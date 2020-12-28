Яркие футболисты из ФНЛ, на которых зимой будет спрос среди элиты. Часть 1

Приятная тенденция последних лет: из ФНЛ в РПЛ переходят качественные футболисты, некоторые из них не просто быстро адаптируются к новому уровню и входят в обойму, но и превращаются в ключевых и очень ярких исполнителей клубов элитного дивизиона.

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Так случилось, к примеру, год назад с Макаровым и Самошниковым из «Рубина» — оба перешли зимой из ФНЛ (из «Нефтехимика» и «Торпедо» соответственно), а сейчас первый – лидер РПЛ по среднему количеству ударов, второй – реактивный фланговый защитник, ставший твёрдым игроком стартового состава.



Кто сможет продолжить тенденцию в текущем сезоне? Интересных игроков внутри ФНЛ по-прежнему предостаточно. В материале использованы данные Wyscout.

Артём Максименко, «Велес»

Дата рождения: 27.05.1998

Рост: 185. Вес: 74

Амплуа: фланговый нападающий

Максименко блистал в молодёжной команде «Арсенала» в сезоне-2018/2019, когда забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Позже молодой нападающий ушёл в «Зенит-2», но там его развитие застопорилось: сначала игрок просто не забивал, а потом вообще превратился в игрока замены.

В «Велесе» Максименко вернул оптимальную форму. Для своих 185 см роста он пусть не самый взрывной, но очень подвижный, обладает классной дистанционной скоростью и здорово использует дриблинг. В среднем у Артёма за 90 минут – 10,13 попытки с процентом успешности в 56 процентов.

Важно, что отличный показатель не идёт сам по себе, у Максименко также очень достойный выход из дриблинга.

Во-первых, он здорово нацелен на удар. Причём пробить может как с рабочей левой, так и с менее развитой, но тоже достойной правой. У Максименко множество ударов со средних и не самых удобных позиций после самостоятельных диагональных смещений с фланга в сторону центра. Он умеет исполнять такие эпизоды. И, кстати, сложность позиций отчасти подчёркивается в модели xG: форвард набрал за сезон 5,1 xG (в среднем – 0,27), тогда как забил вдвое больше – 10 (в среднем – 0,53). В пиковом пока сезоне-2018/2019 в Туле тоже был «оверперформинг» — 15 реальных голов против 10 ожидаемых.

Во-вторых, пока не до конца раскрыт ассистентский потенциал Максименко. Умение выполнять ключевое действие обеими ногами позволяет Артёму при дриблинге прокидывать мяч в любую сторону, он становится менее предсказуемым. То есть как слева, так и справа Максименко может спокойно забегать к лицевой и оттуда без потери темпа выполнять адресные подачи или прострелы на второй темп. В текущем сезоне у игрока «Велеса» — три голевые передачи, а могло быть и больше, поскольку он выполнил суммарно 21 пас под удар и 24 точных навеса.

Осенью сообщалось, что к Максименко проявляет интерес ЦСКА и несколько других клубов РПЛ. Полагаю, что присматриваются к атакующему игроку все без исключения. Тем более контракт с «Велесом» скоро заканчивается: он действует до лета 2021 года.

Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Дата рождения: 14.04.1996

Рост: 175. Вес: 65

Амплуа: фланговый полузащитник/нападающий

Одна из самых удивительных историй прошлого лета – непереход Зиньковского в клуб РПЛ после того, как «Крылья Советов» покинули элитный дивизион. Весной к Антону проявляли очень серьёзный интерес «Зенит» и «Спартак», осенью он был в шаге от трансфера в «Химки» за 50 млн рублей, а в итоге всё же остался в Самаре. Как объяснял спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, пока клуб и футболист договорились продолжить сотрудничество только до зимы. Сейчас снова придётся обсуждать все поступающие предложения.



Предложения эти, само собой, последуют – и в серьёзном количестве. По своему уровню Зиньковский усилит стартовый состав или «список 18» как минимум в 10 клубах РПЛ. Он по-прежнему неординарный игрок группы атаки, обладающий классными способностями в дриблинге (в ФНЛ – 11,66 обводки за 90 минут), способный как забивать сам (3,7 удара, 0,32 xG и 0,41 гола за 90 минут в сезоне, более половины ударов – из-за штрафной), так и играть роль флангового диспетчера.

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По ожидаемым голевым передачам xA (5,39 всего) Зиньковский занимает третье место в ФНЛ, уступая одноклубнику Кабутову и Рязанцеву из «Торпедо». По количеству навесов (123) он первый, общая точность почти в 36 процентов – достойная. Сюда же добавим лидерство с отрывом по количеству обводок (263 всего, у второго места, как раз Максименко, — 184).



Фактор адаптации к РПЛ тоже важен. Все клубы РПЛ знают, что Зиньковский демонстрировал свои качества в элитном дивизионе – следовательно, адаптационные риски минимальны.

