и Sports.ru.