Кокорин в «Спартаке» — сплошной скандал. Уехал на Мальдивы, хотя ему не давали отпуск

За последнюю неделю ситуация между Кокориным и «Спартаком» накалилась до предела. Сначала он пропустил матчи с «Сочи» и «Зенитом, после чего все начали искать в этом неспортивную составляющую. А после этого произошла ещё одна вспышка.

Кокорин снова не сыграет с «Зенитом». Похоже, между клубами есть странная договорённость Если это правда, то наша лига продолжает пробивать дно и без еврокубков.

По нашей информации, нападающий получил от красно-белых указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно. Футболиста, единственного из всей команды, не отпускают в отпуск. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бёдра», — сказал тогда источник «Чемпионату».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Позже коллеги из Sport 24 дополнили нашу информацию и в продолжение скандала сообщили, что со ссылкой на агента Кокорина, Тимофея Бердышева, сообщает, что сторона футболиста предложила красно-белым компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Александр был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.

В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря. Но даже 27 декабря — это на две недели раньше, чем начало тренировок у всех остальных футболистов «Спартака».

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Массажист Кокорина уверен, что футболисту нужен отдых. Поэтому игрок улетел на Мальдивы

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал «Чемпионату» отъезд форварда на Мальдивы.

«У Саши сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. «Спартак» предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим. Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели. Ему просто нужно отдыхать. Мы с ним продолжаем работать. 12–13 января он вернётся, созвонимся и продолжим работу, наверное».

Фото: instagram.com/kokorin9

Так или иначе вся ситуация выглядит не слишком здорово. Создаётся полное ощущение, что между «Спартаком» и Кокориным конфликт. Польза в котором есть только для клуба. В футбольных кругах есть мнение, что красно-белые таким образом пытаются расторгнуть контракт с нападающим. Правда это или нет, пока непонятно. Много станет ясно, когда Александр вернётся с отпуска на Мальдивах. Куда он, кстати, улетел в компании своего друга и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Отдыхает он примерно в таком месте, где цена за одну ночь стоит порядка 350 тысяч рублей.