«Зенит» интересуется бразильским хулиганом. Заплатит ли клуб 15 млн за Пепе?

Зимнее трансферное окно ещё не открылось, а «Зенит» уже активно ищет новых игроков для Сергея Семака. Одним из новобранцев сине-бело-голубых в январе может стать нападающий «Гремио» и олимпийской сборной Бразилии Пепе. Представители клуба из Санкт-Петербурга уже проводят консультации по возможному переходу игрока. Рассказываем, кем интересуется «Зенит».

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О переговорах с «Зенитом» сообщил агент футболиста

Накануне издание Goal сообщило, что «Зенит» интересуется Пепе. А уже сегодня агент футболиста Адриано Спадото рассказал о предварительных консультациях и возможном переходе игрока в «Зенит».

«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер Российской Премьер-Лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешёл туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», — цитирует Спадото РИА «Новости».

Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро, но «Гремио» хочет получить за игрока не меньше 15 млн. По информации издания Goal, помимо «Зенита» на Пепе претендуют «Порту» и «Севилья».

Минувшим летом «Гремио» пытался продать футболиста за 20 млн евро. В текущем сезоне его ценник спал на 5 млн. Однако итальянская «Рома» посчитала его стоимость слишком завышенной, а трансфер в «Порту», который предлагал за Пепе 12 млн евро плюс 3 млн бонусами, сорвался из-за разногласий по дате сделки. Летом этого года «Гремио» продлил контракт с игроком до 2024 года.

Дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии, поучаствовал в драке и достиг отметки в 100 матчей за «Гремио»

Пепе начал карьеру в академии клуба «Фос-ду-Игуасу», в составе которого позже дебютировал в бразильской Серии D. В 2016 году бразильский нападающий, который также играет на позиции вингера, обратил на себя внимание, когда оформил хет-трик в ворота «Параны» из Куритибы в матче Лиги Паранаэнсе (чемпионат штата Парана. – Прим. «Чемпионата»).

Уже в апреле того же года Пепе подписал контракт с «Гремио», где футболиста не сразу стали подпускать к стартовому составу. Первый гол за клуб из Порту-Алегри он забил спустя полтора года после перехода, распечатав ворота «Атлетико Минейро».

В прошлом году главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо окончательно доверил Пепе место в основном составе. В бразильской Серии А-2019 он провёл 33 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

2020 год получился у Пепе весьма насыщенным. В январе он дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии до 23 лет, забив в отборочном турнире к Олимпиаде три гола в шести матчах. Впоследствии они стали победителями группы B, а значит должны были отправиться в Токио. Однако из-за коронавируса Олимпиаду в столице Японии пришлось отменить.

В марте этого года 23-летний футболист поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Интернасьоналом» (0:0). В концовке игры на поле возникла потасовка, после того как на Пепе сфолил один из защитников гостей. Она продолжалась около десяти минут, из-за чего аргентинскому арбитру Фернандо Рапальини пришлось приостановить игру и удалить по четыре футболиста с каждой стороны. В их число попал бразильский хулиган и потенциальный новичок «Зенита» Пепе.

В начале августа бразильский вингер продлил контракт с «Гремио» до 2024 года, а уже в конце сентября провёл за клуб из Порту-Алегри сотый матч.

В текущем сезоне Пепе сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и отдав восемь голевых передач. Его «Гремио» после 25 туров занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера «Сан-Паулу» на 11 очков.