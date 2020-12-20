Кто стал лучшим вратарём первой части сезона в РПЛ? Подводим итоги

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 19-го тура.

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«Заключительный в 2020 году тур запомнился безвольным поражением «Спартака» в Питере, острыми атаками и качественными сейвами вратарей в матче «Сочи» и «Динамо». Наконец прорвало Чалова, чей хет-трик принёс ЦСКА победу в Ростове после серии неудачных матчей в РПЛ и Лиге Европы. В нашей же пятёрке в очередной раз появились новые голкиперы, которые здорово себя проявили.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Может показаться, что ЦСКА очень легко добился победы в Ростове, но сложности у команды всё-таки были. При счёте 1:0 в первом тайме ростовчане оказали давление на соперника и создали несколько опасных моментов подряд. Для Акинфеева было важно не пропустить именно в этом отрезке матча — он этот прессинг выдержал и парировал все удары. На 33-й минуте Гигович подхватил мяч у штрафной и мощно пробил в ближний угол. Зафиксировать мяч намертво было сложно из-за нестабильной траектории, так что Акинфеев отбил перед собой и контролировал ситуацию, чтобы накрыть его. Позже Игорь справился с выстрелом Сухомлинова из-за штрафной на 42-й минуте, а уже после перерыва Чалов забил ещё дважды, после чего игра была решена.



По пропущенному мячу на 91-й минуте претензии голкиперу предъявить невозможно: защитники неуклюже действовали в собственной вратарской, потеряли концентрацию и подарили гол «Ростову». В моментах, когда Акинфеев должен был выручать, он делал это, напрямую повлияв на результат.

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Гудиев вернулся в старт «Ахмата» и отыграл на ноль в тяжёлых погодных условиях в Грозном. Очень ярких моментов у Виталия не было, но футболисты «Рубина» несколько раз наносили опасные удары, а вратарь занимал правильную позицию и забирал мячи намертво. На 39-й минуте Зотов вывалился в штрафную в быстрой атаке и в борьбе с защитником пытался протолкнуть мяч в ворота, но голкипер действовал хладнокровно и поймал его. Отмечу, что удары казанцев часто направлялись в Гудиева, так что он обязан был с ними справляться.

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Городов в очередной раз сыграл надёжно и на ноль. При равном счёте на 17-й минуте у «Уфы» был убойнейший момент. После подачи с углового и рикошета Никитин пробил низом с 10 метров из-за спин защитников. Если бы игрок «Уфы» попал точнее в угол, шансов спасти у вратаря не осталось бы. Но Городов увидел мяч, успел сложиться и среагировать на плотный удар, отбив его с линии ворот. А Сысуев, оказавшийся первым на добивании, уже находился в офсайде. Отмечу, что и в остальных моментах Городов действовал чётко, занимал правильную позицию и всегда был готов среагировать, даже когда мячи направлялись мимо или блокировались защитниками.

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«Сочи» и «Динамо» зрелищно бились за четвёртое место. Оба вратаря сыграли качественно и надёжно, но, к сожалению, Шунин не смог довести матч до сухого. Хотя претензии по пропущенным голам ему предъявить невозможно. Джанаев же помог своей команде победить, повлияв на результат напрямую.



На 25-й минуте Н’Жье обыграл нескольких защитников, вошёл в штрафную и мощно пробил с 12 метров. Джанаев из нижней стойки успел выбросить руки вверх и среагировать на мяч, летящий под перекладину. На 34-й минуте Н’Жье снова оказался на ударной позиции с краю штрафной после красивой веерной атаки «Динамо». По динамике момент смотрелся опасно, но Джанаев занял правильную позицию, своевременно сложился и поймал мяч, направленный в левый нижний угол. Сослана мог застать врасплох только пушечный и очень точный удар, но Клинтон такой исполнить не смог.



А самый опасный момент случился на 66-й минуте: Фомин со своей половины поля сделал заброс на Комличенко, который уже выбегал один на один с вратарём. Джанаев вовремя прочитал передачу, рассчитал траекторию, выскочил из ворот и в последний момент опередил нападающего, ценой собственной травмы выбив мяч в аут.

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На выезде в Грозном всегда тяжело выступать из-за агрессивной игры хозяев и большого давления, из-за которого у ворот «Рубина» и возникали опасные моменты. Но Дюпин провёл очень яркий матч, взял «сухарь» и занял первое место в нашей пятёрке, куда давно не попадал.



На 9-й минуте после заброса в штрафную Харин в касание отдал пас Мелкадзе, который пробил в упор с линии вратарской. Мяч летел вниз под опорную ногу вратаря, но Дюпин успел переместиться с ближней штанги по его траектории и вовремя сложился, успев спасти команду. Ситуация усложнялась погодными условиями: в снегу всегда тяжелее оттолкнуться от газона и не поскользнуться.

На 66-й минуте Быстров вошёл в штрафную и пробил в защитника, а после рикошета мяч летел на голову Альсултанову, который опасно вываливался на ворота. Мяч находился на удобной для Дюпина высоте, но неудобной для нападающего, поэтому вратарь успел вовремя перестроиться, среагировать на траекторию, выскочить вперёд и в акробатическом прыжке снять его кулаком.



На 75-й минуте Исмаэл исполнял стандарт с убойной позиции недалеко от линии штрафной. Игрок «Ахмата» перебросил стенку, хотя мяч летел по траектории к вратарю. Дюпин же не стал заранее бежать в угол, а занял позицию по центру ворот и до последнего ждал, куда полетит мяч, после чего дальней рукой вытянул его из-под перекладины. Дёрнись Юрий туда раньше, Исмаэл мог бы исполнить подачу, а «Ахмат» легко забить потерявшему позицию вратарю".

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