«Вратарь спас мне жизнь». Избитый судья не согласен идти на мировую с Широковым

Эта уголовная эпопея тянется с сентября – в августе в матче любительского Московского клуба селебрити Роман Широков не смог сдержать гнев и полетел с кулаками на главного арбитра Никиту Данченкова, а спустя месяц на бывшего футболиста завели уголовное дело.
Сторона пострадавшего судьи сразу заявила, что будет добавиться реального срока для Широкова, потому что произошедшее – «это покушение на убийство», да ещё и умышленное.
Вот что ещё происходило до 4 декабря.
▪️ 15 сентября было возбуждено уголовное дело.
▪️ 16 сентября телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что сначала участковый ОВД «Сокольники» отказал в возбуждении дела. Но у начальника отделения было другое мнение: он счёл постановление подчинённого необоснованным и всё же дал делу ход.
▪️ 17 сентября избитый судья заявил, что к нему обращались знакомые Широкова и предлагали замять дело.
▪️ 24 сентября сторона Данченкова подала заявление в СК о покушении на убийство.
▪️ 20 октября Широков дал показания: «Именно его грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия».
▪️ 3 ноября Роман сказал, что пытался связаться с Данченковым, но тот не взял трубку, а также добавил, что справедливым наказанием для себя считает штраф.
▪️ 5 ноября Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова: его обвинили в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
▪️ 6 ноября адвокат Данченкова сообщил, что они отказываются от рассмотрения дела в особом порядке.
▪️ 12 ноября сторона пострадавшего подала жалобу генеральному прокурору РФ с требованием переквалифицировать дело на более тяжкую статью.
▪️ 16 ноября назначили заседание на 25-е число.
▪️ 18 ноября суд постановил, что дело будет рассматриваться в особом порядке, но сторона пострадавшего снова была против.
▪️ 24 ноября адвокат Данченкова сказал, что они будут добиваться отмены особого порядка слушания дела.
▪️ 25 ноября стало известно, что дело рассмотрят в общем порядке, а заседание перенесли на 4 декабря.
В суд журналистов и других желающих послушать пламенные речи адвокатов и участников дела не пускают, поэтому поговорить с ними удалось лишь на улице.
Адвокат Данченкова Александр Островский сначала пожаловался на нарушение прав защиты на прошлом заседании и, возмутившись, что их посадили чуть ли не в клетку, «где должен сидеть адвокат обвиняемого», добавил: «Какое место для обвиняемого, вы и так знаете. В случае дальнейшего нарушения прав защиты потерпевшего мы будем вынуждены обратиться к лучшему юристу по защите прав потерпевших – Александру Добровинскому, который справился с делом Ефремова. Он бесплатно готов поучаствовать в деле».
Упомянул и про гособвинителя, которая просила срок для Михаила Ефремова: «Не исключаю, что она может поднять старые черновики».
Сам потерпевший был менее красноречив и никаких угрожающих намёков не делал. Основное из его ответов.
– «В том эпизоде я был прав».
– «Жизнь мне спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан: он сориентировался и успел оттащить Романа. Широков не собирался останавливаться, хотел нанести увечья акцентированно».
– «Финансовых претензий у меня к нему нет – это меня не интересует».
– «Чувствую себя лучше. Иногда бывают головные боли и бессонница».
– «Меня поддерживают судьи РПЛ, например Василий Казарцев».
– «Примирение невозможно».
Широков был спокоен и шутил в своейственной ему манере: «Я не знаю, что люди хотят получить. Вот вы идёте за мной и звёзд пропустите! Я-то с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться». Сказал, что понесёт ответственность, которую определит суд, – вину признал и ничего не отрицает, но настроен позитивно: «Мне от чего сейчас защищаться, от самого себя? Я не говорю, что этого не было и давайте переквалифицируем дело. Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший. Он не должен был вообще происходить, но произошёл. Компенсация должна быть в рамках нормальных обстоятельств. Нет ли ощущения, что меня хотят раздеть до трусов? У меня пока нет вообще никаких ощущений. Никто ничего пока по цифрам не заявлял, а гадать на кофейной гуще неправильно».
Следующее заседание назначено на 11 декабря – будут слушать свидетелей.
- 4 декабря 2020
-
16:28
-
16:22
-
16:07
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:34
-
12:22
-
12:01
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:24