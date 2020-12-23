«Самый глупый поступок в жизни». Фанаты против ухода Акинфеева в Госдуму

В сентябре 2021 года вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может пополнить ряды «Единой России». Более того, как сообщают «Ведомости», воспитаннику «армейцев» уже предложили поучаствовать в выборах в Госдуму от политической партии.

Акинфеев и политика

«Единая Россия» обсуждает стратегию выборов в Государственную думу следующего созыва и проводит переговоры с потенциальными кандидатами в депутаты от Москвы. Эту информацию подтвердили два собеседника газеты – близкие к «Единой России» и к мэрии Москвы.



Акинфеев не единственный, кому предложили участвовать в выборах. Среди других кандидатов телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, а также бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля. К слову, контракт Акинфеева с ЦСКА заканчивается в июне 2022 года.



Голкипер ЦСКА уже был замечен в мире политики: в 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах наряду с Андреем Аршавиным, Антоном Шипулиным, Еленой Исинбаевой и другими спортсменами. А в июле 2020 года призвал жителей страны принять участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию. «Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», – заявил Акинфеев. Большинство фанатов такой поступок вратаря не одобрили.

Кто стал лучшим вратарём первой части сезона в РПЛ? Подводим итоги Топ-3 в последнем туре года – без Москвы и Санкт-Петербурга.

Реакция болельщиков

Отношение фанатов к новости не заставило себя долго ждать, и на возможный уход в политическую деятельность они вновь отреагировали негативно.



Остаться в футболе — лучшее решение!

Не все довольны такой новостью.

Игорь, может стоит задуматься от тренерской деятельности?

Болельщики даже нашли сопоставили музыкальные вкусы с политикой.

Глупый поступок?

РПЛ — дно. Дальше падать некуда. ЦСКА – первые парни на деревне Ноль побед и ноль позитива.

Как бы то ни было, нам остаётся только следить за развитием событий. Возможно, список спортсменов-депутатов таки пополнится бывшим вратарём сборной России по футболу.