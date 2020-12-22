Левый хавбек и ещё как минимум двое. Цели «Зенита» в зимнее трансферное окно

Зимняя пауза в РПЛ – время переключиться с футбольного поля на трансферное. Как всегда, наибольшей активности на рынке мы ждём от «Зенита», обладающего крупнейшим бюджетом в чемпионате России. Если внутри страны сине-бело-голубые продолжают доминировать и лидируют с отрывом в четыре очка, то для успешного выступления в Европе команда Сергея Семака должна расти. В том числе за счёт более эффективной трансферной деятельности. Летом клуб допустил слишком много ошибок, которые повлияли на выступление петербуржцев в Лиге чемпионов.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Как мы уже отмечали, прежде всего должна возрасти роль главного тренера в селекции «Зенита». Известно, что Семак не входит в трансферный комитет клуба. Он вносит свои предложения, пожелания, но окончательные решения по поводу новичков за руководством. В работе комитета принимают участие генеральный директор Александр Медведев, спортивный директор Хавьер Рибальта и ещё несколько человек. Сообщалось, что среди них и легенда сине-бело-голубых Андрей Аршавин. По слухам, теперь, после неудачи в Лиге чемпионов, в комитете может кое-что поменяться, если он вообще останется в прежнем виде.



Из комментариев Семака было понятно, что клуб сделал в летнее трансферное окно не то, о чём он просил.



«Хотели усилить немножко другие позиции. К сожалению, не получилось сделать то, что хотелось, и мы быстро переключились на то, что сможем… Возможно, варианты не на сто процентов точечные, которые нам нужны были бы с точки зрения тех или иных позиций. Тем не менее это шаг вперёд», – говорил Семак, когда «Зенит» купил Вендела и вернул Далера Кузяева перед самым закрытием летнего окна.



«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было усилить те позиции, которые было необходимо усилить», – это уже слова главного тренера после вылета команды из Лиги чемпионов. Менее осторожные и более откровенные. На эмоциях, как правило, называют вещи своими именами.

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Вылет из еврокубков, казалось бы, снимает необходимость усиливать состав до конца сезона, так как выиграть чемпионат России с Кубком страны «Зенит» вполне может и нынешним составом. Однако если не постараться решить трансферные задачи зимой, будет упущено время. И есть риск, что в межсезонье опять всё затянется до последних дней летнего окна: либо нужные новички придут перед самым стартом Лиги чемпионов (в которую ещё надо попасть!), либо снова придётся «переключаться на то, что сможем».



Каковы же теперь трансферные цели «Зенита»? Аршавин признался накануне в эфире «Матч ТВ», что клуб рассматривает три трансфера. Семак полторы недели назад конкретизировал одну из позиций – левый полузащитник. Причём игрока этого амплуа ищут давно и пока безуспешно. Кстати, ещё в начале декабря мы сообщали об интересе санкт-петербургского клуба к левому хавбеку «Штутгарта» и сборной Аргентины Николасу Гонсалесу. В случае появления иностранца «Зениту» потребуется исключить из заявки одного легионера. Очевидно, 22-летний аргентинец может заменить соотечественника Себастьяна Дриусси, который на протяжении последнего года не скрывает своего желания покинуть Россию. По словам Рибальты, контракт Дриусси завершится в 2022-м, тогда как на Transfermarkt указана другая дата – 30 июня 2021-го. Как бы то ни было, договор по-прежнему не продлён, а значит, «Зенит» рискует отпустить Себу бесплатно или за маленькие деньги.

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По информации, имеющейся у «Чемпионата», другая цель «Зенита» на рынке – голкипер с российским паспортом. Команде нужен конкурент для Андрея Лунёва и Михаила Кержакова. Их контракты с клубом истекают по окончании сезона, и не исключено, что чей-то договор не будет продлён. Напомним, летом в последний момент сорвался переход Дениса Адамова из «Краснодара».



Помимо того, чемпионам России необходимо решать вопрос с выкупом арендованного у «Ростова» до конца сезона центрального защитника Дмитрия Чистякова. Клуб готов вернуть собственного воспитанника. В СМИ называлась разная сумма трансфера: от 3,5 млн до 5 млн евро.



После уходов Игоря Смольникова и Дениса Терентьева в Санкт-Петербурге задумывались о поиске нового правого защитника на подмену Вячеславу Караваеву, но штатный хавбек Алексей Сутормин настолько солидно выглядел в конце первой части сезона на этой позиции, что вопрос, похоже, отпал сам собой.



Наконец, с прицелом на следующий сезон в «Зените» следят за левоногими центральными защитниками (чтобы Ярослава Ракицкого мог подменить не только универсал Дуглас Сантос) и нападающими (в команде просто нет чистых форвардов, кроме Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна). Нельзя исключать, что помимо Дриусси клуб покинет и ещё кто-то из легионеров. По информации колумбийских СМИ, к Вильмару Барриосу проявляют интерес «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Милан» и «Бешикташ». Говорят, в «Зените» Вендела изначально рассматривали как раз в качестве возможной замены Барриоса, пусть по своим качествам это разные игроки центра поля.

«Зениту» нужно переформатировать среднюю линию. Иначе провалы в Европе будут всегда То, что эффективно работало внутри РПЛ, на международной арене выглядит нелепо и смешно.

Таковы трансферные цели чемпионов России. «Зенит» должен меняться. Всё-таки и по еврокубковым амбициям санкт-петербургский клуб по-прежнему лидер в России.