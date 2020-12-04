Роман вину признал, но настроен позитивно. После заседания даже шутил.

«Вратарь спас мне жизнь». Избитый судья не согласен идти на мировую с Широковым

Эта уголовная эпопея тянется с сентября – в августе в матче любительского Московского клуба селебрити Роман Широков не смог сдержать гнев и полетел с кулаками на главного арбитра Никиту Данченкова, а спустя месяц на бывшего футболиста завели уголовное дело.

Ушатал. За что Широков избил судью и какое наказание может понести Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России влип в скверную историю.

Сторона пострадавшего судьи сразу заявила, что будет добавиться реального срока для Широкова, потому что произошедшее – «это покушение на убийство», да ещё и умышленное.

Вот что ещё происходило до 4 декабря.

▪️ 15 сентября было возбуждено уголовное дело.

▪️ 16 сентября телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что сначала участковый ОВД «Сокольники» отказал в возбуждении дела. Но у начальника отделения было другое мнение: он счёл постановление подчинённого необоснованным и всё же дал делу ход.

▪️ 17 сентября избитый судья заявил, что к нему обращались знакомые Широкова и предлагали замять дело.



▪️ 24 сентября сторона Данченкова подала заявление в СК о покушении на убийство.



▪️ 20 октября Широков дал показания: «Именно его грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия».



▪️ 3 ноября Роман сказал, что пытался связаться с Данченковым, но тот не взял трубку, а также добавил, что справедливым наказанием для себя считает штраф.

▪️ 5 ноября Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова: его обвинили в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

▪️ 6 ноября адвокат Данченкова сообщил, что они отказываются от рассмотрения дела в особом порядке.

▪️ 12 ноября сторона пострадавшего подала жалобу генеральному прокурору РФ с требованием переквалифицировать дело на более тяжкую статью.

▪️ 16 ноября назначили заседание на 25-е число.

▪️ 18 ноября суд постановил, что дело будет рассматриваться в особом порядке, но сторона пострадавшего снова была против.

▪️ 24 ноября адвокат Данченкова сказал, что они будут добиваться отмены особого порядка слушания дела.

▪️ 25 ноября стало известно, что дело рассмотрят в общем порядке, а заседание перенесли на 4 декабря.

В суд журналистов и других желающих послушать пламенные речи адвокатов и участников дела не пускают, поэтому поговорить с ними удалось лишь на улице.

Адвокат Данченкова Александр Островский сначала пожаловался на нарушение прав защиты на прошлом заседании и, возмутившись, что их посадили чуть ли не в клетку, «где должен сидеть адвокат обвиняемого», добавил: «Какое место для обвиняемого, вы и так знаете. В случае дальнейшего нарушения прав защиты потерпевшего мы будем вынуждены обратиться к лучшему юристу по защите прав потерпевших – Александру Добровинскому, который справился с делом Ефремова. Он бесплатно готов поучаствовать в деле».

Упомянул и про гособвинителя, которая просила срок для Михаила Ефремова: «Не исключаю, что она может поднять старые черновики».

Сам потерпевший был менее красноречив и никаких угрожающих намёков не делал. Основное из его ответов.

– «В том эпизоде я был прав».

– «Жизнь мне спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан: он сориентировался и успел оттащить Романа. Широков не собирался останавливаться, хотел нанести увечья акцентированно».

– «Финансовых претензий у меня к нему нет – это меня не интересует».

– «Чувствую себя лучше. Иногда бывают головные боли и бессонница».

– «Меня поддерживают судьи РПЛ, например Василий Казарцев».

– «Примирение невозможно».

Широков был спокоен и шутил в своейственной ему манере: «Я не знаю, что люди хотят получить. Вот вы идёте за мной и звёзд пропустите! Я-то с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться». Сказал, что понесёт ответственность, которую определит суд, – вину признал и ничего не отрицает, но настроен позитивно: «Мне от чего сейчас защищаться, от самого себя? Я не говорю, что этого не было и давайте переквалифицируем дело. Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший. Он не должен был вообще происходить, но произошёл. Компенсация должна быть в рамках нормальных обстоятельств. Нет ли ощущения, что меня хотят раздеть до трусов? У меня пока нет вообще никаких ощущений. Никто ничего пока по цифрам не заявлял, а гадать на кофейной гуще неправильно».

Следующее заседание назначено на 11 декабря – будут слушать свидетелей.