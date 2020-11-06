РПЛ — дно. Дальше падать некуда. ЦСКА – первые парни на деревне

Я врать не стану — два дня смотрел Лигу чемпионов, потом писал тексты, спал по пару часов, вчера вырубило после первого тайма матча в Роттердаме. Даже чуть раньше – последнее, что помню: Марио со льдом на скамейке.
С утра проснулся — в рабочем чате КАТАРСИС. КАК?!
1:3. Вот так.
И не сказать, чтобы я удивился. И это, наверное, самое страшное. Спокойная реакция на наши постоянные позоры, которые уже вошли в привычку.
Хотя ещё два года назад тот же ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» сам «Реал» обыгрывал – лучший клуб Европы. Но из группы ЛЧ при этом выйти не смог. Тогда писали «молодая команда — всё впереди». Сейчас пишем то же самое. Пишем, но уже не верим.
Казалось, что после прошлогоднего «армейского» позора – последнее место в группе с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем» – сделаны выводы. Деньги в клубе появились, трансферы, новички. Команда в лидеры РПЛ выбилась! А еврокубковый воз и ныне там. Потому что ещё раз – я писал об этом – у нас лидерами становятся не благодаря, а вопреки. Потому что – болото.
Нескромно напомню свой заголовок из недавней статьи об «армейцах»: «Потенциал ЦСКА в России – борьба за золото. Но для начала бы не повторить провал с «Лудогорцем». Замените «Лудогорец» на «Фейеноорд».
В голове крутятся какие-то пошлые шутки про Роттердам из «Камеди». И фраза Глушакова: «Уровень РПЛ упал после ЧМ. Нет сверхтоповых игроков». Да ещё Карпин высказался о том, что «РПЛ – турнир-дно»: «Результат в еврокубках говорит сам за себя». Он-то после «Маккаби» знает, что говорит.
Раньше в ЦСКА играли Вагнер, Карвальо, Жо, Олич, Красич… Богатыри – не мы! А Влашич, Эджуке, Гайч и так далее, похоже, местечковая история. Первые парни на деревне.
Вообще не умеем два раза в неделю играть? Сильнее всех устали? А как другие играют? Как другие не устают?
Уж Лига Европы — казалось после ЦСКА-2005 и «Зенита»-2008 — это наш турнир. Но за 12 лет мы там даже в полуфинале ни разу не сыграли. В отличие от клубов из Австрии, Швейцарии и Украины. «Брага» в финале играла! Она сильнее ЦСКА? Увы.
Акинфеева жалко. Он-то знавал совсем другие времена. А теперь расхлёбывает. Оно ему нужно на старости лет?
0 побед в 12 матчах. И тут даже великая фраза Черномырдина не поможет: «Никогда такого не было и вот опять». Такого действительно никогда не было. Такими темпами мы скоро не с Бельгией в таблице коэффициентов бороться будем, а с Албанией.
Я же помню ноябрь 92-го – ЦСКА обыгрывает «Барселону» (на «Камп Ноу!»), «Торпедо» проходит «МЮ», а потом побеждает «Реал», «Спартак» не замечает «Ливерпуль»! Где и как мы всё это прос… Потеряли.
А про усталость Есенин хорошо написал.
«Я усталым таким ещё не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутёвая жизнь.
Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в лёгком теле
Тихий свет и покой мертвеца».
Один в один про наш футбол.
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