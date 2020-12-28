У «Манчестер Сити» новая вспышка коронавируса. Когда теперь доигрывать матчи?

Игры 1-го и 16-го туров уже перенесены. Похоже, что отменят и другие матчи «Сити».

25 декабря «Манчестер Сити» опубликовал заявление о том, что Кайл Уокер, Габриэл Жезус и два сотрудника клуба заразились коронавирусом. Тем не менее, матч с «Ньюкаслом» состоялся. «Манчестер Сити» победил со счётом 2:0, а уже сегодня должен был сыграть на выезде с «Эвертоном».

За несколько часов до начала игры на официальном сайте «горожан» появилось заявление о том, что в клубе выявлены новые случаи заражения (кто конкретно заболел кроме Уокера и Жезуса — не уточняется, но уже известно, что речь идёт о пяти новых случаях по информации Daily Mail). После консультации с врачами и руководством Премьер-лиги было принято решение отменить игру и перенести её на более поздний срок.

Зинченко пора валить из «Сити». Иначе он предаст свою же мечту Трансфер, который должен случиться в ближайшее время.

Болельщики, которые собирались посетить «Гудисон Парк», возвращаются домой — планы на вечер неожиданно поменялись, а жители Ливерпуля, поддерживающие «Эвертон», упустили возможность посетить последний в календарном году матч команды. При этом LiverpoolEcho сообщает, что «Эвертон» запросит всю информацию о процессе принятия решения об отмене матча, так как «ирисок» уведомили о переносе уже после обращения «Манчестер Сити» в АПЛ — по информации издания, «Эвертон» просто поставили перед фактом.

До этого единственный и последний раз коронавирус вмешивался в ход английского чемпионата в начале декабря, когда из-за вспышки внутри команды «Ньюкасл» перенёс матч с «Астон Виллой». В основном, случаи заражения в АПЛ носили единичный характер. Например, Мохамед Салах в ноябре ушёл на самоизоляцию после положительного теста, быстро переболел и вернулся на поле.

Фото: Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

«Манчестер Сити» ушёл на самоизоляцию

На карантин будет закрыта тренировочная база «Манчестер Сити» — игроки по плану пройдут повторное тестирование на коронавирус, но игра 17-го тура с «Челси» уже находится под угрозой срыва. Матч запланирован на 3 января в 19:30 по московскому времени. Нет никаких гарантий, что команда Гвардиолы успеет вернуться к тренировкам за шесть дней.

Когда случилась вспышка коронавируса в «Ньюкасле», они закрыли свои тренировочные площадки примерно на неделю, но всё-таки провели следующий матч против «Вест Бромвича». Однако между объявлением о закрытии тренировочных баз (1 декабря) и матчем (12 декабря) у них было целых одиннадцать дней. У «Сити» такого количества времени нет. Официальная информация по игре с «Челси» появится позже.

Под пристальным вниманием сейчас находится все тот же «Ньюкасл», с которым «Манчестер Сити» играл позавчера, но пока что команда Стива Брюса в плановом режиме готовится к игре с «Ливерпулем», которая состоится 30 декабря.

Ситуация с коронавирусом вызовет перегруз календаря у «Манчестер Сити»

Если игру с «Эвертоном» ещё можно куда-то засунуть (скорее всего, в тот же слот, что выделен под перенесённую игру «Астон Виллы» с «Ньюкаслом»), то перенос матча с «Челси» потенциально создает тяжёлую ситуацию для команды Гвардиолы. В январе, помимо матчей АПЛ, «Манчестер Сити» играет в полуфинале Кубка лиги против «МЮ» (7 января) и в третьем раунде Кубка Англии против «Бирмингема» (10 января). А уже 25 февраля «Манчестер Сити» проведёт первый матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если представить, что «Манчестер Сити» не вылетит из кубковых соревнований, то дополнительные два матча могут обеспечить серьезную нагрузку на футболистов. Скорее всего, игры с «Эвертоном» и «Челси» будут доиграны весной в мидвики (окна в середине недели), и команда как минимум два раза лишится возможности для дополнительного отдыха.

Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

А ведь ещё есть и перенесенная игра первого тура против «Астон Виллы». Таким образом «Манчестер Сити» при худшем раскладе накопит сразу три «лишних» игры в АПЛ. Не стоит забывать и про паузы на матчи сборных. Пеп Гвардиола неоднократно жаловался на перегруженный календарь английских клубов — теперь испанца ждёт очередное испытание на прочность.

Ну а для поклонников АПЛ вечер уже испорчен — по сути, 16-й тур лишился центрального матча («Эвертон» располагается на втором месте в АПЛ, а «Манчестер Сити» — на шестом, между командами всего три очка).