Забила гол в финале чемпионата мира и разделась. Эта фотография стала культовой

Финал женского чемпионата мира 1999 года, США — Китай, 90 тыс. человек на стадионе – такой посещаемости никогда не было ни до того матча, ни после. На глазах у собравшихся болельщиков американка Брэнди Честейн принесла своей команде второе в истории золото мундиаля – в серии послематчевых пенальти она реализовала решающий удар. А затем разделась.

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Фотографы, собравшиеся тогда за воротами, наделали немало снимков радующейся Честейн, но лишь Роберт Бек сумел сделать тот, который стал культовым. Он поймал самый удачный ракурс радующейся Брэнди.

Эта обложка Sports Illustrated в 2015 году стала второй в списке лучших за всю историю журнала. Первое место занял снимок, сделанный на зимней Олимпиаде-80 по итогам матча, названного «Чудо на льду»: тогда сборная СССР сенсационно проиграла США, чья команда была составлена из игроков студенческих команд.

«Вероятно, этого никогда не должно было случиться, — признавался Бек, — потому что я оказался не в том месте в нужное время».



Честейн высказывалась комичнее: «Нас свела судьба».



Она не должна была наносить тот удар. Честейн регулярно реализовывала пенальти, и за три месяца до этого в товарищеском матче от сборной Китая она тоже пошла к «точке» – перед ней была вратарь Гао Хун. «Она стояла прямо перед мячом и словно противостояла мне, как два боксёра на ринге», — вспоминала Честейн. Американка ударила правой ногой, и мяч попал в перекладину – Китай победил 2:1.

Когда помощник тренера Лорен Грегг составляла список пенальтисток, она поставила Брэнди на шестое место. Чтобы изменить это, Честейн пришлось менять технику удара – соперники выучили её движения, рассказывал тренер Тони ДиЧикко. Поэтому он посоветовал ей тренировать удар левой ногой. Перед матчем с китаянками он поставил её пятой в списке бьющих.



Роберт Бэк вообще всю жизнь снимал сёрфинг и мало что знал о футболе. На матч он отправился в компании двух коллег, которым поручили снимать игру, а ему – президента Клинтона в ложе и болельщиков на трибунах. К середине второго тайма Бэк спросил у одного из своих друзей, что будет, если матч закончится вничью. Ему рассказали, и он сразу решил: во время серии пенальти нужно быть на поле. По рассказам Роберта, сделать это было не так уж просто: пришлось прятаться от охранников, перелезать через заборчики и уговаривать службу безопасности их не трогать. И Бэку повезло: охранник разрешил остаться ему за теми самыми воротами.



В каждом рулоне пленки было всего 36 кадров, поэтому Роберт сделал только пару снимков каждой пенальтистки. «Я знал, что у меня не так много времени, чтобы снять целую группу и сменить пленку, – вспоминал он. – Когда она нанесла победный удар и сняла футболку, всё превратилось в нечто совершенно иное. У меня была фотография, которой не было ни у кого, потому что я был прямо за сеткой».

Тот самый бра, который был в тот день на Честейн, хранится в музее Nike.



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Брэнди уже за 50, она давно завершила карьеру, но футбол из её жизни не исчез: она тренирует мальчишек в Калифорнии.