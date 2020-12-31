«Спартак» — вечная «Санта-Барбара», запасаемся попкорном». Итоги-2020 от наших читателей

А было ли в этом году хоть что-то хорошее в нашем футболе?

2020-й вот-вот отступит и, хочется верить, заберёт с собой всё то плохое, что в нём случилось. Ну а пока – продолжаем подводить итоги этого сложного года. На этот раз – с вашей помощью, наши дорогие читатели.

Rasker: «Стыдно! Стыдно и за футбол, и за весь наш спорт в целом. А так как о покойнике либо хорошо, либо ничего, то про российский футбол ничего говорить не буду. Но больше всего запомнилась ЛЧ, где все играли по одному матчу. Было забавно, но тот, кто должен был взять трофей, тот и взял. И, конечно же, финал ЛЕ, очередной трофей «Севильи», когда итальянский «Интер» похоронила их же главная звезда Лукаку. Биатлон запомнился, точнее, перчатка Губерниева. Он, напомню, ещё ботинки сжевать обещал, так что ждём–с!».

nata-lo: В целом, негативный «коронавирусный» футбольный год. Отвратительное расставание «Локомотива» в лице Кикнадзе и Мещерякова c Палычем, война с болельщиками, падение «Локо» в середину таблицы на фоне крупных поражений. Провал российских клубов в еврокубках. Из позитивного — предновогоднее увольнение временщиков, возомнивших себя знатоками футбола, из «Локо».

Вернётся ли Сёмин в «Локомотив»? Его враг уходит из клуба В клубе большая перестройка и борьба за власть. За влияние борются два лагеря.

Andrey23: «В этом году было стыдно за наш футбол. Очень плохое выступления наших в еврокубках (1 победа из 24 матчей), очередной позор «Зенита», за который и болеть больше неохота, провал ЦСКА. «Локомотив», который мог выходить в Лигу Европы, но ему не хватило решающих очков. И только «Краснодар» порадовал болельщиков – единственный вышел в евровесну. Про сборную и говорить не приходится – скандал с Черчесовым, интимное видео Дзюбы, из-за которого его не вызвали в сборную… А если бы вызвали, возможно, и не было бы того поражения от сербов. Ну и, конечно же, коронавирус, повлиявший на весь мировой футбол, перенос игр и пустые трибуны».

Smokahontas33: «2020 год – это величайшая глупость отмены «Золотого мяча». Хотелось бы видеть с этим призом кого-то не из «Реала» или «Барселоны». Наверное, об этом спортивном году я вспомню 3 вещи: смерть Марадоны, несправедливость по отношению к Левандовски и отмена чемпионатов из-за короны».

Михаил М: Радостных событий российский футбол не принес. Вроде 3 команды в ЛЧ, но, видимо, в первый и в последний раз (в обозримом будущем). Нынешний уровень российского футбола нам в очередной раз показали в Европе. Итоги еврокампании-2020: «Зенит» – кризис идей и боязнь собственной тени, «Локо» — «достойно проигрывали», «Краснодар» — для первого раза не стыдно, но могли лучше (реально могли!), ЦСКА — топтание «пионеротряда» на месте (деньги пришли, лучший игрок РПЛ — даже два! — но нужен новый тренер – Гончаренко выдохся). «Ростов», «Динамо» — промолчу. Это позор!

Наши в Европе: вроде Алексей Миранчук пошел на повышение, но травмы. Стабильности нет. Про Головина все уже забыли. Про Черышева лучше не вспоминать. Всё.

«Усатая» сборная: эффект ЧМ-2018 закончился, и команде срочно нужна реновация, начиная с главного тренера. 2020-й в актив точно занести нельзя, а пять от немотивированной Сербии и мегавынос Оздоева с Турцией будем вспоминать еще долго. Пандемия была во всем мире, но только нам она помешала, видимо, больше всего (по словам Черчесова).

Про Черчесова тоже лучше промолчу. Ему пора в Госдуму. Заслужил.

В РПЛ интересно смотреть за тренерскими работами в «Сочи», «Арсенале» и «Ростове». «Спартак» — вечная Санта-Барбара, запасаемся попкорном. В чемпионате однозначного лидера сейчас нет. Надеюсь, победит ЦСКА, в «Зенит» придет тренер европейского уровня, а в «Уфу» — Сергей Богданович».

«Спартак» не смог найти замену Тедеско. Почему все топ-тренеры отказались? Столичный клуб рассматривал разные варианты, но в итоге оставил немца.

Игорь (bazafoot): «Приятно видеть АПЛ, как в старые и добрые времена, упорная борьба 6-8 команд. Да и посмотрите на каждый чемпионат: где «ПСЖ», «Ювентус», «Барса»...? Везде борьба, и в Германии у «Баварии» не 10 очков отрыва, всего два.

Радостно в РПЛ, что практически в каждом клубе раскрылось по несколько игроков, о которых ранее не слышали или слышали минимально. Коронавирус сделал своё дело и клубы сфокусировались на внутренние резервы и неожиданные находки на трансферном рынке, особенно в Азии.

Всех от души поздравляю с окончанием сложного и трудного 2020 года. С наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Спортсменам желаю успехов на футбольных полях и поменьше «громких историй» вне спорта».

cosmopolitan2004: «В 2020 году футбол был не так важен».