Амур Калмыков, «Торпедо»

Фото: torpedo.ru

Дата рождения: 29.05.1994

Рост: 194. Вес: 94

Позиция: центральный нападающий



Когда стало понятно, что яркий центрфорвард Сергеев покидает «Торпедо», чёрно-белый клуб в экстренном порядке закрыл сделки по двум нападающим – выкупил у «Тамбова» мощного Калмыкова и взял в аренду у «Ростова» молодого Прошлякова. Если второй вариант с треском провалился, то первый – сработал на 100 процентов и даже больше.

Калмыков в «Торпедо» выполнил все задачи, которые перед ним ставились. Во-первых, он стал качественным «таргетменом», отлично цеплял мячи (10,8 единоборства вверху в среднем по сезону, шикарный 45,4% успешности). Во-вторых, проявил себя как бомбардир, пусть не достиг уровня Сергеева, но тоже набрал достойные цифры – 0,57 xG за игру в среднем, 2,58 удара. Суммарно на его счету – 10 голов.

В-третьих, Калмыков настолько органично вписался в структуру «Торпедо», что не только команда работает на него, но и он нисколько не меньше – на неё. Амур выполнил множество нацеленных скидок и отметился шестью голевыми передачами, не выглядел тяжёлым и неподвижным, хотя такие опасения могли быть.

Резюмируя, мы говорим о форварде, который: а) огромный и мощный; б) здорово борется вверху и умеет выполнять адресные скидки; в) забивной и эффективный, набрался за полгода уверенности; г) при своих габаритах отличается относительной подвижностью. Отличный набор качеств для РПЛ. Тот же Талалаев, ныне работающий в «Ахмате», от таких нападающих всегда был в восторге – они органично вписываются в его структуру.

Ростислав Солдатенко, «Алания»

Фото: fcalania.com

Дата рождения: 25.05.1997

Рост: 189. Вес: 76

Амплуа: вратарь



В прошлом сезоне Солдатенко принадлежал «Сочи», а во Владикавказе играл на правах аренды. В новое первенство ФНЛ голкипер вступал уже в статусе полноценного игрока «Алании» — осетинский клуб выкупил права на него, поскольку ещё в первом сезоне понял и оценил потенциал и неординарность.



Неординарность Солдатенко заключается в невероятной по меркам ФНЛ, да и всего российского футбола, игре ногами. Он способен участвовать в позиционных атаках наравне с полевыми футболистами, нередко поднимается повыше из штрафной и образовывает вместе с центральными защитниками первую тройку «билд-апа». У Солдатенко шикарная длинная передача на любое расстояние, причём он выполняет их и с земли, и с рук. Нередко можно встретить эпизоды, когда Ростислав выводит партнёра один на один одним чётким пасом.



Надёжность статистически у Солдатенко тоже достойная. В сезоне он пропустил 23 гола при показатели ожидаемых пропущенных голов в 28,35 xCG. Общий процент отражённых ударов – 74%. Да, есть нюансы по игре на выходах на фланговые подачи, да и на ленточке Ростислав явно не является сильнейшим вратарем в ФНЛ. Но все свои средние качества он напрочь перекрывает игрой ногами и быстрым вводом мяча в игру.



Если в РПЛ есть команды, мечтающие о позиционном футболе и неординарном построении атаки с активной ролью голкипера, то Солдатенко – один из лучших вариантов в стране.

Егор Голенков, «Крылья Советов»

Дата рождения: 07.07.1999

Рост: 189. Вес: 82

Амплуа: центральный нападающий

Мы уже несколько раз писали про главную звезду и бомбардира «Крыльев» — Ивана Сергеева, который давно заслужил шанс на уровне РПЛ. При этом в Самаре подрастает и ещё один очень достойный нападающий.

В России вырос новый супербомбардир. Странно, что нападающий Сергеев до сих пор не в РПЛ 17 голов в 15 играх за «Крылья Советов» — как вам такие цифры?

Если Сергеев – сбалансированный и подвижный форвард, вдобавок неплохо играющий головой, то Голенков по натуре более силовой, атлетичный и мощный. У него тоже потрясающие показатели количества моментов (в среднем 0,86 xG за 90 минут), и важный нюанс заключается в том, что большинство ударов Егор наносит головой. Из 41 удара в сезоне 24 он выполнил именно этой частью тела. Из 11 голов семь – как раз головой.

Голенков отлично ловит мяч в верхних точках при фланговых подачах, помогает ему в этом не только природная мощь, но ещё и чувство позиции, тайминг прыжка, умение не просто подставить голову, но и направить мяч в нужную точку. Молодой нападающий очень эффективен при стандартах у своих и чужих ворот, часто добирается до мяча первым. Внизу он играет похуже: не хватает технического оснащения, стартовой скорости и координации при разворотах. Но для того, чтобы нырнуть за спину или в свободную зону на фланге, скорости ему хватит.

В будущем у Голенкова с его качествами есть все шансы превратиться в звезду РПЛ – при условии, если клуб будет строить атакующий футбол вокруг его сильных сторон.

Продолжение следует.