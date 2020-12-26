Кто лучший вратарь года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

2020 год близится к завершению, пора подводить его спортивные итоги. Кто был лучшим вратарём РПЛ в 2020? Ответы бывших голкиперов, тренеров и читателей «Чемпионата».
Вячеслав Чанов, экс-тренер вратарей ЦСКА:
«Акинфеев свои позиции в РПЛ не сдал, он по-прежнему лучший. У Игоря не было провалов, он ровно провёл сезон, в отличие от тех ребят, которые шли за ним. У Сафонова было пару сбоев, а у Максименко ещё больше».
Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:
«Другого мнения быть не может — Игорь Акинфеев. Он стабилен и надёжен. Тут даже не нужно объяснять почему».
Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР и «Спартака»:
«Хотелось бы назвать молодых в лице Максименко и Сафонова, но не поворачивается язык. Я назову Игоря Акинфеева, потому что он единственный вратарь, который играет ровно и без ляпов. Это происходит за счёт выбора позиции, уверенной игры и чёткого руководства. Авторитет Игоря преобладает».
Роман Березовский, экс-голкипер «Зенита»:
«Считаю лучшим вратарём уходящего года Антона Шунина. Антон закрепился в сборной и показывал очень уверенную игру за «Динамо», много раз очень серьёзно выручал команду».
Ринат Дасаев, экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР:
«Можно отметить Акинфеева, Сафонова и Максименко. Но лучшим назову Матвея, потому что он очень серьёзно прибавил в 2020 году и может рассчитывать на самое хорошее продолжение карьеры».
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
«Выберу Шунина. Антон провёл достаточно надёжный для себя цикл матчей и в сборной, и в клубе».
Владимир Габулов, экс-вратарь сборной России, ЦСКА и «Брюгге»:
«В РПЛ много хороших вратарей, но на протяжении долгих лет лучшим является Акинфеев. Несмотря на возраст, Игорь доказывает, что остаётся важнейшим игроком ЦСКА. Ярких сейвов, возможно, у Акинфеева было не так много, как мы привыкли. Но 2020 год Игорь провёл на высоком уровне: выручал именно в те сложные моменты, когда это нужно».
Юрий Сёмин, бывший тренер «Локомотива»:
«Акинфеев. Самый стабильный и самый мастеровитый вратарь».
Наше мнение
Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:
«Джанаев — лучший вратарь 2020 года. Сейчас тот самый момент, когда тезис, что вратарь раскрывается в полной мере после 33 — абсолютная правда. Да и в принципе, «Сочи» смотрится гармонично в каждой линии, а наличие такого голкипера лишь придаёт команде лютой уверенности. Игра на ленточке, грамотный выбор позиции и явный прогресс в плане нервов — это всё про Сослана в 2020 году!
Мы так много накидываем на Акинфеева и его молодых сменщиков, что просто не замечаем таких высококлассных и стабильных вратарей, как Джанаев. И прекратите удивляться его вызовам в сборную, он заслужил».
Мнение читателей
Lekia:
«Конечно же Мотя» (Матвей Сафонов. – Прим. «Чемпионата»).
onlyRSM:
«Сафонов это уже страж ворот высокого уровня. Понятно, что каждый вратарь ошибается, но, по моему мнению, Матвей очень убедителен. Поэтому отдам предпочтение Матвею Сафонову».
alexandrsokolov1989:
«Акинфеев, Сафонов, Шунин лучшие. У Максименко же были результативные ляпы».
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