«Цирк и позорище адвокатуры». Суд над Широковым продолжается

Процесс над Романом Широковым продолжается – сегодня состоялось третье заседание, следующая встреча в Сокольниках запланирована на 25 декабря. Хочется верить, что она станет последней.

«Вратарь спас мне жизнь». Избитый судья не согласен идти на мировую с Широковым Роман вину признал, но настроен позитивно. После заседания даже шутил.

500 тысяч за «моральные и нравственные страдания» и Широков-псих

Адвокат Никиты Данченкова Александр Островский выходил к журналистам дважды во время перерывов в заседании, рассказывая, что происходит за закрытыми дверями суда.

«Хотел бы раскрыть секрет, показания свидетелей в прошлом заседании несколько отличались в сторону смягчения от тех, которые они давали на следствии, – шепнул он журналистом во время первого перерыва. – Почему так произошло? Свидетели сидели в коридоре, там же была моя помощница. Она услышала, как они между собой переговаривались, какие показания давать, чтобы не навредить своей карьере и не создать проблем. Но мы были совершенно спокойны, потому что суд, понимая подоплёку смягчения показаний, предлагал заслушать их версии на следствии. Они были вынуждены подтвердить первоначальные показания. Нас это вполне удовлетворило».

Помимо этого, Островский заявил, что они будут ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы подсудимого: мол, они нашли много историй, когда Широков вёл себя «повышено-агрессивно», «демонстрировал неприличные жесты на поле на протяжений своей футбольной карьеры и оскорблял болельщиков».

Ещё одна «просьба» к суду, о которой сообщил Островский, – компенсация за «моральные и нравственные страдания Никиты от этой истории».

«Мы указали сумму в 500 тысяч рублей, – сказал защитник. – Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома — всё это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты».

Странно, но раньше Данченков говорил обратное: ещё недавно деньги ему были не нужны, главным было – добиться справедливости.

Во второй свой выход Островский сказал, что Широков отказался давать показания и «боится сказать лишнего». И добавил:

«Были оглашены характеристики с места прописки, где он не бывает. Было зачитано письмо депутата Милонова, где он характеризует Широкова, как милого и доброго человека, который содержит семью. Я по пальцам пересчитал семью: получилось двое детей, нерасписанная жена, родители Широкова и родители жены — семь человек. Поставили вопрос о психологической помощи Широкову, ибо он сам сказал, что был в ослеплении. Сегодня бьет судью, завтра ударит милиционера и будет ссылаться на такое же. Майор Евсюков, который расстрелял магазин, тоже не стоял на психучете».

«Обсуждают, будто других проблем нет. Смешно». Свидетели дали показания по делу Широкова Один сказал, что никакого покушения не было, а комментатор назвал реакцию Романа «абсолютно нормальной».

«Пожизненный позор судьи Данченкова»

Адвокат Широкова Вадим Лялин поговорил с журналистами уже после заседания. Он рассказал, что суд отказал в ходатайстве о психологической экспертизе, и назвал всё происходящее цирком.

«Они сами все больные, их надо лечить и освидетельствовать, – начал он. – Естественно, суд им отказал. Это адекватный ответ. Они просто затягивают дело, пиар на пустом месте. Добровинский уже вообще потерял интерес к этому процессу. Нечего здесь ловить. Героями они не станут, мы вину признаем, ведём себя прилично. А они устраивают цирк, позорище адвокатуры: противоречат сами себе, переобуваются в воздухе – то их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всё, то я могу сказать. Факт имел место быть, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны. Появился конфликт из-за того, что несправедливо оценил судейский момент. Судейское сообщество уже обсудило много раз этот момент, который Данченков прошляпил. Ему с этим жить. Да, после этого он получил по моське, да, мы неправы. За это ответим».

Потом Лялин перешёл на личность Островского, припомнив ещё и Добровинского – обоих он назвал «актёрами из одной школы», которые всё время действуют по одной схеме: «поднять шумиху, запросить кучу денег». «Но как говорит Путин: «Мы с вымогателями и террористами на переговоры не идём, – добавил он. – Мы понесём наказание, но это не значит, что мы станем объектом для шантажа и вымогательств со стороны сомнительного рода юристов».

Есть вероятность, что 25 декабря это закончится. И хорошо бы: а то чем дальше, тем больше во всём этом абсурдности.