РПЛ — дно. Дальше падать некуда. ЦСКА – первые парни на деревне

Я врать не стану — два дня смотрел Лигу чемпионов, потом писал тексты, спал по пару часов, вчера вырубило после первого тайма матча в Роттердаме. Даже чуть раньше – последнее, что помню: Марио со льдом на скамейке.

С утра проснулся — в рабочем чате КАТАРСИС. КАК?!

1:3. Вот так.

И не сказать, чтобы я удивился. И это, наверное, самое страшное. Спокойная реакция на наши постоянные позоры, которые уже вошли в привычку.

Хотя ещё два года назад тот же ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» сам «Реал» обыгрывал – лучший клуб Европы. Но из группы ЛЧ при этом выйти не смог. Тогда писали «молодая команда — всё впереди». Сейчас пишем то же самое. Пишем, но уже не верим.

Казалось, что после прошлогоднего «армейского» позора – последнее место в группе с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем» – сделаны выводы. Деньги в клубе появились, трансферы, новички. Команда в лидеры РПЛ выбилась! А еврокубковый воз и ныне там. Потому что ещё раз – я писал об этом – у нас лидерами становятся не благодаря, а вопреки. Потому что – болото.

Нескромно напомню свой заголовок из недавней статьи об «армейцах»: «Потенциал ЦСКА в России – борьба за золото. Но для начала бы не повторить провал с «Лудогорцем». Замените «Лудогорец» на «Фейеноорд».

В лидеры РПЛ команды выбиваются не благодаря, а вопреки. В этом тоже коронавирус виноват? Гончаренко недавно готов был покинуть ЦСКА, а теперь на вершине. «Спартак» хватило на тур?

В голове крутятся какие-то пошлые шутки про Роттердам из «Камеди». И фраза Глушакова: «Уровень РПЛ упал после ЧМ. Нет сверхтоповых игроков». Да ещё Карпин высказался о том, что «РПЛ – турнир-дно»: «Результат в еврокубках говорит сам за себя». Он-то после «Маккаби» знает, что говорит.

Раньше в ЦСКА играли Вагнер, Карвальо, Жо, Олич, Красич… Богатыри – не мы! А Влашич, Эджуке, Гайч и так далее, похоже, местечковая история. Первые парни на деревне.

Вообще не умеем два раза в неделю играть? Сильнее всех устали? А как другие играют? Как другие не устают?

Уж Лига Европы — казалось после ЦСКА-2005 и «Зенита»-2008 — это наш турнир. Но за 12 лет мы там даже в полуфинале ни разу не сыграли. В отличие от клубов из Австрии, Швейцарии и Украины. «Брага» в финале играла! Она сильнее ЦСКА? Увы.

Акинфеева жалко. Он-то знавал совсем другие времена. А теперь расхлёбывает. Оно ему нужно на старости лет?

0 побед в 12 матчах. И тут даже великая фраза Черномырдина не поможет: «Никогда такого не было и вот опять». Такого действительно никогда не было. Такими темпами мы скоро не с Бельгией в таблице коэффициентов бороться будем, а с Албанией.

Я же помню ноябрь 92-го – ЦСКА обыгрывает «Барселону» (на «Камп Ноу!»), «Торпедо» проходит «МЮ», а потом побеждает «Реал», «Спартак» не замечает «Ливерпуль»! Где и как мы всё это прос… Потеряли.

Сутки, когда наш футбол был лучшим в Европе. Убрали «Барсу» и «Ливерпуль», победили «Реал» ЦСКА и «Спартак» поздравляли друг друга и гордились. Подробнейший ретролайв «Чемпионата»!

А про усталость Есенин хорошо написал.

«Я усталым таким ещё не был.

В эту серую морозь и слизь

Мне приснилось рязанское небо

И моя непутёвая жизнь.

Я устал себя мучить бесцельно,

И с улыбкою странной лица

Полюбил я носить в лёгком теле

Тихий свет и покой мертвеца».

Один в один про наш футбол.